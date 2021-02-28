Мошенники найдут пенсионеров на сайтах знакомств

Трендом последнего времени стала многократно возросшая активность граждан «серебряного возраста» в онлайн. Согласно недавнему исследованию МКБ, исключением не стали и сайты знакомств. Глава службы информационной безопасности ГК «Элекснет» Иван Шубин предупреждает, что мошенники активно используют возросший интерес к знакомствам в своих целях.

В преддверии дня всех влюбленных Московский кредитный банк (МКБ) выявил многократно возросшую активность на сайтах знакомств своих клиентов «серебряного возраста». Оценивая карточные онлайн-транзакции в категории МСС 7273 «Знакомства», аналитики банка увидели: в 2020 году в сравнении с 2019 годом количество совершаемых платных покупок на сайтах выросло на 75%, в 2021 году в сравнении с 2020 годом — еще на 44%.

При этом наибольший прирост дали клиенты банка «серебряного возраста».

С начала 2020 года количество покупок платных услуг клиентами в возрасте 71-80 лет выросло в 6 раз, в возрасте 51-60 лет — в 6,7 раз, в возрасте 61-70 лет — в два раза. Для сравнения — количество покупок на сайтах знакомств у молодежи в возрасте 18-25 лет увеличилось всего на 32%.

В 2018 и 2019 году клиента банка в возрасте 71-80 лет совершали единичные покупки платных услуг на сайтах знакомств, и такие транзакции фиксировались не каждый месяц. На сегодняшний день такие клиенты, судя по транзакциям, стали постоянными посетителями этих сайтов. По состоянию на 11 февраля, среди всех оплачивающих услуги на подобных сайтах пятая часть — лица пенсионного возраста.

Повышенный интерес к сайтам знакомств не остался без внимания и у различных мошенников. Например, сейчас очень распространена схема мошенничества, когда привлекательная дама знакомится с зрелыми мужчинами, какое-то время они переписываются.

Потом незнакомка назначает встречу кавалеру в кино или театре, кидает ссылку для покупки билетов, там кавалер вводит реквизиты карты, контактные данные, затем пришедший код из смс и лишается средств на карте.

Например, недавно о подобном случае с 65-летним жителем Петропавловска рассказывал региональные полицейские.

Кроме того, могут направляется потенциальным знакомым различные ссылки на фишинговые сайты, на которых можно заполучить вредоносное ПО. А ситуации, когда интернет-знакомого просит дать взаймы небольшую сумму «буквально на пару дней» встречаются сплошь и рядом.

Есть немало мошеннических кейсов, связанных и с физической безопасностью. У лиц зрелого возраста, по мнению злоумышленников, меньше знаний по кибергигиене в сети, они более доверчивы и потому являются легкой добычей.

И потому у меня лишь один совет — бдительность и еще раз бдительность, весьма возможно, что за аватаркой юной девы на самом деле скрывается пара злоумышленников, расставляющих сети наивной жертве.