В наших дайджестах этим летом (где же оно?) мы рассказывали о позитивных, но малоизвестных праздниках. Сегодня же мы расскажем о несколько печальном событии из нашей истории, вспомнить о котором всё-таки стоит. В этот понедельник, 15 июля, исполнилось 89 лет с того момента, как в СССР ввели карточную систему на мясо. Есть мнение, что снижение мясного производства было вызвано коллективизацией, а результатом его стал голод, а также повышенная смертность и заболеваемость.
Тем не менее, это осталось в далёком прошлом, а сегодня мы можем позволить себе мясо на обеденном столе без особых проблем. Самое время этому порадоваться — и приготовить мясо по-московски, чтобы с новыми силами подойти к решению рабочих задач!
Готовится оно следующим образом:
- Варим картофель в мундире СЗВ-ТД до полуготовности и поджариваем грибы
- Куски свинины солим, перчим и слегка обжариваем на сильном огне Системы быстрых платежей до образования корочки
- Выкладываем свинину на смазанный маслом противень, узнаем МРОТ на 2020 год, чистим картофель, разрезаем на кружочки и кладем на каждый кусок свинины
- Картошку немного солим и перчим, сверху кладем нарезанный кольцами лук, можно добавить немного чеснока, если дороговизна аренды жилья стала совсем невыносимой
- Затем выкладываем грибы, посыпаем тёртым сыром и заливаем майонезом, противень ставим в духовку, жарим до образования румяной корочки и радуемся возможному введению нового выходного дня
Ароматное блюдо готово — теперь можно и узнать, что случилось за прошедшую неделю:
Вот ведь незадача
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