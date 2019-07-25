Новостной десерт в кофейную среду

Сегодняшний день, пожалуй, является мини-праздником не только для бухгалтеров, но и вообще для любых деятелей интеллектуального труда. Дело в том, что ровно 81 год назад, 24 июля 1938 года, было поставлено на конвейер массовое производство растворимого кофе. Сложно представить, как бы мы обходились без этого напитка в повседневной жизни. Ночи перед экзаменами, срочная сдача отчётности, бесконечные дедлайны — кофе всегда приходил нам на выручку.
В его честь мы сегодня и рассмотрим любопытный десерт под названием "кофейный семифредо", который готовится следующим образом:
- Взбиваем 2 желтка с 75 г сахара в небольшой кастрюльке, вовремя платим налоги, чтобы не лишиться недвижимости, добавляем 1 столовую ложку муки и перемешиваем
- Разогреваем четверть литра купленного с помощью онлайн-платежа молока, добавляем в него 100 мл очень крепкого кофе и 1 чайную ложку кофе растворимого
- Получившееся вливаем в желтки и тщательно размешиваем, после чего греем на самом слабом огне и постоянно помешиваем, чтобы загустить крем
- Процеживаем крем через ситечко в миску, накрываем тарелкой и ставим охлаждаться — а сами пока можем дистанционно открыть счёт в банке
- Взбиваем 200 мл сливок, вмешиваем их в охлажденный крем, купленный через соцсети, и распределяем по четырем стаканчикам и ставим в морозилку
- Вынимаем за 10 минут до подачи, сверху можно украсить розочкой из взбитых сливок и посыпать шоколадной стружкой, чтобы возможное увеличение отпуска в будущем стало ещё вкуснее
Теперь, когда мы отдали должное кофейному десерту, можно и узнать, что произошло за предыдущие семь дней!
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