Переход с ЕНВД: что предложить бухгалтеру-аутсорсеру клиентам

В теме об отмене ЕНВД уже много написано и сказано, но в этой публикации мы раскроем ее с другой стороны. Со стороны бухгалтера-аутсорсера. Пробежимся по известным фактам и услугам, вытекающим из новых условий. Обсудим, как грамотно предложить их клиенту. И что именно предложить!

Как бизнесу развиваться дальше

Как произвести расчет налогов на разных налоговых режимах, вы и сами знаете. Напомним, на что обратить внимание:

Отраслевые особенности. Например, грузовые перевозки осуществляются по всей стране — следует знать, когда приобретается один патент, а когда несколько. Розница с маркированными товарами выбирает между ПСН и УСН.

Региональное налоговое законодательство. В частности это касается ставок на УСН, видов деятельности и стоимости патента на ПСН. Можно ли применить налоговые каникулы и другие льготы? Сообщите клиенту, что можете поискать пути реальной законной оптимизации, возможно он даже не знает о них.

Изменения лимитов для применения УСН . С 1 января слететь с УСН будет сложнее (это хорошо), изменятся лимиты по количеству сотрудников и выручке, но при этом появляются и повышенные ставки по налогу. Не забудьте предупредить об этом клиентов.

Увеличение ставки НДФЛ до 15% с доходов предпринимателя на ОСНО при превышении 5 млн.рублей. Да, новая шкала НДФЛ касается и ИП, а не только обычных физлиц.

У самозанятых закончился бонус 12 130 рублей. Технология расчета налогов, исходя из бонуса 10 000 рублей, довольно сложная и запутанная. Но разобраться необходимо для правильного прогноза суммы налогов. В декабре многие из них «попали» на налог, потому что расчет НПД будет вестись в январе по новым правилам, доходы декабре под действие бонуса уже не попадают.

Все эти факторы влияют на выбор налогового режима, а от этого зависит дальнейшее успешное существование бизнеса.

Не забудьте и о собственном бизнесе тоже! Если дела идут не так, как вам хотелось бы, выручки падают, а клиенты почему-то уходят — пора радикально изменить подход к работе. Как это сделать — научит Школа бухгалтерского бизнеса. На странице кейсов вы можете познакомится с ученицами, успешно развивающими свое дело вместе со Школой.

Заполнение заявлений становится самой популярной услугой

Когда бизнесмен определился с будущим налоговым режимом, появляется необходимость составить и отправить заявление или уведомление в налоговую. В этом деле вы не заменимы. Потому что не каждый год приходится менять режим налогообложения, а неверно заполненное или не туда отправленное заявление может привести к катастрофе.

Кстати, обратите внимание, что с 25 ноября для организаций и ИП применяются новые формы для внесения изменений. Здесь налоговая приготовила много подводных камней, с которыми многие ещё не научились справляться.

Далеко не все организации и ИП активно пользуются личным кабинетом ФНС. Помочь с регистрацией, показать как провести сверку (не волнуйтесь — расшифровать ее все равно придется вам), отправить заявление или проверить сданные отчеты и уплаченные налоги — вот консультационные услуги, которые вы можете успешно включить в свой прайс. А если клиент не хочет забивать себе голову такой информацией, вам же лучше — возьмете хлопоты по отправке заявлений на себя. Конечно за отдельную плату!

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Подготовить бухгалтерский учет и документы к переходу

За что предприниматели любили ЕНВД — отсутствие необходимости следить за первичными документами. Все оставшиеся режимы (кроме НПД) требуют вести учет расходов и доходов. Эта тема очень обширна: что является доходом или расходом, какие нужны подтверждающие документы, как вести учет ИП (у них, обычно, самая запущенная ситуация) — на эти вопросы сможет ответить подготовленный бухгалтер-аутсорсер.

Смело можете предлагать свои услуги по ведению КУДИР, оформлению первичных документов, ведение кассы и составлению авансовых отчетов.

Восстановление учета

Хотя заявлений об уходе с ЕНВД подавать не надо, но подготовить почву для будущей налоговой системы нужно обязательно. Особенно в помощи нуждаются организации, вынужденные перейти на ОСНО со всеми вытекающими последствиями.

Перевести бухгалтерию, не знающую НДС, в ОСНО — это очень ответственная задача. Требуется не только восстановить или проверить правильность ведения бухучета, но и научить работать с НДС. Даже организации, имеющие в штате бухгалтеров, заказывают обучение и переподготовку. Для них вы можете устраивать мастер-классы по работе в 1С и заполнению счет-фактур.

Для тех, кто переходит на УСН с объектом «доходы минус расходы» тоже возникнет немало проблем: что делать с остатками товаров, как учесть их себестоимость в расходах в 2021 году, если оплата за реализацию в 2020 придет в новом году — будет ли она облагаться единым налогом? На все эти вопрос сможете дать ответ именно вы!

Запрет ЕНВД отменил многие законные схемы налоговой оптимизации

Здесь открывается огромное непаханое поле работы для бухгалтера-аутсорсера. У каждой организации и ИП, которые находились на ЕНВД, сейчас главный вопрос — а что делать, чтобы сохранить прежний уровень дохода или хотя бы не сильно в нем потерять? Если раньше ООО продавало оптом товар ИП Иванову (он же учредитель ООО) и предприниматель продавал продукцию в своем магазине на ЕНВД, то теперь ему нужно срочно решить — покупать патент, применять УСН или вообще сворачивать работу.

При наличии взаимозависимости, схемы эти хоть и шатко, но работали, а теперь многие из них стали просто бессмысленными. Найти выход и сохранить бизнес клиента — возможность получить благодарного заказчика на долгие годы.