Приветствуем наших подписчиков, с нетерпением ожидавших очередного кулинарного откровения!
Время невероятно быстро летит, не находите? Не так давно мы радовали себя новогодними разносолами и строили планы на грядущий год, а сейчас уже половина весны практически позади. Чтобы несколько замедлить течение времени и насладиться текущим моментом, обновим наш рацион блюдом балканской кухни. Мы его недавно получили от доброго анонима из ФНС, воплотили этот рецепт в жизнь и остались довольны результатом. Надеемся, что и ваш опыт будет удачным!
Добиться желаемого результата можно следующим образом:
- Картофельные клубни свежих новостей моем, нарезаем тонкими дольками и поджариваем на сильном огне, добавив соли и перца по вкусу
- На другой сковороде поступаем аналогично с початком отчетной кукурузы-гриль, которая так и призывает заплатить налоги за 1-й квартал с учетом обновляющегося законодательства и спать спокойно
- После чего на этой же сковородке прожариваем на средне-сильном огне колбаски из фарша исправленных деклараций, чей манящий запах наводит на приятные мысли о свежих достижениях в области онлайн-услуг — лук и чеснок добавлять по желанию!
- Получившуюся красоту выкладываем на тарелки читателей, добавив аджики от ФНС и свежей петрушки
Ароматный привет из адриатических земель готов — просим к столу!
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