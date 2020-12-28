Не хотим больше грузить вас новостями. Просто сохраняйте себе статьи про то, как работать в 2021. После праздников вчитаетесь.

🌀 Первое после праздников

Чек-лист: 10 пунктов, о которых бухгалтеру нужно не забыть в начале года

📊 Налоги и учет

📎 Самозанятые

Как снизить затраты в 2021 году: выгода работы с самозанятыми

💻 Безопасная работа с 1С

Не хотите уголовку за использование 1С? Простыми словами о том, на что бухгалтеру и директору обратить внимание

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За 21 декабря: ФНС будет следить за состоянием бизнеса (и помогать, но это неточно). Что и кому поручили после пресс-конференции Путина;

За 22 декабря: Отчетность в статистику теперь только в электронном виде. Что ещё напринимали в Думе;

За 23 декабря: А был ли мальчик? Реестр получателей поддержки среди бизнеса показал массовые приписки;

За 24 декабря: Бедных станет вдвое меньше;

За 25 декабря: Хотят ввести новый налог на работников, чтоб повысить зарплаты.

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