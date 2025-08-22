💥 Льготы по взносам для МСП могут отменить, ФНС торопит с переходом на УПД, много изменений с 1 сентября 2025, бумажные медкнижки не отменили. Топ новостей за неделю
😲 Льготы по страховым взносам для МСП могут отменить
Власти планируют оставить льготный тарифы только для производственных компаний из приоритетных отраслей.
📅 Как округлять средние дни и часы для выходного пособия с 01.09.2025: Минтруд объяснил
С 1 сентября 2025 года изменятся правила расчета среднего заработка, в том числе для выходного пособия.
⏳ До 25 августа 2025 нужно сдать отчетность
Понедельник – крайний срок для отправки отчетности. А для уплаты налогов в рамках ЕНП есть время до 28 августа.
🙏 Бизнес хочет за ошибки в налоговой отчетности получать предупреждения, а не штрафы. Налоговый юрист: штрафа не будет в принципе
У Минфина просят заменить штрафы на предупреждения за ошибки в отчетности. Этот механизм уже предусмотрен в направлениях налоговой политики на 2025-2027 годы, но пока что изменения не готовы.
❗ Налоговики рекомендуют переходить на использование УПД заранее
С 1 января 2026 года применение универсального передаточного документа будет обязательным. Готовиться предлагают уже сейчас.
📄 Бизнес забросал ФНС вопросами об обязательном переходе на УПД с 2026 года: ответы налоговиков
На базе универсального передаточного документа (УПД) можно составить счет-фактуру, акт передачи, товарную накладную. Как вместе, так и в разные даты.
💳 Налоговики заявили, что не отслеживают каждый перевод с карты на карту в отдельности
Переводы с карты на карту не всегда облагаются налогом. Налоговики доначисляют налоги, если найдут незадекларированные доходы.
👓 Все основные изменения с 1 сентября 2025 года для бухгалтера: обзор
В сентябре 2025 года начинает действовать множество новшеств в российском законодательстве, которые напрямую затрагивают работу бухгалтера (обзор дополняется).
👀 Разъяснили, когда оштрафуют за использование VPN с 1 сентября 2025
Просто использование VPN и случайный переход к экстремистским материалам не считаются правонарушением.
📰 Оформлять бумажные медицинские книжки разрешили до 1 сентября 2026 года
Минздрав опубликовал приказ о том, что выдавать и вести бумажные медкнижки можно еще год.
❗ Минтруд изменил правила расчета скидок и надбавок к страховым взносам на травматизм
На расчет скидок и надбавок к страховым тарифам на травматизм не влияют происшествия из-за обстрелов и терактов.
💵 Банк России перечислил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах
Если банк заметит хотя бы один признак влияния мошенника, клиент не сможет снять в банкомате больше 50 тысяч рублей в сутки.
📄 Для регистрации людей в системе индивидуального учета будут новые формы
СФР разработал новые формы документов и форматы сведений для регистрации в системе индивидуального (персонифицированного) учета.
❌ Иноагентов могут лишить налоговых льгот. Бизнес с их участием тоже
Поправки в НК предполагают отмену всех налоговых преференций для иностранных агентов, включая инвестиционные вычеты.
🤒 СФР: закон не предусматривает случаев выборочной потери трудоспособности
Пособие по больничному не дадут, если в это время работать, в том числе по совместительству дистанционно.
➕ ➖ Налоговики привели правила расчета авансовых платежей по налогу на прибыль + примеры
Платить авансы можно ежемесячно или ежеквартально. Некоторые организации освобождены от уплаты авансовых платежей.
❔ ФНС: как заполнить 6-НДФЛ по сотруднику, который работал и в офисе, и дистанционно
Если работник-нерезидент РФ получил доходы с разными ставками НДФЛ, заполняют по два раздела 2 и приложения о доходах и вычетах.
📄 Росстат утвердил новые формы статотчетности для торговых и транспортных компаний
Новые формы отчетов нужно применять с отчетности за 2025 год.
