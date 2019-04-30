Последний день апреля: новости недели и шашлык по-налорговски

Майские праздники уже буквально в шаге от нас. Еще немного, и мы сможем вырваться на природу из душных офисов. Но пока этого не произошло, поговорим немного о шашлыке — короле пикников и символе свободы и отдыха.
По какому рецепту его бы приготовили наши налорги? Возможно, они бы сделали его так:
- Нарезанные небольшими кусками банковские счета налогоплательщиков помаринуем как можно дольше в блокировках. К маринаду можно добавить немного сухого красного вина, чесночное масло из ошибочных списаний со счетов и немного тимьяна. Главное, не думать при этом об изменениях в налоговых декларациях.
- Равномерно прожариваем шашлык со всех сторон. Следим за тем, чтобы он не сгорел от сильного огня мошеннических схем с липовыми проверками.
- Сняв шашлык с огня, посыпаем его прованскими травами, для любителей — кетчуп из выдавленных из торговых площадок персональных данных.
Можно подавать на стол!
А после этого можно и узнать, что случилось на прошедшей неделе:
Вот ведь незадача
- Налоговики признали, что у них проблемы с разблокировкой счетов
- На сетевых торговых площадках обнаружили утечку 2,2 млн паспортных данных
- Мошенники под видом налоговиков вымогают деньги, угрожая проверками
Спрашивали – отвечаем…
- На каких работах сотрудники чаще всего получают травмы и почему
- Сколько отгулов положено сотруднику-донору
- Названы типичные ошибки в документах на регистрацию компаний и ИП
Понемногу о разном…
- Разработают новые формы по постановке физлиц на налоговый учет
- Декларация по налогу на имущество изменится
- В ТК пропишут новые правила по диспансеризации 40-летних сотрудников
Внимание!
- Работодатели будут знать обо всех ваших диагнозах
- О выходе из отпуска по уходу за ребенком работодателя надо будет предупреждать заранее
- Важные апрельские изменения в корректировочных счетах-фактурах
До чего дошел прогресс!
- Visa представила технологию оплаты с помощью биометрических данных
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- Проверьте свои льготы в специальном социальном калькуляторе
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Не может не радовать!