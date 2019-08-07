При каких условиях можно взять на вычет НДС, уплаченный таможенным представителем при ввозе

Согласно положениям пункта 2 статьи 171 и пункта 1 статьи 172 НК суммы НДС, уплаченные при ввозе товаров на территорию РФ в таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления, подлежат вычетам в случае использования этих товаров для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения НДС, после принятия их на учет и при наличии документов, подтверждающих фактическую уплату налога при ввозе товаров.

При этом таможенный представитель может уплачивать таможенные пошлины, налоги, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, проценты, пени, таможенные сборы, если содержание таможенной процедуры, определенной для декларирования товаров, предусматривает их уплату и если условиями договора, заключенного между декларантом и таможенным представителем, предусмотрена уплата таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов, пеней, таможенных сборов таможенным представителем.

Таким образом, в случае уплаты таможенным представителем НДС налог подлежит вычету у налогоплательщика после принятия на учет приобретенных товаров при наличии договора, предусматривающего уплату сумм налога таможенным представителем, документов, подтверждающих уплату налога таможенным представителем, а также документов, подтверждающих возмещение таможенному представителю ранее уплаченных им сумм налога на добавленную стоимость.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-07-08/53417 от 18.07.2019.