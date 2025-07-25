💥 СФР не будут принимать ЕФС-1 через систему ЭДОК, бухгалтерам присылают уведомление об ошибках, пенсии с 1 августа вырастут, но не у всех. Топ новостей за неделю
Расчетный период для отпускных начинается с даты приема на работу
Среднюю зарплату работника рассчитывают из фактически отработанного им времени за 12 месяцев.
С 1 августа 2025 Соцфонд не будет принимать ЕФС-1 через систему ЭДОК
СФР будет принимать ЕФС-1 только через Единую цифровую платформу.
Налоговики требуют от малого бизнеса пояснения к балансу за 2024 год. Но сдавать их не обязательно
Малые предприятия не обязаны отправлять пояснение к бухгалтерскому балансу. Кроме того, уже прошли сроки привлечения к ответственности.
В СФР произошел сбой: бухгалтерам присылают уведомление об ошибке в коде ОКЗ. СФР дал свой комментарий «Клерку»
Соцфонд массово рассылает сообщение о некорректном коде ОКЗ. Чаще всего ошибок нет, но ответ на уведомление написать надо.
Оплаченные билеты в командировку нужно отразить в РСВ
В расчете по страховым взносам отражаются все выплаты в пользу работников, в том числе командировочные расходы.
За 60 тыс. рублей можно купить себе 1 пенсионный балл
Для права на пенсию нужно иметь минимум 30 баллов и 15 лет стажа. Если их не хватает, то и баллы, и стаж можно докупить.
Кому из пенсионеров прибавят пенсию с 1 августа 2025 года
Работающие пенсионеры получат прибавку к страховым выплатам в августе 2025 года. Максимальный размер прибавки составит 437 рублей.
Как бизнес теряет деньги даже после уплаты налогов
В арбитражной практике усиливается тренд на признание налоговых схем по вычету НДС ничтожными не только по налоговым основаниям, но и по нормам гражданского законодательства.
Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистской информации
Физлица заплатят до 5 тысяч рублей за намеренный поиск заведомо противоправного контента. Также будет штраф за рекламу VPN-сервисов, а их использование признают отягчающим обстоятельством в преступлениях.
Минтруд может установить МРОТ больше 27 тысяч рублей в 2026 году
Минимальный размер оплаты труды хотят увеличить на 20,7%.
Собрания после рабочего дня – это сверхурочная работа, которую нужно оплачивать
Работодатель может проводить собрания в нерабочее время с письменного согласия работника. Штрафовать за непосещение таких собраний – незаконно.
ИП платит НДФЛ с дохода по вкладу как физлицо
Платить налог с процентов по вкладу предприниматель будет по налоговому уведомлению, а не по 3-НДФЛ.
ФНС с 1 января 2026 года будет давать оценку финансовой деятельности компаний
Третьи лица смогут запрашивать у ФНС оценку деятельности компаний и ИП. В первую очередь результаты пришлют самому оцениваемому лицу.
При переходе из малого бизнеса в средний право на льготу по страховым взносам не теряется
Если у компании изменилась категория, но она осталась в реестре МСП и соответствует условиям – можно и дальше платить страховые взносы по ставке 7,6%.
Депутат предложил наказывать за дискредитацию отечественной продукции
Административную ответственность предложили ввести для тех, кто занимается дискредитацией российских брендов и производителей.
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