Не хотим больше грузить вас новостями. Просто сохраняйте себе статьи про то, как работать в 2021. После праздников вчитаетесь.
🌀 Первое после праздников
Чек-лист: 10 пунктов, о которых бухгалтеру нужно не забыть в начале года
📊 Налоги и учет
- Что изменится в налогах в 2021 году
- Новое в законах для бухгалтера (и еще)
- Переход с ЕНВД: что предложить бухгалтеру-аутсорсеру клиентам
🔩 115-ФЗ
📜Отчетность
🔌 Кассы
📎 Самозанятые
Как снизить затраты в 2021 году: выгода работы с самозанятыми
💻 Безопасная работа с 1С
Не хотите уголовку за использование 1С? Простыми словами о том, на что бухгалтеру и директору обратить внимание
😭 Ответы на вопросы налоговиков
Подарки 🎅
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🕕 «Ночной бухгалтер»
За 21 декабря: ФНС будет следить за состоянием бизнеса (и помогать, но это неточно). Что и кому поручили после пресс-конференции Путина;
За 22 декабря: Отчетность в статистику теперь только в электронном виде. Что ещё напринимали в Думе;
За 23 декабря: А был ли мальчик? Реестр получателей поддержки среди бизнеса показал массовые приписки;
За 24 декабря: Бедных станет вдвое меньше;
За 25 декабря: Хотят ввести новый налог на работников, чтоб повысить зарплаты.
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Сказ о том, как ИП кофейнями управлял, да с государством боролся
🐙 НЕреклама недели
Бухгалтерский оберег от нытья по итогам 2020. Главред «Клерка» раскрывает свои секреты и зачем-то звонит в «Главбух»
📢 Телеграм канал недели для бухгалтеров
Самые короткие новости для бухгалтеров берем в Бухмолнии.
🙊 Пообсуждать недели
К 2030 году число бедных хотят сократить вдвое. Новая методика подсчета, или просто переименуют?