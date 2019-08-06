Через отчётные тернии к карамельным звёздам

Сегодняшний день довольно неоднозначен в историческом плане. С одной стороны, 6 августа 1945 года на Хирошиму сбросили ядерную бомбу... нет, это слишком грустно вспоминать. Давайте подумаем о более приятном. Например, ровно 7 лет назад марсоход "Кьюриосити" (Любопытство) совершил мягкую посадку на поверхность Марса. Повод порадоваться за космические успехи человечества, как нам кажется!
Но простой радостью мы не ограничимся. Каждый успешный шаг человечества в космосе — это историческое событие. Наша работа не связана непосредственно со звездными просторами, но и у нас бывают трудовые подвиги, которыми мы гордимся. Отпразднуем же их — и посадку марсохода — порцией грецких орехов в карамели.
Готовится этот десерт следующим образом:
- Заливаем очищенные грецкие орехи кипящей водой на 30 минут, чтобы они — и сплошной рабочий стресс — не горчили
- Из сахара и воды делаем сироп и добавляем в него орехи, офисный врач будет доволен
- Варим орехи в сиропе 3 минуты, а затем оставляем на 3-4 часа, чтобы пропитались, пока мы разбираемся с проблемами онлайн-бизнеса
- Достаем орехи из сиропа, приправляем молотым перцем и перекладываем на большую сковороду с разогретым маслом, попутно радуясь отмеченной Росстатом дефляции
- На маленьком огне помешиваем орехи 3-4 минуты, чтобы они покрылись карамельной корочкой, и оформляем СНИЛС вечно отсутствующему сотруднику
Просим к столу! А когда десерт закончится, можно и о новостях прошедшей недели узнать:
Вот ведь незадача
- В России появился класс «заемщиков-маргиналов»
- У большинства россиян работа – сплошной стресс
- Лишь 12% россиян получают зарплату больше 75 тыс. рублей
Спрашивали – отвечаем…
- Когда не надо платить НДФЛ при продаже акций и долей в ООО
- Какие абсурдные требования контролирующие органы предъявляют к бизнесу
- Может ли сотрудник стать самозанятым «по совместительству»?
Понемногу о разном…
- Невыездных россиян стало на 1 млн больше
- Какие БСО применяются с июля 2019
- Работодателям рекомендуют иметь офисных врачей
Внимание!
- Какие кассовые документы должны выдавать турагентства
- Доходы ИП в натуральной форме учитываются при расчете НДФЛ
- Названы основные проблемы онлайн-бизнеса
До чего дошел прогресс!
- У каждого кредитного договора будет уникальный 38-значный код
- Сбербанк запустил сервис QR-платежей для оплаты покупок
- Visa запустила сервис безналичной оплаты чаевых официантам
Новости из ФНС
- ФНС опубликовала открытые данные за 2018 год. Проверьте компанию в сервисе
- ФНС будет рассылать компаниям сообщения на уплату транспортного и земельного налогов
Узнайте, как…
- Как оформить СНИЛС сотруднику, которого постоянно нет на месте
- Как снять с учета потерянную онлайн-кассу
- Как порядок применения ККТ влияет на освобождение от НДС при продаже билетов на концерты
Не может не радовать!