Новостной июнь с отбивными по-уральски

Цифры на градусниках ползут вверх, солнце палит всё сильнее, а работы прибывает и прибывает... Увы, пусть у школьников и наступили каникулы, нам с этим везет поменьше. Время ли сдаться? Ни в коем случае! Чтобы рутина не так засасывала, а жара меньше давила, на этой неделе мы вновь делимся с вами подборкой значимых новостей за прошедшие семь дней, а также рецептом вкуснейших отбивных по-уральски. Взглянем на него в первую очередь:
- Нарезаем свинину кусками толщиной 15 мм, слегка отбиваем, сбрызгиваем вином, напоминающим о летнем отпуске, и оставляем на 30 минут
- Солим ее, перчим, обмакиваем во взбитое с молоком яйцо и панируем в мелко нарезанном луке, от которого глаза слезятся так же, как от состояния российской экономики
- Обжариваем на масле с двух сторон до образования золотистой корочки в виде необлагаемых НДФЛ доходов и доводим до готовности в духовке примерно 15-20 минут при 150-170 градусах.
Отбивные готовы — а теперь к новостям!
Вот ведь незадача
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Не может не радовать!