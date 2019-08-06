Через отчётные тернии к карамельным звёздам

Сегодняшний день довольно неоднозначен в историческом плане. С одной стороны, 6 августа 1945 года на Хирошиму сбросили ядерную бомбу... нет, это слишком грустно вспоминать. Давайте подумаем о более приятном. Например, ровно 7 лет назад марсоход "Кьюриосити" (Любопытство) совершил мягкую посадку на поверхность Марса. Повод порадоваться за космические успехи человечества, как нам кажется!

Но простой радостью мы не ограничимся. Каждый успешный шаг человечества в космосе — это историческое событие. Наша работа не связана непосредственно со звездными просторами, но и у нас бывают трудовые подвиги, которыми мы гордимся. Отпразднуем же их — и посадку марсохода — порцией грецких орехов в карамели.

Готовится этот десерт следующим образом:

Заливаем очищенные грецкие орехи кипящей водой на 30 минут, чтобы они — и сплошной рабочий стресс — не горчили Из сахара и воды делаем сироп и добавляем в него орехи, офисный врач будет доволен Варим орехи в сиропе 3 минуты, а затем оставляем на 3-4 часа, чтобы пропитались, пока мы разбираемся с проблемами онлайн-бизнеса Достаем орехи из сиропа, приправляем молотым перцем и перекладываем на большую сковороду с разогретым маслом, попутно радуясь отмеченной Росстатом дефляции На маленьком огне помешиваем орехи 3-4 минуты, чтобы они покрылись карамельной корочкой, и оформляем СНИЛС вечно отсутствующему сотруднику

Просим к столу! А когда десерт закончится, можно и о новостях прошедшей недели узнать:

Вот ведь незадача

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Понемногу о разном…

Внимание!

До чего дошел прогресс!

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