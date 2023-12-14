Как бизнесу закрыть год: 10 важных задач декабря

Подготовили подробную инструкцию для руководителей, которая поможет уйти на новогодние каникулы без долгов, пени и штрафов.

Задача 1. Закройте отчеты и платежи декабря

На этой неделе нужно уплатить страховые взносы на травматизм за ноябрь и до 29 числа не забыть про исчисленный НДФЛ за период с 23 по 31 декабря.



Главный платежный день — 28 число, когда нужно уплатить страховые взносы и ⅓ НДС за третий квартал.

Для удобства собрали все платежи в таблицу:

Срок уплаты Налог до 15 декабря Страховые взносы на травматизм за ноябрь до 20 декабря Акцизы и НДС при импорте за ноябрь до 28 декабря Страховые взносы за ноябрь Аванс акциза по алкогольной продукции за декабрь ⅓ НДС за III квартал 2023 года НДФЛ за период 23 ноября — 22 декабря Аванс по налогу на прибыль

за январь–ноябрь НДПИ за ноябрь Третий ежемесячный аванс по налогу на прибыль за IV квартал до 29 декабря НДФЛ за 23–31 декабря

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Теперь разберемся, какие отчеты сдавать в декабре. Очень важно не забыть про уведомление по исчисленному НДФЛ за период с 23 по 31 декабря.

И, конечно, не пропустить основную отчетную дату — это 25 декабря, когда нужно подать кадровую отчетность, два уведомления — по НДФЛ и об исчисленных налогах, а также три декларации: по акцизам, НДПИ и налогу на прибыль за январь–ноябрь.

Все отчеты декабря вы можете увидеть в таблице:

Срок сдачи Отчетность до 20 декабря Декларация по акцизам и НДС при импорте за ноябрь до 25 декабря ЕФС-1 за ноябрь Декларация по акцизам за ноябрь, сентябрь, июнь и на нефтяное сырье за ноябрь Декларация по НДПИ за ноябрь Персонифицированные сведения о физлицах Декларация по налогу на прибыль за январь–ноябрь Уведомление по НДФЛ за 23 ноября — 22 декабря Уведомление об исчисленных налогах, авансовых платежах, страховых взносах до 29 декабря Уведомление по НДФЛ за 23–31 декабря

Если опаздываете со сдачей отчетности, обратитесь за помощью к экспертам ПЭБ. Аттестованные бухгалтеры в кратчайшие сроки подготовят необходимые документы и сами направят их в инспекцию. Помогут ответить на вопросы ФНС и избежать штрафов. Финансовая ответственность входит в каждый тариф.

Задача 2. Уточните сроки платежей и отчетности за 2023 год

Первая важная дата — уже 9 января 2024 года. А значит, за праздники нужно успеть подготовиться.

Когда платить в январе за 2023 год:

Сроки уплаты Налог до 9 января Фиксированные взносы ИП и итоговый платеж по патенту до 15 января Взносы на травматизм за декабрь до 22 января НДС за импорт из ЕАЭС за декабрь до 25 января Налог по АУСН за декабрь до 29 января Страховые взносы за декабрь Торговый сбор за IV квартал ⅓ НДС за IV квартал Водный налог за IV квартал НДПИ за декабрь

Плюс в январе уже есть платежи за новый, 2024 год. Например, НДФЛ за январь и аванс по налогу на прибыль — также до 29 января. Напомним, что платежи I квартала 2024 года равны платежам, которые уплачивались в IV квартале 2023 года, согласно п. 2 ст. 286 НК РФ.

Сроки отчетов за 2023 год:

Сроки сдачи Отчетность до 9 января Данные о полученных и выплаченных доходах за декабрь на АУСН Декларация по НДПИ за ноябрь до 22 января Единая упрощенная декларация за 2023 год Журнал учета счетов-фактур за IV квартал 2023 года Декларация по акцизам и НДС при импорте за декабрь до 25 января РСВ за 2023 год ЕФС-1: разделы 1 и 2 за 2023 год Уведомление об исчисленных налогах Декларация по НДС и водному налогу за IV квартал Декларация по НДПИ за декабрь

А еще не позднее 25 января 2024 года нужно подать отчетность уже за 2024 год — это три уведомления:

О переходе на авансовые платежи по налогу на прибыль с 2024 года

Об освобождении от НДС с января 2024 года

Об исчисленном НДФЛ за январь 2024 года

Задача 3. Подайте уведомление о смене налогового режима

Еще одна важная задача — успеть перейти на новый налоговый режим, если для вашего бизнеса это необходимо. Это делается только один раз в году. Весь год вы нарабатывали свои доходы, смотрели расходы и теперь можно проанализировать, на какой системе дальше работать в 2024 году.



Причин, когда бизнес решает сменить налоговый режим, много. Например, предприятие применяет упрощенку, а его партнеров интересует работа с НДС. Или предприниматель теряет обороты, и налоговая нагрузка на общей системе налогообложения становится непосильной.

Перед тем, как выбрать налоговый режим, советуем прочитать про них. Мы уже писали про особенности ОСНО, УСН, АУСН, патенте, рассказали, какие документы нужно подготовить для перехода, а также выпустили шпаргалку, какие налоги будет платить ООО и ИП в 2024 году.

Как перейти на новый налоговый режим

Шаг 1. Проверьте, что компания отвечает критериям выбранной системы налогообложения

Шаг 2. Проведите индивидуальный расчет налоговой нагрузки для конкретного бизнеса

Шаг 3. Заполните и подайте уведомление или заявление о переходе

Шаг 4. Убедитесь, что переход на льготный режим зарегистрирован

Шаг 5. Сдайте отчетность и заплатите налоги по предыдущему режиму

Обратите внимание: при переходе на другую систему налогообложения в учете меняются сроки сдачи деклараций, уплаты налогов, порядок признания доходов и расходов. Некорректная смена налоговых режимов приведёт к проблемам с ФНС, поэтому в такой ситуации рекомендуем обращаться к профессионалам.

Задача 4. Проверьте нормируемые расходы

До 29 декабря 2023 года нужно учесть нормируемые расходы при расчете налога на прибыль в пределах лимитов.

Это задача бухгалтера, однако руководителю лучше проконтролировать процесс, поскольку превышение лимита перенести на следующий год не получится.

Что такое нормируемые расходы Для исчисления налога на прибыль, ровно как и при исчислении налога по УСН у налогоплательщика существуют нормируемые и ненормируемые расходы. Ненормируемые мы можем с вами учитывать полностью при налогообложении. А нормируемые расходы — нет, потому что для них существует порядок признания. К нормируемым расходам относятся расходы на рекламу, представительские расходы, добровольное страхование и прочие. Например, у компании существуют расходы на рекламу. При расчете налога на прибыль их можно учесть только в размере, не превышающем 1 % выручки от реализации. Когда заканчивается календарный год, и выручка у компаний определена, может выясниться, что рекламные расходы превысили установленный лимит. В таком случае следует договориться с контрагентом и отложить подписание актов сдачи-приемки работ или услуг на будущий год. Или разделить рекламные расходы и подписать два акта на услуги — один в текущем году, а второй в следующем.

Задача 5. Получите дивиденды

До 29 декабря 2023 года можно распределить прибыль прошлых лет, а также за 9 месяцев 2023 года, если есть чистая прибыль.

Напомним, дивиденды — это доходы от использования чистой прибыли. Для выдачи такого дохода необходимо наличие чистой прибыли.

О том, как считать дивиденды, сколько налогов с них платить и как отчитываться, читайте здесь.

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Задача 6. Напомните бухгалтеру о важных задачах

Кроме отчетов и текущих задач в декабре бухгалтер должен:

1. Провести инвентаризацию активов

Сделать это нужно до 29 декабря — перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. Иначе отчетность посчитают недостоверной.

От руководителя требуется назначить ответственного, издать приказ и прописать резервный состав комиссии. Дальше в дело вступает бухгалтер. Он отражает в бухгалтерском и налоговом учете недостачи и излишки, создает резерв для сомнительных долгов и списывает нереальную к взысканию задолженность.

2. Закрыть год в учете

До 29 декабря нужно провести сверку с контрагентами и проверить, все ли закрывающие документы у вас есть.

Дальше бухгалтер проводит «генеральную уборку» по всем счетам: проверяет оборотно-сальдовую ведомость, смотрит, что в ней горит красным, что не списано.

3. Внести изменения в учетную политику на 2024 год

До 29 декабря все компании должны выпустить приказ: о том, что они продолжают пользоваться прежней учетной политикой или о том, что с 2024 года они применяют новую учетную политику.

4. Провести сверку с ФНС

На 1 января налоговая формирует сальдо по вашему единому налоговому счету на основании имеющихся у нее данных.

Сверка расчетов по налогам, сборам и взносам поможет избежать ошибок и проверить сальдо на ЕНС на 1 января. Особенно важно убедиться, что на ЕНС не образовался минусовой остаток. Иначе компания рискует — в январе ФНС может заблокировать счет за неуплату.

Чтобы провести сверку расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, подайте заявление. Заявление на сверку подайте в ИФНС, в которой организация или ИП состоят на учете.

Задача 7. Проверьте учет на ошибки

Это задача необязательная, но важная. Проверка учета помогает обезопасить себя от налоговых рисков.

В Первой Экспертной Бухгалтерии для всех новых клиентов проводится бесплатный анализ бухгалтерского, кадрового и налогового учета за последние 1,5 года. Эксперты проверяют, правильно ли отражены операции, нет ли налоговых переплат или, наоборот, занижения налоговой базы. Перед закрытием года и последующей годовой отчетностью — это очень полезная процедура.

Задача 8. Подготовьтесь к изменениям 2024 года

Сразу несколько изменений вступят в силу с 1 января 2024 года. Расскажем об основных:

👉 ЕНП

В 2024 году отменят платежки со статусом 2, которые заменяют собой уведомления об исчисленных суммах.

Все налоги следует проводить платежными поручениями только со статусом 01. Напомним КБК — 18201061201010000510.

👉 НДС

1. Отменяют освобождение от НДС услуг застройщика при строительстве помещений для временного проживания без права на регистрацию по договорам участия в долевом строительстве.

2. Станет проще подтвердить нулевую ставку НДС при экспорте.

3. Ставку НДС 10% начнут применять для более широкого перечня детских товаров.

4. Для общепита вступят в силу условия о среднемесячных выплатах физлицам для применения освобождения от НДС.

5. Упрощенный порядок заявительного возмещения НДС продлили на два года.

👉 УСН

1. Сумма взносов для ИП на упрощенке вырос в очередной раз. В 2024 году — до 49 500 рублей. Его следует заплатить до 31 декабря 2024 года.

2. Для отчетности за 2023 год действует новая форма декларации по УСН.

3. Лимит по доходам на УСН вырос — не более 149,5 млн рублей за 9 месяцев 2023 года

👉 НДФЛ

Изменения масштабные, потому что меняются сразу и ставки, и сроки уплаты, и сроки уведомлений. По срокам — в начале статьи вы найдете календарь на январь 2024 года, ориентируйтесь на него.

1. При работе с удаленными сотрудниками по официальному трудовому договору в российских компаниях или в подразделениях иностранных организаций начнут применять ставку НДФЛ 13%. А с доходов, превышающих 5 млн рублей в течение календарного года, — 15%. Резидентство не имеет при этом значения.

2. Вычеты по НДФЛ. С 1 января 2024 года работник может получить соцвычет по НДФЛ за очное обучение супруга или супруги.

3. Также вырастет максимальный размер социальных вычетов:

на покупку медпрепаратов и лечение — до 150 тысяч рублей (120 тысяч рублей в 2023 году);

на образование ребенка — до 110 тысяч рублей (с 50 тысяч рублей в 2023 году).

4. В конце ноября в Налоговый кодекс внесены поправки по срокам перечисления НДФЛ. Теперь перечислять налог и подавать уведомления нужно дважды в месяц.

О том, как теперь платить и отчитываться по НДФЛ, читайте здесь.

Обо всех изменениях в уплате налогов — читайте здесь.

Из приятного: большинство мер господдержки уже продлили на 2024 год:

Льготы и гранты для IT-сферы, туристического и аграрного бизнеса

Льготное кредитование для импортеров

Налоговые каникулы для начинающих ИП

Отмена выездных проверок ФНС до 2025 года

Обо всех льготах и субсидиях от государства читайте здесь.

Задача 9. Выплатите зарплату сотрудникам

Конечно, одна из важнейших задач для работодателя — отпустить сотрудников на новогодние праздники с зарплатой.

До 29 декабря нужно выплатить зарплату за декабрь, если выплата установлена на последний день месяца или с 1 по 8 января.

Если выплата приходится на период с 9 по 22 января, выдайте зарплату в установленный день в январе.

Задача 10. Напомните кадровику о важных задачах

Кроме отчетов и текущих задач в декабре кадровик должен:

1. Утвердить график отпусков на 2024 год

Если вы еще не утвердили график отпусков, поторопитесь — сделать это нужно не позднее 15 декабря. В график отпусков включите всех, кто работает по трудовым договорам.

График отпусков обязаны составлять все работодатели, кроме микропредприятий, которые заключают с сотрудниками трудовые договоры по типовой форме.

2. Подтвердить статус сотрудника для НДФЛ

До 29 декабря нужно проверить, сколько работник был в нашей стране за весь 2023 год:

Если меньше 183 дней — пересчитать налог с начала года по ставке 30%;

Если больше 183 дней — НДФЛ с начала года пересчитать по ставке 13–15%.

Излишне удержанный налог верните сотруднику.

3. Встать на воинский учет и отчитаться за сотрудников

До 29 декабря нужно поставить компанию на воинский учет, а также:

Сдать в военкомат карточку учета организации по форме № 18

Составить план работы на 2024 год

Провести сверку сведений с военкоматом

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