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Кому все-таки отчитываться по удаленке?! Новая фишка при налоговых проверках: пошли по личным вещам бухгалтеров. Неделя на «Клерке»

Эту неделю просто взорвала отчетность по сотрудникам на удаленке, которую теперь обязаны сдавать московские работодатели. Да зачем нам ваша Москва, скажете вы. Но (не дай бог) и до регионов это дойдет... Рассказываем про налоговиков, изымающих личные вещи, и многое другое в традиционном дайджесте недели.

Темы недели

Если вы ещё не знаете, то рассказываем, как в Москве подать сведения о работниках, переведенных на удаленку.

А ещё:

О полезном: на «Клерке» стартовал крутой курс по электронным трудовым книжкам. Сейчас на него 50 % скидки. Курс для всех — и для работодателей, и для бухгалтеров, и для сотрудников. Регистрируйтесь!

И конечно, классика

Заработал сервис по отправке данных о сотрудниках на удаленке. UPD: уже лежит

«Ночной бухгалтер»

За 5 октябя: Составляем новую отчетность (на удаленных работников)

За 6 октября: Работодатели обязаны сдавать в новом отчете много личной информации людей. Иначе штраф в 300 тыс. рублей

За 7 октября: Власти пообещали проверки по удаленным работникам. Кого освободили от налогов за II квартал

За 8 октября: Директоров сказали отправить на удаленку!

За 9 октября: Индексация пенсий работающим пенсионерам возвращается

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