Нужно ли платить страховые взносы по дополнительным тарифам при неполной занятости работников

Каждый работодатель с заработной платы своих работников исчисляет и уплачивает страховые взносы во внебюджетные фонды. Из отчислений в Пенсионный фонд РФ, например, формируются источники для оплаты пенсий тем людям, которые уже вышли на пенсию, и всем нам в будущем. Если же в организации работают люди, занятые на работах с тяжёлыми, вредными или опасными условиями труда, они вправе претендовать на досрочное назначение страховой пенсии.

Для того, чтобы эти работники смогли реализовать своё право на досрочную пенсию, работодатель обязан с их заработной платы начислять страховые взносы в Пенсионный фонд РФ сверх установленного тарифа. Следовательно, тариф для расчёта страховых взносов в ПФР у этих работников будет выше, чем у тех, которые работают в обычных условиях.

Расчёт страховых взносов по дополнительному тарифу с 2017 года регулируется ст. 428 НК РФ и производится со всей суммы выплат, начисленных в пользу работника, независимо от достижения предельной величины базы, установленной для расчёта страховых взносов. Размер тарифа по дополнительным взносам составляет 6% или 9%. Процентная ставка напрямую зависит от вида работ, выполняемых работником.

Это максимально возможные ставки для расчёта страховых взносов по доп. тарифу. Однако, если в организации была произведена спецоценка условий труда, максимальные ставки могут быть снижены в зависимости от установленного класса (подкласса) условий труда.

Выделяют всего четыре класса: оптимальный, допустимый, вредный и опасный. Для оптимального и допустимого класса процентная ставка для расчёта взносов по дополнительному тарифу составляет 0%, для вредного — от 2,0% до 7,0%; для опасного — 8%.

До 2017 года администраторами платежей во внебюджетные фонды были сами фонды. Поэтому порядок расчёта страховых взносов по доп. тарифу регулировался Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», содержащим аналогичные положения.

Как раз в период действия этого закона, при очередной проверке правильности и полноты исчисления взносов, специалистами ПФР была выявлена неуплата организацией-работодателем взносов по доп. тарифу с суммы заработка работника, занятого на работах во вредных условиях труда менее 80% рабочего времени. В результате проверки организации были доначислены страховые взносы, пени и выписан штраф.

С позицией специалистов ПФР организация была полностью не согласна и обратилась с иском в суд. По мнению бухгалтера начислять страховые взносы по доп. тарифу необходимо было только в случае, если период работы во вредных или опасных условиях труда будет включён в стаж работника, дающий право на досрочное назначение пенсии. У работника, который занят на вредных работах менее 80% его рабочего времени, такие периоды не будут засчитаны в стаж, позволяющий досрочно получать трудовую пенсию.

Однако, судьи арбитражных судов всех уровней не согласились с позицией организации, поддержав решение специалистов ПФР. Желая отстоять свою позицию, организация обратилась с иском в Конституционный Суд и попыталась оспорить положения Федерального закона № 212-ФЗ о страховых взносах, Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» и Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе обязательного пенсионного страхования».

Позиция работодателя основывалась на том, что нормы вышеперечисленных законов нарушают его конституционные права, т. к. принуждают исчислять и уплачивать взносы в ПФР по доп. тарифу, независимо от того, будет ли реализовано право его работников на досрочное назначение трудовой пенсии в зависимости от режима занятости на вредных и опасных работах (полный рабочий день или только часть рабочего времени).

В своём Определении от 24.12.2020 № 2890-О Конституционный Суд РФ указал на то, что нормы законодательства, оспариваемые организацией, не могут рассматриваться, как нарушающие её конституционные права ввиду того, что исчисление и уплата страховых взносов по доп. тарифам является обязанностью работодателей, использующих труд наёмных работников на работах с тяжёлыми, вредными или опасными условиями труда.

Законом не установлены исключения в отношении начисления страховых взносов по доп. тарифу в зависимости от режима занятости каждого конкретного работника. Исчисление и уплата страховых взносов по дополнительным тарифам позволяет создать источник для финансирования выплаты пенсий всем работникам соответствующей категории.

Иными словами, бюджет для выплаты досрочной пенсии «вредникам» формируется за счёт отчислений работодателей, которые уплачивают взносы в ПФР по повышенным ставкам. Поэтому, абсолютно не важно, в какой степени у работодателя сотрудники привлекаются к работе в тяжёлых, вредных или опасных условиях труда. Все работодатели, которые задействуют работников на таких работах, объективно относятся к одной категории.

Выводы Конституционного Суда РФ полностью совпадают с разъяснениями по этому вопросу специалистов Минфина РФ, Минтруда РФ и ФНС РФ, которые неоднократно указывали на необходимость исчисления и уплаты страховых взносов по доп. тарифам даже при занятости сотрудника на работах с тяжёлыми, вредными и опасными условиями менее 80% рабочего времени.

Но почему бухгалтер организации была так уверена в своей правоте? Да потому что суды, вплоть до высшей инстанции, до недавних пор в своих решениях высказывали совсем иную точку зрения и принимали сторону работодателя. Они аргументировали свою позицию тем, что у работников, занятых на «вредных работах» менее 80% рабочего времени, отсутствует право на досрочное назначение трудовой пенсии, а значит и взносы по доп. тарифам с их заработной платы работодателям начислять и уплачивать не нужно.

Ситуация коренным образом изменилась после отмены Верховным судом РФ в ноябре 2018 года подобного решения. В своём Определении Верховный суд особо обратил внимание на то обстоятельство, что основным условием для исчисления и уплаты работодателем страховых взносов по доп. тарифам является занятость работников на соответствующих видах работ, независимо от режима работы (полной или частичной).

Исходя из всего вышесказанного вывод однозначен: если у вас в организации используется труд наёмных работников, занятых на тяжёлых, вредных или опасных работах, со всех их начислений следует рассчитывать страховые взносы в ПФР по дополнительному тарифу, независимо от режима привлечения их к таким работам. Ведь закон не содержит каких-либо исключений для «вредников», задействованных менее 80% их рабочего времени.

Екатерина Сорокина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более 3 лет. Доступно рассказывает сложные вещи на простом языке.

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