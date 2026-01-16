💥 ФНС поменяла позицию по взносам за директора, снова будут изменения в НК, могут ввести новый взнос с зарплаты, а индексировать ее заставят. Топ новостей за неделю+

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости с 1 по 16 января 2026 года, которые вы могли пропустить.

⚡ ФНС: за директоров на СВО не надо платить взносы с МРОТ

Директор, который по мобилизации или по контракту находится на СВО, не выполняет в это время обязанности ЕИО, а значит и взносы за него платить не надо.

❗ Минфин планирует заморозить срок давности по налоговым преступлениям

Сейчас каждое пятое дело о налоговых преступлениях не доходит до суда из-за того, что вышел срок давности. Чтобы предприниматели не чувствовали безнаказанность, Минфин собирается возобновлять дела с момента их поступления к следователям.

📄 СФР утвердил формы документов для оформления самозанятыми больничных

Формы применяются с 1 января 2026 года.

✅ На сайте ФНС запущен новый сервис «Мой ОКВЭД»

Сервис поможет подобрать коды онлайн и определить основной по планируемым показателям.

👥 Налоговики назвали четыре налоговых риска, говорящих о серой занятости

Зарплаты ниже МРОТ, расхождение в числе касс и кассиров и другие факторы вызовут подозрения.

❗️ С 10 января 2026 года действуют новые индикаторы для проверок компаний, работающих с самозанятыми

Вступил в силу приказ Минтруда об изменении перечня индикаторов риска подмены трудовых отношений.

📄 С 15 января 2026 действует единая форма запроса на предоставление выписки из ЕГРН

Налоговики регламентировали процедуру подачи запросов о сведениях из ЕГРН для компаний и физлиц.

❗ Декларации УСН за 2025 год примут и по новой, и по старой формам

ФНС рекомендует сдать декларацию по упрощенке по новой форме, но примут и по старой.

⚡ Минфин готовит новые поправки в Налоговый кодекс

С 2027 года изменятся нормы НК РФ про НДС, налог на прибыль, НДФЛ.

❌ Минфин может запретить сделки с наличными больше 5 млн рублей

Чтобы в оборот не попадали доходы, полученные преступным путем, Минфин собирается запретить наличные расчеты в крупных сделках.

💡 ФНС подсказала, как перейти с АУСН на УСН раньше срока

Если нарушили условия автоУСН – право на спецрежим утрачивается, и можно перейти на обычную упрощенку.

⏳ Стартовала декларационная кампания 2026 года: ФНС напоминает о сроках и новой форме отчетности

ФНС России объявила о старте декларационной кампании по итогам 2025 года. Налогоплательщикам, получившим доходы в прошлом году, необходимо представить декларацию по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля 2026 года.

🤕 Работодатели смогут с 1 марта 2026 года отправлять сотрудников к психиатру

Если медосмотр покажет признаки психического расстройства, то у работодателя будет право отправить сотрудника на дополнительное психиатрическое освидетельствование.

📅 Следующие длинные выходные будут в феврале 2026 года

В честь 23 февраля и 8 марта россиян ждут трехдневные выходные.

💰 Зарплату в коммерческом секторе предлагают индексировать ежегодно

В Госдуму внесут законопроект-2026 о ежегодной индексации зарплаты.

❗ ФНС ответила про выплату зарплаты при АУСН на карты других банков

Зарплатные карты работников бизнеса на автоУСН не обязательно должны быть от уполномоченного банка.

❌ Депутат: WhatsApp1 могут полностью заблокировать в 2026 году

Из-за того, что мессенджер WhatsApp1 принадлежит компании, признанной экстремистской, его могут окончательно заблокировать.

👀 Минтруд опубликовал суммы прожиточного минимума на 2026 год по всем регионам РФ

С 1 января 2026 прожиточный минимум проиндексировали на 6,8%.

💣 В России предложили ввести взнос с зарплаты на долговременный уход за пожилыми

Чтобы помочь пожилым людям с решением бытовых проблем, нужно как минимум 440 млрд рублей в год. Эту сумму могут получить за счет дополнительных страховых взносов в размере от 1% до 5%.