На прошедшей неделе заинтересованные читатели целенаправленно попросили нас опубликовать рецепт холодной окрошки в рамках следующего дайджеста.
Идя навстречу пожеланиям трудящихся, сегодня мы покажем вам, как правильно готовить упомянутое блюдо и заодно расскажем, что случилось за несколько последних дней!
Итак, приступим:
- Отварите неочищенный корпоративный картофель в подсоленной воде до готовности, после чего остудите его и очистите от кожуры первичных документов
- Зеленый лук от сети FinExpertiza порежьте мелко — главное, не плакать при этом о судьбе закрывшихся компаний — и переложите в миску, добавьте к нему чайную ложку соли пополам с социальной пенсией (без верха) и разомните лук с этой смесью, пока он не даст сок или пока безработные предпенсионеры не выйдут досрочно на пенсию
- Добавьте в миску с луком измельченные свежие огурцы, порезанную мелкими кубиками отварную картошку с найденными в сети свежими данными клиентов банков, вареную колбасу, яйца, редис и измельченный укроп — после чего хорошо размешайте
- Получившуюся смесь храните в холодильнике — это более надежное место, чем некоторые банки (не стеклянные), а непосредственно перед подачей выложите в тарелку часть получившейся окрошечной смеси, долейте квас, добавьте столовую ложку сметаны, размешайте и наслаждайтесь!
А теперь к новостям:
Вот ведь незадача
- Выйти на социальную пенсию мужчины смогут только в 70 лет
- Компании чаще закрываются, чем открываются
- Данные 900 тыс. клиентов банков оказались в сети
Спрашивали – отвечаем…
- Совместителю зарплата начисляется в пропорции к отработанному времени
- Сколько дней больничного можно оплатить в разных ситуациях
- Когда безработные предпенсионеры могут досрочно выйти на пенсию
Понемногу о разном…
- Каким будет новый КоАП
- Ставку НДФЛ для резидентов и нерезидентов могут уравнять с 2020 года
- Список документов для расчета пенсии предлагают изменить
Внимание!
- «Первичка» на иностранном языке должна быть переведена на русский
- Новый КоАП могут ввести в действие с 1 января 2021 года
- Если юрлицо – не источник дохода для физлица, оно не будет налоговым агентом по НДФЛ
До чего дошел прогресс!
- В сфере ЖКХ будет проще с онлайн-кассами
- Создадут специальную цифровую платформу для жалоб бизнеса на правоохранителей
Новости из ФНС
- ИФНС выдает компаниям справки об их банковских счетах
- ФНС обновила уведомление о невозможности представить вовремя истребуемую информацию
Узнайте, как…
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- Где самозанятому взять справку о регистрации плательщика НПД
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