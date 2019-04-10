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Балканские чевапчичи с кукурузой от доброго представителя ФНС

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Приветствуем наших подписчиков, с нетерпением ожидавших очередного кулинарного откровения!

Время невероятно быстро летит, не находите? Не так давно мы радовали себя новогодними разносолами и строили планы на грядущий год, а сейчас уже половина весны практически позади. Чтобы несколько замедлить течение времени и насладиться текущим моментом, обновим наш рацион блюдом балканской кухни. Мы его недавно получили от доброго анонима из ФНС, воплотили этот рецепт в жизнь и остались довольны результатом. Надеемся, что и ваш опыт будет удачным!

Добиться желаемого результата можно следующим образом:

  1. Картофельные клубни свежих новостей моем, нарезаем тонкими дольками и поджариваем на сильном огне, добавив соли и перца по вкусу
  2. На другой сковороде поступаем аналогично с початком отчетной кукурузы-гриль, которая так и призывает заплатить налоги за 1-й квартал с учетом обновляющегося законодательства и спать спокойно
  3. После чего на этой же сковородке прожариваем на средне-сильном огне колбаски из фарша исправленных деклараций, чей манящий запах наводит на приятные мысли о свежих достижениях в области онлайн-услуг — лук и чеснок добавлять по желанию!
  4. Получившуюся красоту выкладываем на тарелки читателей, добавив аджики от ФНС и свежей петрушки

Ароматный привет из адриатических земель готов — просим к столу!

Вот ведь незадача

Спрашивали – отвечаем…

Понемногу о разном…

Внимание!

До чего дошел прогресс!

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