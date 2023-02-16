Выплата дивидендов физлицам в 2023 году: на какие нюансы обратить внимание

Дивиденды и налоги

Согласно пункту 1 статьи 43 Налогового кодекса дивиденд – это любой доход, полученный участниками/акционерами от распределения прибыли, остающейся после налогообложения, пропорционально долям участников/акционеров в уставном капитале этой организации.

Российские организации имеют право ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о выплате дивидендов. Это право установлено в законах «Об обществах с ограниченной ответственностью» и «Об акционерных обществах». Однако компании могут установить иной срок и порядок выплаты дивидендов, указав его в своем уставе.

Организация при выплате дивидендов участникам/акционерам является налоговым агентом (ст. 214, 226 НК), то есть, обязана исчислить и удержать налог, перечислить его в бюджет и подать соответствующую отчетность в налоговые органы.

Дивиденды, выплачиваемые физлицам – это не объект обложения страховыми взносами.

Если участник общества – юридическое лицо, то с дивидендов следует удержать налог на прибыль, при выплате физическим лицам удерживается НДФЛ.

Однако не всегда организация как налоговый агент может исполнить обязательства, предписанные налоговым законодательством. В таком случае компания обязана сообщить в налоговый орган по месту своей регистрации информацию о невозможности удержания налога (п. 5 ст. 226 НК).

Например, дивиденды были выплачены в натуральной форме, и налог удержать из ближайшего выплачиваемого физлицу денежного дохода было невозможно.

Сообщение нужно направить в срок не позднее 25 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом, в котором возникли соответствующие обстоятельства.

Так как в 2023 году это нерабочий день, то датой представления будет считаться 27.02.2023.

В налоговый орган сообщение за 2022 год подается в составе 6-НДФЛ (приложение № 1 раздел 4, в котором отражаются сумма дохода, с которого не удержан налог, и сумма неудержанного налога).

Организация так же должна письменно направить налогоплательщику-физлицу сообщение о неудержанном налоге. В соответствии с приложением № 4 к Приказу ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ налоговый агент направляет справку о доходах, в которой указывает неудержанный НДФЛ и отражает сумму в разделе 6. Срок направления тот же – 27 февраля 2023 года.

После получения сообщения налоговый орган направит налогоплательщику-физлицу уведомление.

В связи с введением ЕНС с 01.01.2023 для налогоплательщиков – физических лиц будет применяться новая форма уведомления (приказ ФНС от 27.09.2022 N ЕД-7-21/866@) об исчисленных налоговым органом суммах налогов.

Принципиальных отличий от хорошо знакомой всем формы уведомления по уплате налогов за 2021 год она не содержит. В утвержденной форме отражены поправки, внесенные в части первую и вторую НК, связанные с введением ЕНС.

Налоговый орган самостоятельно заполнит уведомление, исключив «пустые» строки так, что налогоплательщику будут видны только нужные поля налогового уведомления. В конце уведомления вы можете увидеть графу «Всего к уплате налогов», она будет включать в себя НДФЛ и имущественные налоги.

В прошлом году вы были вынуждены оплачивать каждый налог по указанному КБК, а в 2023 году налог можно перечислить в бюджет единой суммой.

Несмотря на то, что НК с 01.01.2023 установлены единые сроки уплаты налогов, для физических лиц всё осталось без изменений. Налог нужно будет заплатить не позднее 1 декабря года, следующего за годом выплаты дивидендов (п. 6 ст. 228 НК).

При несвоевременной оплате налогов пени составят 1/300 ключевой ставки ЦБ (по состоянию на 1 февраля 2023 года – 7,5%).

Налоги, указанные в налоговом уведомлении, уплачиваются в качестве единого налогового платежа. Уплату налогов можно произвести, в частности, через отделение банка, личный кабинет, с использованием сервисов на сайте ФНС.

Предположим, бухгалтер ошибся в расчетах и неверно применил ставку НДФЛ, исчислил и удержал налог по ставке 13% вместо 15%. В этом случае по окончании 2023 года налоговый орган доначислит разницу и пришлет уведомление налогоплательщику-физлицу. Порядок уплаты налога такой, как я описала выше.

Согласно подп. 3 п. 1 и п. 2 ст. 228 Налогового кодекса физические лица – налоговые резиденты РФ, за исключением российских военнослужащих, указанных в пункте 3 статьи 207, самостоятельно платят НДФЛ с дивидендов, полученных от иностранных компаний.

Эти налогоплательщики обязаны представить в налоговый орган по месту своего учета декларацию по форме 3-НДФЛ и уплатить задекларированный налог не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Хочу обратить внимание на то, что в 2022 году изменились или были прекращены многие соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН) с иностранными государствами. Поэтому, если вы планируете выплачивать нерезиденту дивиденды, проверьте актуальность информации на текущий момент.

В отношении дивидендов, выплаченных налоговым резидентам РФ, в 2023 году продолжают действовать ставки НДФЛ, установленные статьей 224 Налогового кодекса:

13% – с налоговой базы в пределах 5 млн. руб.;

15% – с превышения налоговой базой суммы 5 млн. руб.

Так же сохранилось действующее в 2022 году правило для налоговых агентов не консолидировать налоговые базы по НДФЛ, исчислять налог отдельно по виду дохода.

С 01.01.2023 года прогрессивную ставку планировалось определять опираясь на совокупность всех налоговых баз. Однако в ст. 2 закона от 19.12.2022 № 523-ФЗ действующий в настоящее время порядок был продлен еще на год в отношении доходов, полученных в 2023 году.

Это значит, что в 2023 году налоговый агент будет определять налоговую базу отдельно по каждому виду доходов и применять к ней соответствующую ставку (13% или 15%).

По общему правилу для нерезидентов ставка НДФЛ с дивидендов – 15%, но если в СИДН с иностранным государством предусмотрена другая ставка, то нужно применять её.

Налоговый резидент – это человек, который находился в России 183 календарных дня и более в течение 12 следующих подряд месяцев. При этом не важно, к одному календарному году эти месяцы относятся или нет (п. 2 ст. 207 НК РФ).

С начала 2023 года НДФЛ с дивидендов перечисляют в бюджет в составе единого налогового платежа (ЕНП).

Сроки перечисления НДФЛ с дивидендов

Общие сроки, установленные для уплаты НДФЛ с дивидендов, едины для ООО, АО и иных лиц, признаваемых налоговыми агентами:

если НДФЛ удержан в период с 1 по 22 января 2023 , его надо перечислить в бюджет не позднее 30 января 2023;

если налог удержан в период с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца – не позднее 28 числа текущего месяца;

если НДФЛ удержан в период с 23 по 31 декабря – не позднее последнего рабочего дня календарного года – 29 декабря 2023 (пятница).

Как перечислить НДФЛ

В 2023 году налогоплательщики вправе выбрать, каким образом платить налоги и взносы:

перечислять денежные средства посредством ЕНП. При этом придется дополнительно подавать уведомления об исчисленных суммах; перечислять денежные средства отдельными платежками на конкретные КБК (ч. 12, 13 ст. 4 закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ).

Если вы оплачиваете НДФЛ с дивидендов в составе ЕНП, используйте КБК 1820106120010000510, налоговая сама распределит сумму на нужный КБК именно по НДФЛ. При этом способе оплаты нужно подать уведомление.

Если в реквизитах уведомления была допущена ошибка, то следует направить в налоговый орган новое уведомление с верными реквизитами только в отношении обязанности, по которой допущена ошибка:

если неверно указана сумма обязанности, то представляется уведомление с теми же реквизитами с верной суммой;

если неверно указаны иные реквизиты, то в уведомлении по ранее указанным реквизитам обязанности представляется сумма «0» и новая обязанность с верными реквизитами.

Обратите внимание: исправлять ошибки возможно до представления декларации/расчета по налогам, страховым взносам.

Приказом Минфина от 17.05.2022 № 75н в действующей редакции с 01.01.2023г. утвержден список КБК, в котором предусмотрены отдельные коды по НДФЛ с дивидендов:

с доходов до 5 млн. руб. по ставке 13% – 18210102130011000110 ;

с доходов свыше 5 млн. руб. по ставке 15% – 18210102140011000110.

При таком способе оплаты подавать уведомление не нужно, так как платежное поручение считается уведомлением. Однако ФНС рекомендует использовать именно уведомления.

ФНС неоднократно давало разъяснения, что налогоплательщик в течение 2023 года может предоставлять распоряжения на уплату налогов, только если он ни разу не предоставлял уведомление.

В Минюсте 31.01.2023 за № 72187 появился приказ Минфина от 30.12.2022 № 199н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 № 107н», который официально опубликован на портале публикации правовой информации 31.01.2023. Таким образом, указанный нормативно-правовой акт вступит в силу 11 февраля 2023 приказ меняет порядок заполнения платежных поручений.

Перечисление сумм как ЕНП

В реквизитах платежного поручения указывают такие значения:

в поле 104 вносят КБК единого налогового платежа;

в реквизите КПП плательщика указывают «0». Исключение – платежи, которые вносят иностранные организации, работающие в России через несколько филиалов, представительств, обособленных подразделений. Допустимо в этом поле указывать значение КПП плательщика налогов;

в поле 105 также ставится «0». Можно указать код ОКТМО из 8 цифр;

в реквизитах 106 – 109 указывают «0». Если отразить иное значение, налоговый орган самостоятельно определит принадлежность к ЕНС;

в реквизитах ИНН и КПП получателя надо вносить ИНН и КПП уполномоченного территориального налогового органа, который администрирует источники финансирования дефицита федерального бюджета;

в поле Получатель вносят сокращенное наименование органа Казначейства и в скобках – наименование уполномоченного налогового органа, который администрирует источники финансирования дефицита федерального бюджета;

в Назначении платежа отражают дополнительные данные для идентификации назначения платежа;

в поле 101 указывают «01».

Уплата прочих сумм, не входящих в ЕНП

При перечислении иных платежей, которые администрирует ФНС, в платежных поручениях указывают:

в поле 104 – КБК для перечисления платежа из 20 знаков;

в реквизите КПП плательщика – значение КПП плательщика, чья обязанность по уплате исполняется;

в поле 105 – код ОКТМО из 8 цифр;

в реквизитах 106 – 109 – «0». Если отразить иное значение, налоговый орган самостоятельно установит принадлежность к платежу;

в реквизитах ИНН и КПП получателя – ИНН и КПП администратора доходов бюджета;

в поле Получатель – сокращенное наименование органа Казначейства, которому открыт счет, и в скобках – сокращенное наименование администратора доходов бюджета;

в реквизите Назначение платежа – дополнительные данные для идентификации назначения платежа;

в поле 101 – «01» (юрлицо) или «13» (физлицо).

Перечисление платежей разными платежками

Налогоплательщики, которые не формируют уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов, при перечислении платежей в платежном поручении указывают такие значения:

в поле 104 – КБК из 20 знаков (которое иначе ставили бы в уведомлении);

в реквизите КПП плательщика – значение КПП плательщика, чья обязанность по уплате исполняется;

в поле 105 – код ОКТМО из 8 цифр;

в реквизиты 106, 108 и 109 – «0». Если отразить иное значение, налоговый орган самостоятельно определит принадлежность к ЕНС;

в реквизите 107 – налоговый период из 10 знаков, 2 из которых – разделительные, их заполняют точкой;

в реквизитах ИНН и КПП получателя ИНН и КПП уполномоченного территориального налогового органа – администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета;

в поле Получатель – сокращенное наименование органа Казначейства и в скобках – наименование уполномоченного налогового органа, который администрирует источники финансирования дефицита федерального бюджета;

в реквизите Назначение платежа – дополнительные данные для идентификации назначения платежа;

в поле 101 – «02».

Пару слов в завершение

Отмечу, что Минфин еще осенью 2021 году опубликовал трехлетний план развития налоговой политики «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024годов». Изменения (их более пятисот), которые планируют чиновники в своем докладе, уже коснулись или еще коснутся не только участников бизнес-сообщества, но и простых граждан.

Например, все чаще мы слышим о дискуссиях в правительстве и Государственной Думе по вопросам ставки НДФЛ с доходов нерезидентов. Это может коснуться фрилансеров, покинувших нашу Родину.

7 февраля 2023 года Интерфакс сообщил, что Минфин отказался от идеи ввести 30% НДФЛ для нерезидентов на удаленке. Если эта идея будет принята, то положение таких сотрудников не изменится. Но при этом в обновленную редакцию поправок в НК РФ добавлен ряд случаев, в которых следует применять ставку налога в размере 30%.

Помимо этого, в настоящее время ведется разработка законопроекта о запрете налоговым нерезидентам заключать трудовые договоры с российскими работодателями об удаленной работе по ряду специальностей.

Когда грядут такие изменения? Не известно, но готова предположить, что в ближайшем будущем. А значит – есть смысл вспомнить один очень неплохой афоризм: «Будущее принадлежит тем, кто готовится к нему сегодня» – Малкольм Икс.