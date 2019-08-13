Сказ о бухгалтерах-левшах и брюссельской капусте

А вы знали, что сегодня, 13 августа, отмечается Международный день левши? Для нас это стало сюрпризом, но праздник, отмечаемый уже 43 года, действительно значим, и стоит обратить на него внимание.

Есть информация, что из-за работы на оборудовании для праворуких левши чаще получают мышечный и нервный стресс и даже чаще гибнут в производственных авариях. Мы же надеемся, что наши леворукие коллеги по учётному цеху находят своё рабочее место достаточно комфортным! Более того, для укрепления здоровья мы предлагаем им — и всем остальным бухгалтерам — полезный рецепт брюссельской капусты с сухариками и травами, выглядящий так:

Варим брюссельскую капусту в соленой воде 15-20 минут до мягкости, попутно изучая обновления административных регламентов; сливаем, промываем под холодной водой и отставляем Растапливаем сливочное масло в сковороде, сдаём СЗВ-М электронно, добавляем травы по вкусу и белые хлебные крошки, после чего обжариваем 5 минут, помешивая Добавляем капусту и готовим еще 3 минуты, приправляем и подаем с картофелем в мундире или как гарнир к мясу, после чего внимательно читаем методичку Минфина об учёте запасов; к блюду можно добавить тертый сыр или мускатный орех

Приятного аппетита!

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