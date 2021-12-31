Новый автоматизированный налоговый режим. Что это значит для бизнеса?

Друзья-бизнесмены, вы же знаете, что у нас начинается 6-ти летний эксперимент по переводу микропредприятий (ИП и ООО с выручкой не более ₽60 млн/год, сотрудников — не более 5 человек) на автоматизированную систему налогообложения.

Что это значит?

Это значит, что микробизнесу не нужно будет самостоятельно подавать налоговые декларации — платежи будут рассчитываться автоматически на основании данных контрольно-кассовой техники и движения по счетам в банках.

Проект федерального закона о введении новой системы появился в сети. Вы можете скачать его во вложении, чтобы не искать.

Налоги при этом увеличат на треть - да, вы правильно читаете, не на 5-10%, а на 33% (!). С режимом УСН ставка вырастет с 6 до 8% от выручки, с режимом «доходы минус расходы» — с 15 до 20% от прибыли.

После его окончания все субъекты малого бизнеса перейдут на новый налоговый режим. И чувствую я, что это произойдет не за 6 лет, а гораздо раньше ))))

Я все правильно поняла? Какие мысли, коллеги?