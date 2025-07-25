💥 СФР не будут принимать ЕФС-1 через систему ЭДОК, бухгалтерам присылают уведомление об ошибках, пенсии с 1 августа вырастут, но не у всех. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

Расчетный период для отпускных начинается с даты приема на работу

Среднюю зарплату работника рассчитывают из фактически отработанного им времени за 12 месяцев.

С 1 августа 2025 Соцфонд не будет принимать ЕФС-1 через систему ЭДОК

СФР будет принимать ЕФС-1 только через Единую цифровую платформу.

Налоговики требуют от малого бизнеса пояснения к балансу за 2024 год. Но сдавать их не обязательно

Малые предприятия не обязаны отправлять пояснение к бухгалтерскому балансу. Кроме того, уже прошли сроки привлечения к ответственности.

В СФР произошел сбой: бухгалтерам присылают уведомление об ошибке в коде ОКЗ. СФР дал свой комментарий «Клерку»

Соцфонд массово рассылает сообщение о некорректном коде ОКЗ. Чаще всего ошибок нет, но ответ на уведомление написать надо.

Оплаченные билеты в командировку нужно отразить в РСВ

В расчете по страховым взносам отражаются все выплаты в пользу работников, в том числе командировочные расходы.

За 60 тыс. рублей можно купить себе 1 пенсионный балл

Для права на пенсию нужно иметь минимум 30 баллов и 15 лет стажа. Если их не хватает, то и баллы, и стаж можно докупить.

Кому из пенсионеров прибавят пенсию с 1 августа 2025 года

Работающие пенсионеры получат прибавку к страховым выплатам в августе 2025 года. Максимальный размер прибавки составит 437 рублей.

Как бизнес теряет деньги даже после уплаты налогов

В арбитражной практике усиливается тренд на признание налоговых схем по вычету НДС ничтожными не только по налоговым основаниям, но и по нормам гражданского законодательства.

Госдума приняла закон о штрафах за поиск экстремистской информации

Физлица заплатят до 5 тысяч рублей за намеренный поиск заведомо противоправного контента. Также будет штраф за рекламу VPN-сервисов, а их использование признают отягчающим обстоятельством в преступлениях.

Минтруд может установить МРОТ больше 27 тысяч рублей в 2026 году

Минимальный размер оплаты труды хотят увеличить на 20,7%.

Собрания после рабочего дня – это сверхурочная работа, которую нужно оплачивать

Работодатель может проводить собрания в нерабочее время с письменного согласия работника. Штрафовать за непосещение таких собраний – незаконно.

ИП платит НДФЛ с дохода по вкладу как физлицо

Платить налог с процентов по вкладу предприниматель будет по налоговому уведомлению, а не по 3-НДФЛ.

ФНС с 1 января 2026 года будет давать оценку финансовой деятельности компаний

Третьи лица смогут запрашивать у ФНС оценку деятельности компаний и ИП. В первую очередь результаты пришлют самому оцениваемому лицу.

При переходе из малого бизнеса в средний право на льготу по страховым взносам не теряется

Если у компании изменилась категория, но она осталась в реестре МСП и соответствует условиям – можно и дальше платить страховые взносы по ставке 7,6%.

Депутат предложил наказывать за дискредитацию отечественной продукции

Административную ответственность предложили ввести для тех, кто занимается дискредитацией российских брендов и производителей.