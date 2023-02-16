Выплата дивидендов физлицам в 2023 году: на какие нюансы обратить внимание

Дивиденды и налоги
Согласно пункту 1 статьи 43 Налогового кодекса дивиденд – это любой доход, полученный участниками/акционерами от распределения прибыли, остающейся после налогообложения, пропорционально долям участников/акционеров в уставном капитале этой организации.
Российские организации имеют право ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о выплате дивидендов. Это право установлено в законах «Об обществах с ограниченной ответственностью» и «Об акционерных обществах». Однако компании могут установить иной срок и порядок выплаты дивидендов, указав его в своем уставе.
Организация при выплате дивидендов участникам/акционерам является налоговым агентом (ст. 214, 226 НК), то есть, обязана исчислить и удержать налог, перечислить его в бюджет и подать соответствующую отчетность в налоговые органы.
Дивиденды, выплачиваемые физлицам – это не объект обложения страховыми взносами.
Если участник общества – юридическое лицо, то с дивидендов следует удержать налог на прибыль, при выплате физическим лицам удерживается НДФЛ.
Однако не всегда организация как налоговый агент может исполнить обязательства, предписанные налоговым законодательством. В таком случае компания обязана сообщить в налоговый орган по месту своей регистрации информацию о невозможности удержания налога (п. 5 ст. 226 НК).
Например, дивиденды были выплачены в натуральной форме, и налог удержать из ближайшего выплачиваемого физлицу денежного дохода было невозможно.
Сообщение нужно направить в срок не позднее 25 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства.
Так как в 2023 году это нерабочий день, то датой представления будет считаться 27.02.2023.
В налоговый орган сообщение за 2022 год подается в составе 6-НДФЛ (приложение № 1 раздел 4, в котором отражаются сумма дохода, с которого не удержан налог, и сумма неудержанного налога).
Организация так же должна письменно направить налогоплательщику-физлицу сообщение о неудержанном налоге. В соответствии с приложением № 4 к Приказу ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ налоговый агент направляет справку о доходах, в которой указывает неудержанный НДФЛ и отражает сумму в разделе 6. Срок направления тот же – 27 февраля 2023 года.
После получения сообщения налоговый орган направит налогоплательщику-физлицу уведомление.
В связи с введением ЕНС с 01.01.2023 для налогоплательщиков – физических лиц будет применяться новая форма уведомления (приказ ФНС от 27.09.2022 N ЕД-7-21/866@) об исчисленных налоговым органом суммах налогов.
Принципиальных отличий от хорошо знакомой всем формы уведомления по уплате налогов за 2021 год она не содержит. В утвержденной форме отражены поправки, внесенные в части первую и вторую НК, связанные с введением ЕНС.
Налоговый орган самостоятельно заполнит уведомление, исключив «пустые» строки так, что налогоплательщику будут видны только нужные поля налогового уведомления. В конце уведомления вы можете увидеть графу «Всего к уплате налогов», она будет включать в себя НДФЛ и имущественные налоги.
В прошлом году вы были вынуждены оплачивать каждый налог по указанному КБК, а в 2023 году налог можно перечислить в бюджет единой суммой.
Несмотря на то, что НК с 01.01.2023 установлены единые сроки уплаты налогов, для физических лиц всё осталось без изменений. Налог нужно будет заплатить не позднее 1 декабря года, следующего за годом выплаты дивидендов (п. 6 ст. 228 НК).
При несвоевременной оплате налогов пени составят 1/300 ключевой ставки ЦБ (по состоянию на 1 февраля 2023 года – 7,5%).
Налоги, указанные в налоговом уведомлении, уплачиваются в качестве единого налогового платежа. Уплату налогов можно произвести, в частности, через отделение банка, личный кабинет, с использованием сервисов на сайте ФНС.
Предположим, бухгалтер ошибся в расчетах и неверно применил ставку НДФЛ, исчислил и удержал налог по ставке 13% вместо 15%. В этом случае по окончании 2023 года налоговый орган доначислит разницу и пришлет уведомление налогоплательщику-физлицу. Порядок уплаты налога такой, как я описала выше.
Согласно подп. 3 п. 1 и п. 2 ст. 228 Налогового кодекса физические лица – налоговые резиденты РФ, за исключением российских военнослужащих, указанных в пункте 3 статьи 207, самостоятельно платят НДФЛ с дивидендов, полученных от иностранных компаний.
Эти налогоплательщики обязаны представить в налоговый орган по месту своего учета декларацию по форме 3-НДФЛ и уплатить задекларированный налог не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Хочу обратить внимание на то, что в 2022 году изменились или были прекращены многие соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с иностранными государствами. Поэтому, если вы планируете выплачивать нерезиденту дивиденды, проверьте актуальность информации на текущий момент.
В отношении дивидендов, выплаченных налоговым резидентам РФ, в 2023 году продолжают действовать ставки НДФЛ, установленные статьей 224 Налогового кодекса:
13% – с налоговой базы в пределах 5 млн. руб.;
15% – с превышения налоговой базой суммы 5 млн. руб.
Так же сохранилось действующее в 2022 году правило для налоговых агентов не консолидировать налоговые базы по НДФЛ, исчислять налог отдельно по виду дохода.
С 01.01.2023 года прогрессивную ставку планировалось определять опираясь на совокупность всех налоговых баз. Однако в ст. 2 закона от 19.12.2022 № 523-ФЗ действующий в настоящее время порядок был продлен еще на год в отношении доходов, полученных в 2023 году.
Это значит, что в 2023 году налоговый агент будет определять налоговую базу отдельно по каждому виду доходов и применять к ней соответствующую ставку (13% или 15%).
По общему правилу для нерезидентов ставка НДФЛ с дивидендов – 15%, но если в СИДН с иностранным государством предусмотрена другая ставка, то нужно применять её.
Налоговый резидент – это человек, который находился в России 183 календарных дня и более в течение 12 следующих подряд месяцев. При этом не важно, к одному календарному году эти месяцы относятся или нет (п. 2 ст. 207 НК РФ).
С начала 2023 года НДФЛ с дивидендов перечисляют в бюджет в составе единого налогового платежа (ЕНП).
Сроки перечисления НДФЛ с дивидендов
Общие сроки, установленные для уплаты НДФЛ с дивидендов, едины для ООО, АО и иных лиц, признаваемых налоговыми агентами:
если НДФЛ удержан в период с 1 по 22 января 2023, его надо перечислить в бюджет не позднее 30 января 2023;
если налог удержан в период с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца – не позднее 28 числа текущего месяца;
если НДФЛ удержан в период с 23 по 31 декабря – не позднее последнего рабочего дня календарного года – 29 декабря 2023 (пятница).
Как перечислить НДФЛ
В 2023 году налогоплательщики вправе выбрать, каким образом платить налоги и взносы:
перечислять денежные средства посредством ЕНП. При этом придется дополнительно подавать уведомления об исчисленных суммах;
перечислять денежные средства отдельными платежками на конкретные КБК (ч. 12, 13 ст. 4 закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ).
Если вы оплачиваете НДФЛ с дивидендов в составе ЕНП, используйте КБК 1820106120010000510, налоговая сама распределит сумму на нужный КБК именно по НДФЛ. При этом способе оплаты нужно подать уведомление.
Если в реквизитах уведомления была допущена ошибка, то следует направить в налоговый орган новое уведомление с верными реквизитами только в отношении обязанности, по которой допущена ошибка:
если неверно указана сумма обязанности, то представляется уведомление с теми же реквизитами с верной суммой;
если неверно указаны иные реквизиты, то в уведомлении по ранее указанным реквизитам обязанности представляется сумма «0» и новая обязанность с верными реквизитами.
Обратите внимание: исправлять ошибки возможно до представления декларации/расчета по налогам, страховым взносам.
Приказом Минфина от 17.05.2022 № 75н в действующей редакции с 01.01.2023г. утвержден список КБК, в котором предусмотрены отдельные коды по НДФЛ с дивидендов:
с доходов до 5 млн. руб. по ставке 13% – 18210102130011000110;
с доходов свыше 5 млн. руб. по ставке 15% – 18210102140011000110.
При таком способе оплаты подавать уведомление не нужно, так как платежное поручение считается уведомлением. Однако ФНС рекомендует использовать именно уведомления.
ФНС неоднократно давало разъяснения, что налогоплательщик в течение 2023 года может предоставлять распоряжения на уплату налогов, только если он ни разу не предоставлял уведомление.
В Минюсте 31.01.2023 за № 72187 появился приказ Минфина от 30.12.2022 № 199н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 № 107н», который официально опубликован на портале публикации правовой информации 31.01.2023. Таким образом, указанный нормативно-правовой акт вступит в силу 11 февраля 2023 приказ меняет порядок заполнения платежных поручений.
Перечисление сумм как ЕНП
В реквизитах платежного поручения указывают такие значения:
в поле 104 вносят КБК единого налогового платежа;
в реквизите КПП плательщика указывают «0». Исключение – платежи, которые вносят иностранные организации, работающие в России через несколько филиалов, представительств, обособленных подразделений. Допустимо в этом поле указывать значение КПП плательщика налогов;
в поле 105 также ставится «0». Можно указать код ОКТМО из 8 цифр;
в реквизитах 106 – 109 указывают «0». Если отразить иное значение, налоговый орган самостоятельно определит принадлежность к ЕНС;
в реквизитах ИНН и КПП получателя надо вносить ИНН и КПП уполномоченного территориального налогового органа, который администрирует источники финансирования дефицита федерального бюджета;
в поле Получатель вносят сокращенное наименование органа Казначейства и в скобках – наименование уполномоченного налогового органа, который администрирует источники финансирования дефицита федерального бюджета;
в Назначении платежа отражают дополнительные данные для идентификации назначения платежа;
в поле 101 указывают «01».
Уплата прочих сумм, не входящих в ЕНП
При перечислении иных платежей, которые администрирует ФНС, в платежных поручениях указывают:
в поле 104 – КБК для перечисления платежа из 20 знаков;
в реквизите КПП плательщика – значение КПП плательщика, чья обязанность по уплате исполняется;
в поле 105 – код ОКТМО из 8 цифр;
в реквизитах 106 – 109 – «0». Если отразить иное значение, налоговый орган самостоятельно установит принадлежность к платежу;
в реквизитах ИНН и КПП получателя – ИНН и КПП администратора доходов бюджета;
в поле Получатель – сокращенное наименование органа Казначейства, которому открыт счет, и в скобках – сокращенное наименование администратора доходов бюджета;
в реквизите Назначение платежа – дополнительные данные для идентификации назначения платежа;
в поле 101 – «01» (юрлицо) или «13» (физлицо).
Перечисление платежей разными платежками
Налогоплательщики, которые не формируют уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов, при перечислении платежей в платежном поручении указывают такие значения:
в поле 104 – КБК из 20 знаков (которое иначе ставили бы в уведомлении);
в реквизите КПП плательщика – значение КПП плательщика, чья обязанность по уплате исполняется;
в поле 105 – код ОКТМО из 8 цифр;
в реквизиты 106, 108 и 109 – «0». Если отразить иное значение, налоговый орган самостоятельно определит принадлежность к ЕНС;
в реквизите 107 – налоговый период из 10 знаков, 2 из которых – разделительные, их заполняют точкой;
в реквизитах ИНН и КПП получателя ИНН и КПП уполномоченного территориального налогового органа – администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета;
в поле Получатель – сокращенное наименование органа Казначейства и в скобках – наименование уполномоченного налогового органа, который администрирует источники финансирования дефицита федерального бюджета;
в реквизите Назначение платежа – дополнительные данные для идентификации назначения платежа;
в поле 101 – «02».
Пару слов в завершение
Отмечу, что Минфин еще осенью 2021 году опубликовал трехлетний план развития налоговой политики «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годов». Изменения (их более пятисот), которые планируют чиновники в своем докладе, уже коснулись или еще коснутся не только участников бизнес-сообщества, но и простых граждан.
Например, все чаще мы слышим о дискуссиях в правительстве и Государственной Думе по вопросам ставки НДФЛ с доходов нерезидентов. Это может коснуться фрилансеров, покинувших нашу Родину.
7 февраля 2023 года Интерфакс сообщил, что Минфин отказался от идеи ввести 30% НДФЛ для нерезидентов на удаленке. Если эта идея будет принята, то положение таких сотрудников не изменится. Но при этом в обновленную редакцию поправок в НК РФ добавлен ряд случаев, в которых следует применять ставку налога в размере 30%.
Помимо этого, в настоящее время ведется разработка законопроекта о запрете налоговым нерезидентам заключать трудовые договоры с российскими работодателями об удаленной работе по ряду специальностей.
Когда грядут такие изменения? Не известно, но готова предположить, что в ближайшем будущем. А значит – есть смысл вспомнить один очень неплохой афоризм: «Будущее принадлежит тем, кто готовится к нему сегодня» – Малкольм Икс.