Облагается ли НДФЛ и страховыми взносами выдача приобретённых организацией путёвок в детские лагеря для детей сотрудников

Почти сто лет назад распахнули детям свои двери первые пионерские лагеря. С тех пор каждое лето школьников ждал отдых в лагерях, которые были расположены повсеместно: от Москвы до самых отдалённых уголков нашей родины. Для многих из нас они стали счастливыми воспоминаниями детства с пионерскими кострами, походами, конкурсами и зарницами. Больше ни в одной стране мира организованный детский отдых не был таким доступным и не получил такого размаха. Несомненно, это было огромным достижением советской социальной политики, которое не утратило своей актуальности и сегодня.

Современные лагеря летнего отдыха отдалённо напоминают своих советских предшественников. Они тоже учат дружбе и взаимовыручке, но главная их направленность — это оздоровление и всестороннее развитие школьников. При этом, они могут быть нацелены только на оздоровление детей, а могут иметь программы, направленные на развитие детей в определённых направлениях: спортивный лагерь, творческий лагерь, лагерь с изучением иностранного языка, православный лагерь и т.д.

Разумеется, условия проживания и техническая оснащённость современных лагерей отличаются в лучшую сторону по сравнению с прошлым. Таким образом, сегодня детские лагеря, следуя лучшим советским традициям, предлагают отдых для школьников на любой вкус и родительский кошелёк.

В наше непростое время практически не осталось предприятий, имеющих на своем балансе детские базы отдыха. Однако наши дети по-прежнему нуждаются в отдыхе и оздоровлении. К счастью, многие работодатели уделяют большое внимание мотивации своих сотрудников. Главным мотивирующим пакетом любой организации является социальный пакет, в который, помимо традиционных — официальной («белой») зарплаты, различных поощрений за достигнутые успехи, оплачиваемого больничного и медицинской страховки, многие работодатели включают элементы заботы не только о самих работниках, но и о членах их семей, и в первую очередь — о детях.

В рамках проводимой в организации социальной политики работодатели приобретают путевки в летние лагеря для детей своих сотрудников, которые затем выдают работникам на безвозмездной основе или за часть стоимости путёвки.

Будут ли облагаться выданные путёвки НДФЛ и страховыми взносами?

Нет, стоимость таких путёвок не является объектом обложения НДФЛ и страховыми взносами.

Давайте разберёмся почему. В соответствии с п. 1 ст. 209 НК РФ объектом налогообложения налогом на доходы физических лиц признаются доходы, полученные физическими лицами, как от источников в Российской Федерации, так и от источников, находящихся за её пределами.

При определении налоговой базы учитываются доходы, полученные как в денежной, так и в натуральной форме (п. 1 ст. 210 НК РФ). При этом в ст. 217 НК РФ перечислены доходы, освобождаемые от обложения НДФЛ. К ним, в том числе, относятся и:

«суммы полной или частичной компенсации (оплаты) работодателями своим работникам и (или) членам их семей стоимости приобретаемых путёвок, за исключением туристских, на основании которых указанным лицам оказываются услуги санаторно-курортными и оздоровительными организациями, находящимися на территории РФ, а также суммы полной или частичной компенсации (оплаты) стоимости путёвок для не достигших возраста 16 лет детей, на основании которых указанным лицам оказываются услуги санаторно-курортными и оздоровительными организациями, находящимися на территории РФ, предоставляемые в том числе за счёт средств организаций (индивидуальных предпринимателей), если расходы по такой компенсации (оплате) в соответствии с НК РФ не отнесены к расходам, учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций» (п. 9 ст. 217 НК РФ).

Такой же позиции придерживаются и специалисты налогового ведомства (письма Минфина России от 21.08.2019 № 03-03-07/63999, от 01.08.2017 № 03-04-06/48824, ФНС России от 18.12.2012 № ЕД-4-3/21567, от 05.12.2011 № ЕД-3-3/4001).

Обращу Ваше внимание на то, что суммы компенсации (оплаты) стоимости путёвок детям, не достигшим возраста 16 лет, на основании которых им будут предоставлены услуги санаторно-курортными и оздоровительными организациями, находящимися на территории РФ, освобождаются от обложения НДФЛ на основании п. 9 ст. 217 НК РФ, независимо от наличия трудовых отношений между организацией, производящей указанную оплату (возмещение), и родителями детей (письмо Минфина России от 28.06.2013 N 03-04-05/24690).

Чтобы сумма стоимости путёвки не облагалась НДФЛ, предприятия, оказывающие соответствующие услуги, должны быть отнесены к санаторно-курортным или оздоровительным организациям (письма Минфина России от 19.12.2017 № 03-04-05/84723, от 03.07.2016 N 03-04-06/32361).

Такими организациями могут быть санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома отдыха и базы отдыха, пансионаты, лечебно-оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря (абз. 6 п. 9 ст. 217 НК РФ).

Вопрос отнесения организации к санаторно-курортным или же к оздоровительным всецело относится к компетенции Минздравсоцразвития России. На это в своих письмах прямо указывают представители финансового и налогового ведомства. К числу документов, которыми организация может подтвердить, что она является санаторно-курортной или оздоровительной можно отнести лицензии, а также учредительные документы, содержащие ссылку на её вид деятельности (письма ФНС России от 11.08.2014 № ПА-4-11/15746, Минфина России от 21.02.2012 № 03-04-06/6-40).

В свою очередь, организация, купившая путёвки, может подтвердить обоснованность освобождения от обложения НДФЛ сумм оплаты этих путёвок в санаторно-курортные и оздоровительные лагеря, представив договор, заключённый с перечисленными организациями, а также платёжные документы, показывающие целевое назначение указанной оплаты (письмо Минфина России от 19.09.2014 N 03-04-06/46990).

Что же касается обложения стоимости путёвки, выданной работнику, страховыми взносами, здесь, исходя из п. 1 ст. 421 НК РФ, база для расчёта страховых взносов определяется как сумма выплат и иных вознаграждений, предусмотренных п. 1 ст. 420 НК РФ, начисленных плательщиками страховых взносов за расчётный период в пользу физических лиц, за исключением сумм, указанных в ст. 422 НК РФ.

При этом, объектом обложения страховыми взносами являются выплаты и иные вознаграждения, произведённые в рамках трудовых и гражданско-правовых отношений (пп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ, п. 1 ст. 20.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее — Закон N 125-ФЗ)).

При этом законом не уточняется, какие именно доходы следует отнести к доходам, полученным в рамках трудовых отношений. Так, в ст. 422 НК РФ (а также в ст. 20.2 Закона № 125-ФЗ) перечислены суммы выплат, не подлежащие обложению страховыми взносами. Сразу скажу, что данный перечень является исчерпывающим, и санаторно-курортные путёвки, приобретаемые для сотрудников, в нём не поименованы.

Исходя из вышесказанного, специалисты финансового и налогового ведомств на протяжении длительного времени занимали позицию, обязывающую работодателя облагать страховыми взносами стоимость путёвок на санаторно-курортное лечение работников. Такие разъяснения приводятся в письмах Минфина России от 30.04.2019 № 03-04-05/32077, от 23.04.2019 № 03-15-06/29511, от 15.01.2019 № 03-04-06/1107, ФНС России от 23.03.2020 N СД-4-3/4938, от 26.02.2020 N БС-4-11/3209.

А вот суды по этому вопросу, как правило, занимают позицию, прямо противоположную разъяснениям, данным Минфином и ФНС. По мнению судей сам факт наличия трудовых отношений между работодателем и работником не является свидетельством, что все доходы, начисляемые работнику, это и есть оплата труда.

Приобретение санаторно-курортных путёвок для сотрудников и членов их семей не является поощрением за труд, а имеет вполне определённую цель — оздоровление работников и членов их семей, которое никаким образом не зависит от трудовых успехов каждого конкретного сотрудника.

Таким образом, приобретение путёвок не может носить ни стимулирующий, ни компенсационный характер. Т.к. санаторно-курортная путёвка не является платой за труд, ее стоимость не может включаться в базу для обложения страховыми взносами.

Приобретая путёвки для членов семей своих работников, работодатель производит оплату за физических лиц, которые с ним в трудовых отношениях вообще не состоят, в этом случае, однозначно, сумма оплаты путёвок не является объектом налогообложения страховыми взносами (п. 1 ст. 420 НК РФ). Причём выводы судей не противоречат целому ряду разъяснений, данных Минфином и ФНС в соответствующих письмах (письмах Минфина России от 20.09.2019 № 03-03-06/1/72557, от 30.04.2019 № 03-04-05/32077, от 23.04.2019 № 03-15-06/29511, от 24.01.2019 № 03-03-06/1/3880, от 15.01.2019, ФНС России от 07.10.2019 № БС-4-11/20417, от 30.10.2017 № ГД-4-11/22062).

Что же касается обложения стоимости путёвок страховыми взносами от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, они также не являются объектом обложения (п. 1 ст. 20.1 Закона № 125-ФЗ).

Таким образом, при выдаче путёвок в летние лагеря для детей сотрудников, которые были приобретены организацией, объект обложения НДФЛ, страховыми взносами, а также взносами от несчастных случаев и профессиональных заболеваний не возникает.

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Екатерина Сорокина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более 3 лет. Доступно рассказывает сложные вещи на простом языке.