Запрос из банка по 115-ФЗ, что делать: шпаргалка быстрого реагирования

Читайте и передайте друзьям шпаргалочку. Что делать, когда пришел запрос из банка по 115-ФЗ:

1. Изучите запрос банка.

Есть ли среди документов, которые запрашивает комплаенс, документы и информация, составляющие коммерческую тайну вашего предприятия. Отметьте пункты, которые вы не будете предоставлять по этой причине.

2. Соберите все остальные документы по списку.

Проверьте наличие подписей, печатей (у ИП и компаний может не быть печати, но если по уставу она должна быть, то проследите за этим).

3. Если в запросе есть еще и бухгалтерская отчетность, то обратите внимание на период, за который она запрашивается.

Если просят отчетность промежуточную, то на ней не будет отметки ИФНС о приеме, ибо отчетность сдается только годовая.

4. Проследите, чтобы к договорам об оказании рекламных, маркетинговых и прочих ёмких по цене, но высокорисковых с точки зрения признания расходов таковыми в налоговом учете услуг были приложены отчеты исполнителя, акты об оказанных услугах, переписка.

И отчеты потолще должны быть. Помните про театр и костюмчики к нему? Это про то.

5. Если в списке есть договоры займа, то обратите внимание на то, какая процентная ставка по ним, были ли уплачены указанные в договоре проценты, есть ли соглашение о расторжении договора в связи с исполнением сторонами обязательств.

А на будущее следите за тем, чтобы банки плательщика и банки получателя при предоставлении займа и возврате совпадали. Не мешайте в кучу, не меняйте банки отправителя и получателя. Это сбивает алгоритмы банков с толку и вы тем самым привлекаете на себя лишнее внимание и создаете себе лишние проблемы.

6. Анкеты, которые требуются банком к заполнению, заполняйте с особой тщательностью: заполните всю информацию, свидетельствующую о том, какой вы обалденный специалист и какие крутые специалисты те, по отношению к кому банк проявил интерес, укажите телефоны, адреса электронной почты, укажите данные о том, зачем вы заключили договор.

Расскажите об экономической целесообразности заключения договора, например, с ИП, который недавно только зарегистрировался в этом статусе, объясните почему не побоялись платить авансом недавно созданной компании или ИП и как вы оберегаете себя от недобросовестных действий со стороны исполнителей/поставщиков.

В общем, напишите качественный роман о себе и своем бизнесе. Приложите (даже если не просят) фотографии благодарственных писем от клиентов. И вообще заведите такое правило: если клиенту все понравилось, попросите написать пару ласковых в ваш адрес на своем бланке.

7. При объяснении своей позиции в части отсутствия (или недостаточного в версии общепринятой) наемных сотрудников сошлитесь на реальную картину ведения бизнеса. Объясните, где у вас в бизнес-процессах автоматизация, где механизация, где остался ручной труд, и почему вы и руководитель, и бухгалтер, и мастер-штукатур, и водитель в одном лице, и когда вы это безобразие планируете прекратить: при наступлении какого созвездия в каком зодиаке вы внесете изменения в штатное расписание и наймете персонал с окладом не меньше 100 тыс. на каждого.

Расскажите о своих планах. Пусть они будут амбициозными. Главное, чтобы не смахивали на сказку.

8. Помните, что чтобы бы вы ни написали в своих объяснениях и какое бы количество и качество документы вы не предоставили бы в банк, там сидят мальчики и девочки, выполняющие свою рутинную работу. И им все равно останетесь ли вы в банке как клиент или пойдете искать новое банковское учреждение, оставив этому банку внушительных размеров комиссию при закрытии счета.

Более того, у разных подразделений банков свои задачи: одни наваливают новых клиентов и получают премию за это, другие - нажимают на кнопки, отправляя платежи, и за это получают зарплату, третьи - рассматривают ваши заявки на получение кредита и на количестве этих заявок получают свои проценты, четвертые - выполняют план для ЦБ по отказу в обслуживании по 115-ФЗ, и желаю вам не попасть в последний план.

9. Как только получили запрос и передали его в бухгалтерию его обрабатывать, сразу же бегите в другой банк с заявлением на открытие расчетного счета. Если нынешний банк не прикроет ДБО и продолжит с вами работать, то резервный счет не повредит. Если вы попадете в немилость и придется уходить, то к моменту, когда вы получите вердикт банка с просьбой удалиться, у вас уже будет куда перевести свои заработанные.