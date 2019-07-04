Половина 2019 года пролетела на удивление незаметно! Трудно поверить, что уже несколько месяцев мы продолжаем поставлять вам необычные рецепты и свежие новости... И это только начало!
Как мы недавно узнали, сегодня в кубинском городе Сантьяго отмечают Праздник огней. На городских улицах дают представления музыканты, танцоры и мастера огня. Гости и участники праздника наслаждаются знаменитым кубинским ромом, а чтобы не захмелеть слишком, отдают должное блюдам кубинской кухни. Об одном из таких блюд — курице с рисом по-кубински — мы сегодня и поговорим.
Готовится она следующим образом:
- Натираем необлагаемую НДС курицу солью, соком лимона и чесноком, после чего оставляем на 1 час
- Тушим в масле проверенный ФНС чеснок, крупно порезанный лук и сладкий перец, после чего добавляем томат и порезанную курицу
- Тушим до готовности и назначения пенсий по новым правилам, после чего вынимаем курицу и кладем в кастрюлю промытый и высушенный рис
- Перемешиваем, добавляем вино, бульон, сок маринованного перца и сок горошка, перемешиваем повторно, радуемся улучшению экономической ситуации в России и кладем курицу сверху
- Когда рис впитает жидкость, добавляем зеленый горошек и держим на огне еще пять минут, к готовому и одобренному в ходе выездной проверки блюду можно добавить маринованный перец
И теперь, когда огненная Куба стала немного ближе к нам, взглянем на события прошедшей недели.
Вот ведь незадача
- Налоговики отбирают у ИП кассы, вынуждая оплатить налоги
- Бизнесу придется затянуть пояса: для ФНС подняли план по сбору налогов
- Иногда налоговики слишком долго не отменяют блокировку счетов за несдачу декларации
Спрашивали – отвечаем…
- Чем электронные трудовые книжки лучше бумажных
- Что делать, если вы не согласны с требованием об уплате налога: советы от ИФНС
- До 20 июля в ПФР надо сдать реестры ДСВ-3
Понемногу о разном…
- В России сократилось развитие гипермаркетов
- Сведения о вашем стаже и заработке отражаются на ИЛС
- В ТОРГ-12 надо будет указывать РНПТ и сдавать в ИФНС новый отчет
Внимание!
- В июле начинается назначение пенсий по новым правилам
- 6 % деклараций по НДС налоговики отказываются принимать. Узнайте, по каким причинам
- Когда выплаты за счет гранта облагаются взносами
До чего дошел прогресс!
- Зарегистрироваться на госуслугах можно в интернет-банке
- Биометрические банкоматы могут заработать уже в этом году
Новости из ФНС
- ФНС берет проверки самозанятых под особый контроль
- Борьбой с картелями займутся все силовые ведомства и ФНС
- ФНС назвала число бизнесменов, не подключивших онлайн-ККТ
Узнайте, как…
- Какие нарушения допускают налоговики в ходе выездных проверок
- Как пассажирским перевозчикам выполнить требования закона о ККТ
- Когда убыток прошлых лет не учитывается при расчете налога на прибыль
Не может не радовать!