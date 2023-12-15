Критерии однодневок № 22. Высокий уровень риска.

Если от словосочетания «налоговые риски» вам приходят на ум слова «критерий», «однодневка», то вы на канале Налоги без «Ы» и вместе с нами читаете уже 22 публикацию о признаках организаций, которые налоговые органы рассматривают как критерии однодневок.

Понимаем, что вся эта «бухгалтерия» слишком душная, но как тогда вам и нам отличить нормального контрагента от того, который принесет вам проблемы?

Можно поверить на слово, а можно провести анализ самим, где за основу взять те самые критерии однодневок, которыми будут оперировать налоговики, чтобы доказать, что вы изначально осознавали, что ваш контрагент не настоящий. А мы заранее расскажем о наличии таких критериев у поставщика. Вы же, используя наши публикации сможете оценить насколько обнаруженные признаки критичны. Проверяйте ваших поставщиков и экономите себе деньги и нервы.

Критерий № 45. «"Техническая компания" установлена в ходе ВНП». Вот и настало время разобраться с термином, который несколько раз встречался в наших публикациях. Наверное, вам не раз приходилось видеть его в требованиях или протоколах комиссий.

Если коротко, то это компания созданная для получения необоснованной налоговой выгоды налогоплательщиками.

Стало понятнее? Не думаем. Это потому что в Налоговом кодексе нет такого термина, а все письма налоговых органов не перечитаешь. Но нам приходится этим заниматься, поэтому расскажем про письмо ФНС от 10.03.2021 года «О практике применения статьи 54.1 НК РФ». В нем налоговики попытались рассказать о том, что существует в реальной жизни, но чего нет в НК. Есть там немного и про наш термин.

Компании, не ведущие реальную экономическую деятельность и не исполняющие налоговые обязательства в связи со сделками, оформляемыми от их имени (далее — «технические» компании). Такие «технические» компании не осуществляют деятельность в своем интересе и на свой риск, не обладают необходимыми активами, не выполняют реальных функций, и принимают на себя статус участников операций с оформлением документов от их имени в противоправных целях.

Недавно в одном профильном чате прочитали сетование представителя реальной компании, которую пытаются представить в виде технической в акте выездной налоговой проверки у контрагента. Казалось бы это проблемы контрагента (проверка у него), но почему так всполошился представитель? Именно из-за того самого критерия, который мы рассматриваем сегодня.

То есть как только ВНП установит и утвердит за компанией статус «техническая», в критериях появится пометка, что сразу приведет к тому, что с другими контрагентам «установленной технички» будут проведены какие-то мероприятия налогового контроля с целью побудить их убрать из вычетов и расходов поставки от «технички». А теперь задайте себе вопрос, стали бы вы в дальнейшем работать с поставщиком по которому вас начинают дергать и принуждать? Вот отсюда и нервы у представителя. Доказать, что вы не верблюд техничка в нашей действительности сложно. Даже если у вас несколько сотен работников (как у описываемого лица).

Что делать, если при проверке обнаружился этот признак?

Если это произошло до начала работы с ним, то не работать однозначно. Проблемы прилетят на автомате. Если же вам не повезло и вашего контрагента отнесли к техническим компаниям уже после того как вы отработали, то в указанном письме есть рецепт как сохранить вычеты: реальность сделок и коммерческая осмотрительность.

Понимаем что уже могли надоесть с этими двумя терминами, но поверьте, других вариантов нет…

Продолжение обязательно будет.