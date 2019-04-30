Последний день апреля: новости недели и шашлык по-налорговски

Майские праздники уже буквально в шаге от нас. Еще немного, и мы сможем вырваться на природу из душных офисов. Но пока этого не произошло, поговорим немного о шашлыке — короле пикников и символе свободы и отдыха.

По какому рецепту его бы приготовили наши налорги? Возможно, они бы сделали его так:

Нарезанные небольшими кусками банковские счета налогоплательщиков помаринуем как можно дольше в блокировках. К маринаду можно добавить немного сухого красного вина, чесночное масло из ошибочных списаний со счетов и немного тимьяна. Главное, не думать при этом об изменениях в налоговых декларациях. Равномерно прожариваем шашлык со всех сторон. Следим за тем, чтобы он не сгорел от сильного огня мошеннических схем с липовыми проверками. Сняв шашлык с огня, посыпаем его прованскими травами, для любителей — кетчуп из выдавленных из торговых площадок персональных данных.

Можно подавать на стол!

А после этого можно и узнать, что случилось на прошедшей неделе:

Вот ведь незадача

Спрашивали – отвечаем…

Понемногу о разном…

Внимание!

До чего дошел прогресс!

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