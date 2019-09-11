Свежие новости для бухгалтера под одесскую запеканку

Буквально на днях стало известно, что подготовлены поправки в закон, согласно которым ФНС не будет блокировать счета компаний за копеечные недоимки. Если сумма долга не превышает 3000 рублей инспекции не станут самостоятельно изымать задолженность, а погасить ее можно будет в течение трех лет.
Теперь можно будет не тратить время на дозвон до налоговой или походы туда же, а использовать его более продуктивно. Скажем, приготовить одесскую запеканку.
- Свинину смолоть с луком, добавить соль, перец, обжарить фарш на сковороде. Параллельно можно сообщить подруге, что на телефонные запросы из налоговой о предоставлении информации можно реагировать ответной просьбой – прислать официальный запрос. Ссылайтесь на то, что не можете удостовериться в личности по телефонному звонку.
- Картошку отварить в течении 10 мин. в мундире, очистить и нарезать кружочками. Для сочетания приятного с полезным, уточните, какой ОКТМО ставить в 6-НДФЛ.
- Грибы предварительно отварить, нарезать. Натереть сыр. И разобраться, как избежать штрафа за невовремя сданный СЗВ-М.
- Керамическую форму натереть половинкой дольки чеснока и смазать маслом. Картофель уложить тонким слоем на дно формы посыпать чесноком, укропом и приправами с добавлением бульонного кубика. В качестве приправы можно добавить разъяснения ФНС, как считать налог на имущество, если ОС исключено из перечня.
- Сверху выложить слой фарша, затем слой грибов. Продолжать укладывать слои, последний должен быть картофель, также посыпанный укропом. Все смазать майонезом и запекать в духовке, до готовности, потом засыпать сыром и еще на пару мин поставить в духовку. За эти несколько минут можно разобраться, нужно ли включать в расходы компенсацию суммы утилизационного сбора.
Ну, все готово. Чувствуете запах? К этому замечательному блюду можно добавить пару капель горячительного. Кстати, есть повод – сегодня отмечается День граненого стакана. И, как говорят в Одессе (запеканка же одесская!), шоб наши платья совпадали с нашими размерами. Прислушайтесь к нашим советам, тем более что Минздрав предлагает работодателям сделать корпоративы безалкогольными.
Ну, а пока самые свежие новости.
Вот ведь незадача:
- Бухгалтеров штрафуют за неудержание алиментов
- ФНС отзывает квоты на привлечение иностранцев
- Из-за маркировки придется платить за перепрошивку ККТ
Спрашивали – отвечаем:
- Когда физлица-арендодатели должны платить НДС
- Как вернуть НДФЛ, ошибочно уплаченный в составе единого платежа
- Какие иностранцы имеют право на пособия за счет ФСС
- Как фонду учитывать субсидии на осуществление уставной деятельности
- Кто должен заключать контракт с мусорным оператором
- Может ли самозанятый работать по трудовому договору?
- Как оформить перевод на другую работу декретниц и замещающих их сотрудниц
УППССС…
- Страховые взносы доведут до отметки в 31% вместо нынешних 30%
- С 1 января утилизационный сбор вырастет
- У приемных родителей нет права на пособие по уходу за ребенком
- Неналоговые платежи все равно впихнут в НК. Только их будет пока три
Не может не радовать!
- Минтруд включил гильотину: отменяется множество устаревших законов
- Можете не применять журнал кассира-операциониста формы КМ-4
- В пенсионный стаж будут включать новый период
До чего дошел прогресс!
- ИП теперь могут открыть счет в Сбербанке дистанционно и за 20 минут
- Стало проще платить налоги картой зарубежного банка
- Выписку о недвижимости теперь можно получать через онлайн-сервис