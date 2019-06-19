Кабачки, праздники, налоги и прочие неизбежности

А вы знали, что на этой неделе в одном из южных городов Чехии отмечается Праздник пятилепестковой розы? Недавно он был признан самым значимым мероприятием Чехии — что оправдано, учитывая, насколько масштабен этот карнавал. Фехтование, парад костюмов, живые шахматы... Советуем посетить!
В честь этого события мы и подобрали соответствующее блюдо для сегодняшнего дайджеста: кабачковая закуска "Роза". Готовится она следующим образом:
- Натираем кабачок на крупной аудиторской терке и добавляем к нему яйца, соду и муку, всё перемешиваем
- На разогретую сковороду добавляем промаркированное по новому ГОСТу масло и выкладываем тесто (кабачок), после чего обжариваем с двух сторон
- Каждый кабачковый корж смазываем одобренной таможенниками смесью сыра, чеснока и майонеза, затем выкладываем слой помидоров, нарезанных кольцами или полукольцами; чередуем слои до желаемой высоты, а помидоры можно смазать майонезом.
Приятного аппетита!
А вот что случилось за прошедшую неделю:
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