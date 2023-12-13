За что бизнес оштрафуют в 2024 году. Обзор лучших чек-листов, гайдов и важных изменений в штрафах

Мы собрали для вас обзор материалов, которые будут полезны бухгалтеру, руководителю и ИП. Понимание масштабов ответственности отрезвит тех, кто обычно надеется на авось. Какие штрафы и за какие нарушения грозят бизнесу в 2024 году, на что обратить внимание, готовые решения — в нашем обзоре.

Штрафы за нарушения в работе с персональными данными

Под обработкой персональных данных понимают любые действия — сбор, распространение, обезличивание и уничтожение информации, которая позволяет идентифицировать конкретное физическое лицо.

Для правильной работы с персональными данными и их корректной обработки нужно знать и соблюдать требования нормативно-правовых актов и законов. Ознакомьтесь с актуальным перечнем документов для организации работы с персональными данными. Также на «Клерке»есть видео, где эксперты подробно рассказывают о правилах обработки таких данных.

Легкомысленное отношение к требованиям Роскомнадзора и закона № 152-ФЗ при работе с персональными данными может привести к немалым штрафам.

Недавно на «Клерке» писали о том, что даже копия паспорта в личном деле возможна только с письменного согласия работника, иначе компанию могут привлечь к ответственности и выписать штраф.

А недавно в Госдуму внесли несколько законопроектов, которые ужесточат наказание за нарушения при работе с персональными данными. Если эти законопроекты примут, то за утечку персональных данных компания может получить штраф до 15 млн рублей. А уголовная ответственность за «слив» информации будет грозить не только киберпреступникам, но и рядовым сотрудникам — вплоть до лишения свободы. Поэтому обеспечить защиту ваших данных от утечек нужно уже сейчас.

Штрафы за маркировку

Система маркировки «Честный ЗНАК» стартовала, чтобы очистить рынок от нелегальной продукции и защитить потребителей от опасных для здоровья товаров. Перечень товаров, которые подлежат обязательной маркировке постоянно расширяется.

Информацию об основных видах правонарушений при работе с маркированными товарами и о том, какая ответственность за это грозит, эксперты собрали здесь.

А с 1 сентября 2023 года действуют штрафы за нарушение требований о маркировке рекламы. Правила маркировки рекламы распространяются не только на юридических лиц и ИП, но и на самозанятых.

Штрафы за онлайн-кассы

Практически все организации и ИП, которые производят расчеты за товары или услуги с физическими и юридическими лицами, должны применять ККТ. Но среди них есть исключения.

В 2023 году действует мораторий на плановые проверки бизнеса. Но есть ряд критериев, по которым налоговики заподозрят нарушения при работе с ККТ, и это повлечет проведение контрольных мероприятий.

Если при проверке налоговики выявят нарушения — бизнесу грозят штрафы.

Поводом для штрафа могут стать не только неприменение ККТ, ее отсутствие или неправильное использование, но и ошибки в чеках.

Полезные инструкции, как исправить ошибки в чеках, чтобы не нарваться на штрафы — есть в этом обзоре.

Также на «Клерке» есть готовые чек-листы и гайды, которые помогут бизнесу из различных сфер наладить прием платежей в соответствии со всеми требованиями 54-ФЗ:

Эта инструкция поможет выбрать онлайн-кассу, которая подойдет именно вашему бизнесу. Если вы торгуете в сети — вам тоже нужна онлайн-касса. Как принимать платежи в соцсетях — эксперты дали рекомендации здесь. Зимой продаете новогодние елки, а летом — холодные напитки из фудтрака, вам будет полезно узнать, как сэкономить на онлайн-кассах. Инструкция по организации приема оплаты в салонах красоты — здесь. Готовое решение для бизнеса, который занимается развозной и разносной торговлей — тут. Эксперты ответили на вопрос — нужна ли касса на пункте выдачи заказов.

Штрафы за налоговые нарушения

За нарушения налогового законодательства установлена налоговая, административная и уголовная ответственность.

Если бизнес не платит налоги, штрафы грозят не только налогоплательщику-организации, но и должностным лицам. Помимо штрафов компании придется уплатить пени. В случае, если сумма недоимки существенная, виновных лиц привлекут к уголовной ответственности.

Штрафы установлены за ошибки в учете, за нарушения при сдаче отчетности в налоговую инспекцию и за другие нарушения.

Совсем скоро стартует отчетная кампания за 2023 год, а большинство форм отчетов нужно будет сдать в обновленном виде. Чтобы отчитаться по актуальным формам — рекомендуем заполнить их в программе 1С.

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