Свежие новости для бухгалтера под одесскую запеканку

Буквально на днях стало известно, что подготовлены поправки в закон, согласно которым ФНС не будет блокировать счета компаний за копеечные недоимки. Если сумма долга не превышает 3000 рублей инспекции не станут самостоятельно изымать задолженность, а погасить ее можно будет в течение трех лет.

Теперь можно будет не тратить время на дозвон до налоговой или походы туда же, а использовать его более продуктивно. Скажем, приготовить одесскую запеканку.

Свинину смолоть с луком, добавить соль, перец, обжарить фарш на сковороде. Параллельно можно сообщить подруге, что на телефонные запросы из налоговой о предоставлении информации можно реагировать ответной просьбой – прислать официальный запрос. Ссылайтесь на то, что не можете удостовериться в личности по телефонному звонку. Картошку отварить в течении 10 мин. в мундире, очистить и нарезать кружочками. Для сочетания приятного с полезным, уточните, какой ОКТМО ставить в 6-НДФЛ. Грибы предварительно отварить, нарезать. Натереть сыр. И разобраться, как избежать штрафа за невовремя сданный СЗВ-М. Керамическую форму натереть половинкой дольки чеснока и смазать маслом. Картофель уложить тонким слоем на дно формы посыпать чесноком, укропом и приправами с добавлением бульонного кубика. В качестве приправы можно добавить разъяснения ФНС, как считать налог на имущество, если ОС исключено из перечня. Сверху выложить слой фарша, затем слой грибов. Продолжать укладывать слои, последний должен быть картофель, также посыпанный укропом. Все смазать майонезом и запекать в духовке, до готовности, потом засыпать сыром и еще на пару мин поставить в духовку. За эти несколько минут можно разобраться, нужно ли включать в расходы компенсацию суммы утилизационного сбора.

Ну, все готово. Чувствуете запах? К этому замечательному блюду можно добавить пару капель горячительного. Кстати, есть повод – сегодня отмечается День граненого стакана. И, как говорят в Одессе (запеканка же одесская!), шоб наши платья совпадали с нашими размерами. Прислушайтесь к нашим советам, тем более что Минздрав предлагает работодателям сделать корпоративы безалкогольными.

Ну, а пока самые свежие новости.

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УППССС…

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- Стало проще платить налоги картой зарубежного банка

- Выписку о недвижимости теперь можно получать через онлайн-сервис



