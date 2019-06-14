На прошедшей неделе заинтересованные читатели целенаправленно попросили нас опубликовать рецепт холодной окрошки в рамках следующего дайджеста.

Идя навстречу пожеланиям трудящихся, сегодня мы покажем вам, как правильно готовить упомянутое блюдо и заодно расскажем, что случилось за несколько последних дней!

Итак, приступим:

Отварите неочищенный корпоративный картофель в подсоленной воде до готовности, после чего остудите его и очистите от кожуры первичных документов Зеленый лук от сети FinExpertiza порежьте мелко — главное, не плакать при этом о судьбе закрывшихся компаний — и переложите в миску, добавьте к нему чайную ложку соли пополам с социальной пенсией (без верха) и разомните лук с этой смесью, пока он не даст сок или пока безработные предпенсионеры не выйдут досрочно на пенсию Добавьте в миску с луком измельченные свежие огурцы, порезанную мелкими кубиками отварную картошку с найденными в сети свежими данными клиентов банков, вареную колбасу, яйца, редис и измельченный укроп — после чего хорошо размешайте Получившуюся смесь храните в холодильнике — это более надежное место, чем некоторые банки (не стеклянные), а непосредственно перед подачей выложите в тарелку часть получившейся окрошечной смеси, долейте квас, добавьте столовую ложку сметаны, размешайте и наслаждайтесь!

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