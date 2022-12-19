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Помогли ООО сэкономить на налогах при выводе наличных и оптимизировать базу по УСН
В этом видео я расскажу как ООО удалось сэкономить на налогах при выводе наличных и оптимизировать налогооблагаемую базу по УСН.
В этом видео я расскажу как ООО удалось сэкономить на налогах при выводе наличных и оптимизировать налогооблагаемую базу по УСН.
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