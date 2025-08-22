💥 Льготы по взносам для МСП могут отменить, ФНС торопит с переходом на УПД, много изменений с 1 сентября 2025, бумажные медкнижки не отменили. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели с 18 по 22 августа 2025 года, которые вы могли пропустить.

😲 Льготы по страховым взносам для МСП могут отменить

Власти планируют оставить льготный тарифы только для производственных компаний из приоритетных отраслей.

📅 Как округлять средние дни и часы для выходного пособия с 01.09.2025: Минтруд объяснил

С 1 сентября 2025 года изменятся правила расчета среднего заработка, в том числе для выходного пособия.

⏳ До 25 августа 2025 нужно сдать отчетность

Понедельник – крайний срок для отправки отчетности. А для уплаты налогов в рамках ЕНП есть время до 28 августа.

🙏 Бизнес хочет за ошибки в налоговой отчетности получать предупреждения, а не штрафы. Налоговый юрист: штрафа не будет в принципе

У Минфина просят заменить штрафы на предупреждения за ошибки в отчетности. Этот механизм уже предусмотрен в направлениях налоговой политики на 2025-2027 годы, но пока что изменения не готовы.

❗ Налоговики рекомендуют переходить на использование УПД заранее

С 1 января 2026 года применение универсального передаточного документа будет обязательным. Готовиться предлагают уже сейчас.

📄 Бизнес забросал ФНС вопросами об обязательном переходе на УПД с 2026 года: ответы налоговиков

На базе универсального передаточного документа (УПД) можно составить счет-фактуру, акт передачи, товарную накладную. Как вместе, так и в разные даты.

💳 Налоговики заявили, что не отслеживают каждый перевод с карты на карту в отдельности

Переводы с карты на карту не всегда облагаются налогом. Налоговики доначисляют налоги, если найдут незадекларированные доходы.

👓 Все основные изменения с 1 сентября 2025 года для бухгалтера: обзор В сентябре 2025 года начинает действовать множество новшеств в российском законодательстве, которые напрямую затрагивают работу бухгалтера (обзор дополняется).

👀 Разъяснили, когда оштрафуют за использование VPN с 1 сентября 2025

Просто использование VPN и случайный переход к экстремистским материалам не считаются правонарушением.

📰 Оформлять бумажные медицинские книжки разрешили до 1 сентября 2026 года

Минздрав опубликовал приказ о том, что выдавать и вести бумажные медкнижки можно еще год.

❗ Минтруд изменил правила расчета скидок и надбавок к страховым взносам на травматизм

На расчет скидок и надбавок к страховым тарифам на травматизм не влияют происшествия из-за обстрелов и терактов.

💵 Банк России перечислил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах

Если банк заметит хотя бы один признак влияния мошенника, клиент не сможет снять в банкомате больше 50 тысяч рублей в сутки.

📄 Для регистрации людей в системе индивидуального учета будут новые формы

СФР разработал новые формы документов и форматы сведений для регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета.

❌ Иноагентов могут лишить налоговых льгот. Бизнес с их участием тоже

Поправки в НК предполагают отмену всех налоговых преференций для иностранных агентов, включая инвестиционные вычеты.

🤒 СФР: закон не предусматривает случаев выборочной потери трудоспособности

Пособие по больничному не дадут, если в это время работать, в том числе по совместительству дистанционно.

➕ ➖ Налоговики привели правила расчета авансовых платежей по налогу на прибыль + примеры

Платить авансы можно ежемесячно или ежеквартально. Некоторые организации освобождены от уплаты авансовых платежей.

❔ ФНС: как заполнить 6-НДФЛ по сотруднику, который работал и в офисе, и дистанционно

Если работник-нерезидент РФ получил доходы с разными ставками НДФЛ, заполняют по два раздела 2 и приложения о доходах и вычетах.

📄 Росстат утвердил новые формы статотчетности для торговых и транспортных компаний

Новые формы отчетов нужно применять с отчетности за 2025 год.