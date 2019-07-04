Половина 2019 года пролетела на удивление незаметно! Трудно поверить, что уже несколько месяцев мы продолжаем поставлять вам необычные рецепты и свежие новости... И это только начало!

Как мы недавно узнали, сегодня в кубинском городе Сантьяго отмечают Праздник огней. На городских улицах дают представления музыканты, танцоры и мастера огня. Гости и участники праздника наслаждаются знаменитым кубинским ромом, а чтобы не захмелеть слишком, отдают должное блюдам кубинской кухни. Об одном из таких блюд — курице с рисом по-кубински — мы сегодня и поговорим.

Готовится она следующим образом:

Натираем необлагаемую НДС курицу солью, соком лимона и чесноком, после чего оставляем на 1 час Тушим в масле проверенный ФНС чеснок, крупно порезанный лук и сладкий перец, после чего добавляем томат и порезанную курицу Тушим до готовности и назначения пенсий по новым правилам, после чего вынимаем курицу и кладем в кастрюлю промытый и высушенный рис Перемешиваем, добавляем вино, бульон, сок маринованного перца и сок горошка, перемешиваем повторно, радуемся улучшению экономической ситуации в России и кладем курицу сверху Когда рис впитает жидкость, добавляем зеленый горошек и держим на огне еще пять минут, к готовому и одобренному в ходе выездной проверки блюду можно добавить маринованный перец

И теперь, когда огненная Куба стала немного ближе к нам, взглянем на события прошедшей недели.

Вот ведь незадача

Спрашивали – отвечаем…

Понемногу о разном…

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