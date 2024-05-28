Две головы лучше одной? Если только это не дробление

Как мы уже не раз писали, желание налоговых органов пополнить бюджет заставляет их относиться подозрительно ко всем мало-мальски нетипичным операциям. И особенно внимательно они изучают факты, связанные с совместной деятельностью нескольких компаний, считая, что там есть потенциальное дробление.

Вот и ООО «ГДК Универсал» столкнулось с похожим вниманием со стороны МРИ ФНС № 1 по Сахалинской области, которая доначислила Обществу НДС, налог на прибыль, пени и штраф. Компания с такими действиями не согласилась и оспорила решение в судах в рамках дела № А59-4562/2021.

Фактические обстоятельства. В проверяемом периоде ООО «ГДК Универсал» был заключен договор простого товарищества с ООО «Восточный» (впоследствии к договору присоединилось ЗАО «Карьер известняковый»). Предметом совместной деятельности являлось выполнение строительно-монтажных работ для получения прибыли.

Аргументы налогового органа:

налогоплательщик, согласно условиям договора товарищества, являлся управляющей компанией. Он брал на себя обязанности по ведение оперативного бухгалтерского учета общего имущества всех участников;

все члены простого товарищества являлись взаимозависимыми лицами с налогоплательщиком;

ни один участник товарищества, кроме ООО «ГДК Универсал» не внес вкладов в общее имущество;

персонал и техника участников товарищества была им предоставлена налогоплательщиком, как на возмездной, так и на безвозмездной основе;

прибыль между членами товарищества фактически не распределялась и не выплачивалась;

изменения в структуре хозяйственно-экономической деятельности каждого из участников товарищества после его создания не произошли;

деловая цель в создании товарищества отсутствовала;

создание товарищества было фиктивным и было продиктовано лишь желанием сохранить формальное право на применение УСН налогоплательщиком.

Аргументы налогоплательщика:

товарищество было создано и реально работало, что подтверждается первичными документами;

налогоплательщик не получил какой-либо налоговой выгоды в связи с созданием товарищества;

при вынесении решения не учтены налоги, уплаченные участниками товарищества по УСН.

Отдельно стоит отметить попытки других участников товарищества вступить в судебное дело в качестве третьих лиц.

Решение судов. Суды всех инстанций согласились с логикой налогового органа. Они указали, что:

«создание формального документооборота по учреждению и созданию видимости деятельности товарищества, получило необоснованную налоговую выгоду в виде сохранения права на применение УСН и неуплаты налогов по общей системе налогообложения».

По поводу привлечения других товарищей в качестве третьих лиц суд решил, что налоговый орган никак не нарушил их права и оснований для участия в судебном процессе нет. Правда, в этой бочке дегтя есть и ложка меда: суды постановили учесть уплаченные товарищами налоги по УСН в сумме доначисляемых налогов по ОСНО.

Вывод. Даже в самой безнадежной ситуации (на первый взгляд) нужно бороться до конца, чтобы получить хотя бы часть из того, что просишь изначально.