К чему приводит несвоевременная уплата налогов: три примера из жизни

Сегодня расскажу о том, что будет, если не платить налоги и взносы с зарплаты сотрудникам вовремя.

Итак, на текущий момент мы имеем несколько видов принуждения налоговым органом к выполнению обязательства по уплате налогов и сборов.

Установление неснижаемого остатка на расчетном счете компании (ИП туда же) и снятие его до добровольного исполнения налогоплательщиком своих обязательств

Неснижаемый остаток обычно устанавливается в размере, равном сумме недоимки плюс пеня и штраф. Вы платите недоимку, через 5-6 рабочих дней деньги зачисляют в бюджет, а налоговая еще через сутки-двое высылает в банк решение об отмене ограничений. Если не пришлет, то вы начинаете звонить. Если не дозваниваетесь, то едете в инспекцию качать права.

Пример из жизни

ООО «Радость» пропустило срок уплаты страховых взносов за январь 2018 года, решив, что может сделать это чуть позже, когда основной заказчик сделает обещанный аванс за предстоящую поставку.

Через месяц на счет в банке пришло требование из ИФНС об установлении неснижаемого остатка на расчетном счете. Бухгалтер звонит в налоговую инспекцию, получает информацию о том, по какому КБК возникла недоплата, докладывает об этом руководителю, на следующий день недоимка платится в бюджет.

Примечание: при установлении неснижаемого остатка всеми средствами свыше того остатка вы можете распоряжаться без ограничений, а при достижении установленной решением налоговой инспекции суммы вы можете платить только налоги (корпоративные и с фонда оплаты труда).

Проходит еще 6 рабочих дней, на лицевой счет компании «падают» уплаченные средства вместе с пеней — и еще через 2 рабочих дня в банк по электронным каналам связи приходит сообщение об отмене решения об установлении неснижаемого остатка.

Установление неснижаемого остатка на расчетном счете компании с одновременным истребованием через банк суммы недоимки, пени и штрафа (инкассовое поручение)

В этом случае налоговый орган убивает двух зайцев сразу: не дает пользоваться средствами свыше установленного лимита и снимает недоимку в полном объеме. Если средств недостаточно для уплаты недоимки сразу, то деньги списываются со счета по мере их поступления.

Неприятность такого метода борьбы за уплату налогов и сборов для руководителя в том, что неснижаемый остаток может быть установлен на один счет, а инкассо может «прилететь» в другой банк и, самое неприятное, это произойдет не одновременно; может получиться, что вы по собственной инициативе уплатите недоимку, а через пару дней придет инкассо.

Если сумма недоимки составляет 40 копеек, то вы будете горевать только по поводу того, что не сможете на оставшиеся на счете миллион-два-три разместить овернайт на предстоящие выходные. А если вы балуетесь более серьезными суммами, то после уплаты вам предстоят танцы с бубнами по выбиванию переплаты из налоговой инспекции. Танцевать придется 2,5-3 месяца.

Пример из жизни

Главбух ООО «Мечта» забыла заплатить НДС. Через 10 дней после дедлайна налоговый орган присылает в банк инкассо и одновременно с этим устанавливает неснижаемый остаток на счете.

Через 5 рабочих дней деньги «ложатся» на лицевой счет компании, но налоговый орган по техническим (как потом выяснилось) причинам не отзывает решение об установлении неснижаемого остатка.

Компания теряет несколько тысяч рублей на невозможности размещения овернайтов в течение всех 10 дней, пока устраняются технические неполадки связи между налоговым органом и банком.

Конечно, налоговая инспекция никуда не спешит, зато спешит руководитель ООО «Мечта», так как он недополучает доход от размещения временно свободных денежных средств. Главбух нервничает, руководитель ворчит. Ситуация, в конце концов, разруливается, но осадочек остается.

Кстати, зачастую после таких «ляпов» в компании внедряется хотя бы какая-нибудь система отслеживания платежей: в специальном приложении, коих теперь множество, или в классических таблицах Excel.

Одновременное установление неснижаемого остатка, приход в банк инкассо и получение исполнительного листа из ФССП

Это означает, что недоимка будет списана два раза, а процедура зачета/возврата переплаты по налогу / сбору затянется на долгое время.

Пример из жизни

Руководитель АО «Искра» решил, что своевременная уплата страховых взносов может повлечь кассовый разрыв в компании и дал указание главбуху платить взносы позже и не сдавать отчетность по страховым взносам, чтобы не показывать начисления.

Налоговая инспекция не знала об этом решении и сначала штрафовала компанию за несвоевременную сдачу отчетности по зарплатным налогам, списав денежные средства через инкассо и установление неснижаемого остатка, затем передала административное дело в ФССП, откуда исполнительный лист пришел в банк компании — и штраф был списан на счета службы судебных приставов.

Через 4 месяца после хождения между налоговой инспекцией и службой судебных приставов компания получила на счет излишне уплаченный штраф за несвоевременную сдачу отчетности.

Кстати, если сумма двойного списания незначительна для бизнеса, то никто не «парится» по этому вопросу, понимая, что хождение между инстанциями в течение 3, 4 или 6 месяцев — это потеря значительно большая, чем возмещение фактических потерь от забывчивости или надежды на то, что пронесет, что жернова государственной взыскательной машины пройдут мимо вашей компании.

Если вам не нравится ни одна из описанных выше перспектив, платите налоги вовремя и сдавайте отчетность в установленные законом сроки.

Недоимка может возникнуть не только из-за того, что невовремя платятся налоги и взносы, но и из-за разницы в подходе к округлению значений, представленных вами в декларациях и платежах.