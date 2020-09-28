Контроль за НДС становится жёстче (ДСП-информация). Неделя на «Клерке»

Рассказываем, что мы накопали в раздобытом внутреннем регламенте ФНС по работе с разрывами НДС, а ещё про изменения в налоговом мониторинге и банковские новости в дайджесте недели.

Темы недели

Самое вкусное: внутренний документ ФНС по работе с разрывами по НДС. Не пропустите!

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И кстати

Вы ведь в курсе, что теперь зарплату можно получать переводом по номеру телефона?

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За 21 сентября: Реновация жилья по всей стране. Кто берет безумные комиссии за платежи?

За 22 сентября: Пенсионные деньги на карте сгорают через полгода? Отчитываться в Росстат все будут только электронно

За 23 сентября: Читайте внутренний регламент ФНС по работе с НДС-мошенниками

За 24 сентября: Старую формулу МРОТ изменят. Зарплата у бедных вырастет?

За 25 сентября: Кого снова отправляют на удаленку

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