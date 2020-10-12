Эту неделю просто взорвала отчетность по сотрудникам на удаленке, которую теперь обязаны сдавать московские работодатели. Да зачем нам ваша Москва, скажете вы. Но (не дай бог) и до регионов это дойдет... Рассказываем про налоговиков, изымающих личные вещи, и многое другое в традиционном дайджесте недели.
Темы недели
Если вы ещё не знаете, то рассказываем, как в Москве подать сведения о работниках, переведенных на удаленку.
А ещё:
- Налоговики изымают рабочие тетради, черновики, блокноты при налоговых проверках. И допрашивают сотрудников
- Предложили освободить от налогов ИП и компании малого бизнеса
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И конечно, классика
Заработал сервис по отправке данных о сотрудниках на удаленке. UPD: уже лежит
«Ночной бухгалтер»
За 5 октябя: Составляем новую отчетность (на удаленных работников)
За 6 октября: Работодатели обязаны сдавать в новом отчете много личной информации людей. Иначе штраф в 300 тыс. рублей
За 7 октября: Власти пообещали проверки по удаленным работникам. Кого освободили от налогов за II квартал
За 8 октября: Директоров сказали отправить на удаленку!
За 9 октября: Индексация пенсий работающим пенсионерам возвращается
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