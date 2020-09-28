Контроль за НДС становится жёстче (ДСП-информация). Неделя на «Клерке»

Рассказываем, что мы накопали в раздобытом внутреннем регламенте ФНС по работе с разрывами НДС, а ещё про изменения в налоговом мониторинге и банковские новости в дайджесте недели.
Темы недели
Самое вкусное: внутренний документ ФНС по работе с разрывами по НДС. Не пропустите!
А ещё:
- Статистическую отчетность обяжут сдавать только в электронном виде
- Еще больше компаний смогут перейти на налоговый мониторинг. Вышел проект поправок в НК
Сериал недели (ну вы поняли)
- Новость о покупке Яндексом «Тинькофф Банка» несет интригу. И она не в том, что у Сбербанка появился новый конкурент
- Робингуд и сделка Яндекса с Тинькофф
И кстати
Вы ведь в курсе, что теперь зарплату можно получать переводом по номеру телефона?
На «Клерке» 30 сентября пройдёт бесплатный вебинар «Управленческий учет: покажите свою ценность директору». Почему это модно (и полезно) и почему ему так противятся бухгалтеры? Развеиваем страхи и сомнения. Записывайтесь!
«Ночной бухгалтер»
За 21 сентября: Реновация жилья по всей стране. Кто берет безумные комиссии за платежи?
За 22 сентября: Пенсионные деньги на карте сгорают через полгода? Отчитываться в Росстат все будут только электронно
За 23 сентября: Читайте внутренний регламент ФНС по работе с НДС-мошенниками
За 24 сентября: Старую формулу МРОТ изменят. Зарплата у бедных вырастет?
За 25 сентября: Кого снова отправляют на удаленку
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С 1 октября меняются правила зачета и возврата налогов. Как вернуть или зачесть переплату по-новому
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