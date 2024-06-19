Еще пару слов о налоговой реформе. Почему я спокоен?

За последние недели наблюдал несколько «истерик» на тему: мы все умрем потому что налоговая реформа. Даже у нас в чате развернулась жаркая дискуссия, которую я пытался тушить бензином.

Кроме того на разных ресурсах приходилось встречать мудрые советы коллег, что уже сейчас надо срочно вырабатывать новые модели ибо!!! (далее следует виртуальное закатывание глаз). А еще обсуждения, обсуждения, обсуждения. И споры, споры, споры. Я стараюсь держаться в стороне от всего этого (если не в нашем чате). По нескольким причинам.

Во-первых, лично меня это все не касается. Потому, что ИП на УСН. НДФЛ нет. А обороты, к сожалению, не достигают той величины, где меня коснется налоговая реформа. В одном закрытом чате айтишников (их как раз заденет реформой) люди довели себя до исступления рассказами как их дети теперь останутся без еды, жены без одежды, а они сами без Родины, так как всё, пора уезжать с такими налогами. Я же, душный налоговый консультант с бухгалтерскими корнями просто посчитал насколько беднее станет тот самый программист. Оказалось, что на 750 рублей в месяц. Такой себе повод уходить в запой от безнадеги.

Во-вторых, я считаю, что я ничего изменить не смогу. Скорее всего всё уже решено. А что требует корректировки, будет обсуждаться в каких-нибудь профильных комитетах, которых мое мнение точно не интересует. Все многостраничные обсуждения и идеи коллег во ВКонтакте или чатах телеграмм не более чем «белый шум» или просто групповая терапия. Моя задача доносить до подписчиков этапы «великого пути».

В-третьих, что касается «ну надо что-нибудь делать». Я противник того, чтобы выстраивать схемы на кофейной гуще. Пока все, что мы видели — это законопроекты, которые могут быть изменены. Будет принято в третьем чтении — будем думать. Хотя с тем, что надо что-то делать я согласен. И вот почему.

Буквально на прошлой неделе обратился к нам клиент, гостиница + ресторан с просьбой порекомендовать «как жить с 2025 года». Описал как сейчас бизнес устроен и оказалось, что даже в этом году переоформив один договор можно сэкономить миллион на налогах (которые он спокойно заплатил в прошлом году без всякого увеличения). Так, что повышение налогов для его бизнеса, по факту, обернулось уменьшением налогового бремени.

Записываем: провести ревизию налоговой модели (даже если вы и не знаете, что у вас есть налоговая модель) — абсолютно полезное занятие. Может оказаться, что уже сейчас где-то она не оптимальна. Ну а кому не терпится, можно пересчитать её исходя из новых, неутвержденных реалий. Так как, скорее всего, изменения будут не слишком большие. Но не забывайте, что они могут быть принципиальными в части, например, сумм с которой будет вменено применение НДС.

Рассуждения получились короткими, но тут коллеги в чате напомнили мне, что я — оптимист! В же помните, что только пессимисты считают, что сейчас хуже некуда. Я же считаю, что есть куда. Поэтому давайте порассуждаем, что еще наше родное государство может наоптимизировать, чтобы «облегчить жизнь бизнесу».

То, что той упрощенке к которой привык бизнес пришел конец при лимите в 60 млн. думаю не подлежит обсуждению. Ниже вряд ли опустятся, потому что там невыгодно администрировать. Пока. Ну или уберут доходы минус расходы с минимальным 1% налога.

Следующим шагом логично сделать ИП действительно индивидуальным предпринимателем, а не бизнесменом. К примеру, ограничив количество сотрудников, самозанятых и работающих по договорам ГПХ пятью-десятью человеками. Или снизив лимит оборота до 5 миллионов (цифра с потолка). Или объединить понятия ИП и самозанятые.

Самозанятые. Эксперимент рассчитан до 2029 года. Не факт, что его продлят. Вышел из тени? Молодец! Вот тебе ИП и работай. К тому времени вполне возможно упростить регистрацию и взаимодействие с налоговой (авторасчет налогов) до уровня самозанятых. Тем более до конца 2027 года проходит эксперимент с автоупрощенкой.

А вы что думаете? Пишите в комментариях!



Путеводитель по налоговым проблемам бизнеса