Сказ о бухгалтерах-левшах и брюссельской капусте

А вы знали, что сегодня, 13 августа, отмечается Международный день левши? Для нас это стало сюрпризом, но праздник, отмечаемый уже 43 года, действительно значим, и стоит обратить на него внимание.
Есть информация, что из-за работы на оборудовании для праворуких левши чаще получают мышечный и нервный стресс и даже чаще гибнут в производственных авариях. Мы же надеемся, что наши леворукие коллеги по учётному цеху находят своё рабочее место достаточно комфортным! Более того, для укрепления здоровья мы предлагаем им — и всем остальным бухгалтерам — полезный рецепт брюссельской капусты с сухариками и травами, выглядящий так:
- Варим брюссельскую капусту в соленой воде 15-20 минут до мягкости, попутно изучая обновления административных регламентов; сливаем, промываем под холодной водой и отставляем
- Растапливаем сливочное масло в сковороде, сдаём СЗВ-М электронно, добавляем травы по вкусу и белые хлебные крошки, после чего обжариваем 5 минут, помешивая
- Добавляем капусту и готовим еще 3 минуты, приправляем и подаем с картофелем в мундире или как гарнир к мясу, после чего внимательно читаем методичку Минфина об учёте запасов; к блюду можно добавить тертый сыр или мускатный орех
Приятного аппетита!
Теперь самое время ознакомиться с событиями прошедшей недели:
Вот ведь незадача
- Почти каждый второй представитель малого бизнеса получает отказ в кредите
- Каждый новый главбух обнаруживает ошибки своего предшественника
- Мусорные операторы находятся на грани банкротства
Спрашивали – отвечаем…
- При каких условиях можно взять на вычет НДС, уплаченный таможенным представителем при ввозе
- Как ФСС будет рассчитывать скидки и надбавки в 2020 году
- Почему тормозит проект по переобучению предпенсионеров
Понемногу о разном…
- Верховный суд разрешил не штрафовать банки за жесткую работу с должниками
- ФСС обновил административные регламенты
- Утверждены формы сообщений организациям о начисленном транспортном и земельном налоге
Внимание!
Счет-фактуру с неверной ставкой НДС нельзя принять к вычету
Физлиц обяжут на границах ЕАЭС подтвердить происхождение сумм от $100 тысяч
Если отпуск начинается в понедельник, отпускные надо выплатить в четверг
До чего дошел прогресс!
- Создана цифровая платформа для приема жалоб от бизнеса
- ПФР рекомендует всем сдавать СЗВ-М электронно
- Самозанятые могут регистрироваться через учетную запись портала госуслуг
Новости из ФНС
- ФНС: банки должны блокировать операции по личным счетам предпринимателей только в пределах долга по налогам
- Если инофирма стоит на учете в ФНС России, то НДС она платит сама
Узнайте, как…
- Как бюджетникам учитывать запасы: методичка от Минфина
- Как заполнять корректировочные счета-фактуры, если их много
- Как принимать на вычет НДС при экспорте несырьевых товаров
Не может не радовать!