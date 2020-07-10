Сколько стоит банкротство. И зачем вам вообще это надо знать

Самым частым аргументом против банкротства компании у клиентов выступает дороговизна и сложность процедуры. И если о сложности можно сказать то, что это просто очень регламентированная процедура, завязанная на сроках и обязательных последовательных процедурах, и при их соблюдении все не так уж и сложно, то о цене стоит поговорить отдельно.

Вообще, каждая процедура банкротства уникальна, и ценообразование в каждой из них определяется индивидуально. Не будет двух абсолютно одинаковых случаев. Однако иногда бывают предложения на рынке, из разряда «банкротство „под ключ“ за 100 000 рублей». Или что-то вроде «Спишу все долги, или выплачу их за вас». Такие предложения вообще не стоит рассматривать, поскольку последствия от них обойдутся куда дороже.

Способы ценообразования в банкротстве

Если проанализировать рынок, можно выделить несколько групп предложений.

Первая группа. Цена банкротства определяется на основе размера долга или стоимости активов.

Тут напрашиваются две подгруппы:

Цена банкротства определяется как процент от суммы долга или стоимости активов (например: обанкротим за 5%, 10%, 15% от суммы долга);

Существует некоторая тарифная сетка (например: «процедура банкротства с долгами до 1 млн руб. — 99 тыс. руб.; с долгами от 1 до 5 млн — 349 тыс. руб.»).

Вторая группа. Цена банкротства определяется исходя из предполагаемых трудозатрат на процедуру. К примеру, исходя из человеко-часов управляющего, юристов, бухгалтеров, помощников и т.д. Или исходя из количества кредиторов (наверное, предполагая, что чем больше кредиторов, тем больше работы).

Третья группа. Цена банкротства определяется исходя из предполагаемых финансовых затрат на процедуру (зарплата арбитражного управляющего, юристов, бухгалтеров, расходы на оценку, торги и т.д.).

Четвертая группа. Просто называется сумма. Что-то вроде «два миллиона, касса вон там».

Пятая группа. Различные комбинации вышеперечисленных способов.

Самая жизнеспособная как раз пятая группа. Опять-таки потому, что банкротство является уникальной процедурой в каждом случае.

Возмещение расходов управляющего

Важная часть — возмещение расходов арбитражного управляющего. Какие расходы обязательно подлежат возмещению?

почтовые расходы;

аудит;

электронные площадки (для торгов);

государственная регистрация прав;

судебные расходы, госпошлины;

опубликование сведений в Коммерсантъ и ЕФРСБ.

Согласно ст. 20.7 ФЗ «О банкротстве», возмещению подлежат и расходы на работу лиц, привлеченных управляющим для выполнения возложенных на него обязанностей. К примеру, он привлек бухгалтера, юриста, оценщика, аудитора. Их работу он из своего кармана оплачивать не будет.

От сложности и продолжительности процедуры зависит, будет ли АУ работать сам, или привлечет сторонних специалистов. Тут нет единого шаблона, все должно рассчитываться индивидуально.

Кого может привлечь арбитражный управляющий?

В зависимости от сложности процедуры, и от необходимости, управляющий может привлечь следующих специалистов:

специалистов по проведению финансового анализа;

юристов для юридического сопровождения (например, представление интересов в рамках дела о банкротстве, подготовка позиции, взыскание дебиторки);

бухгалтеров и аудиторов для анализа учета на наблюдении и ведения учета на конкурсе;

ЧОП для охраны имущества;

оценщиков.

Но может и не привлекать. Все опять-таки зависит от процедуры.

Кому банкротить дешевле, должнику или кредитору?

Разумеется, если процедуру начинает кредитор, ему процедура может обойтись дешевле, поскольку он может хотя бы часть процедуры оплатить за счет средств должника. Но это в случае, если они у него есть, чего не всегда можно предугадать.

С другой стороны, должник вряд ли будет подавать на банкротство в отсутствие денежных средств на процедуру — поскольку, при их отсутствии процедура просто зависнет. И не приведет к тому результату, на который он рассчитывал.

О разработке стратегии банкротства мы рассказывали в предыдущей публикации.

В качестве вывода можно сказать — посчитать стоимость процедуры без предварительного изучения документов, бухгалтерского баланса, отчетности можно лишь примерно. Более-менее точная цена получится только после детального анализа должника.

И напоследок — не нужно начинать процедуру кредитору, если он знает, что у должника совсем нет денег. Оплачивать ее придется из своего кармана, а удастся ли привлечь руководство и владельцев компании-должника к субсидиарной ответственности — далеко не факт.

Пример расчета стоимости банкротства

Возьмем условную компанию. Общество с ограниченной ответственностью, система налогообложения ОСНО, есть недвижимость (производственный цех и административное здание), есть спецтехника (погрузчики), есть дебиторская задолженность. Всего на 200 млн. рублей по балансу. Долгов на 100 млн.

Вводится процедура банкротства.

Арбитражный управляющий делает публикации:

В газете «Коммерсантъ», стоимость 10000 руб.

В ЕФРСБ, стоимость 500 руб.

Далее, уведомление кредиторов и госорганов еще 5000 руб.

Для того, чтобы провести финансовый анализ, была привлечена специализированная организация. Её услуги составили 50 тыс руб.

После проведения финанализа — уведомление кредиторов о проведении собрания. Еще 2000 руб.

Наблюдение составило 6 месяцев.

После этого вводится конкурсное производство.

Снова публикации (10000 500 руб.), запросы в госорганы о наличии имущества (2000 руб.). Уведомление кредиторов еще 2000 руб.

Производственный цех и административные здания, а также спецтехнику понадобилось охранять. Оплата услуг ЧОПа, еще 50 тыс. руб.

После этого — оценка имущества. Допустим, еще 50 тыс. оплата услуг оценщика.

Далее, торги. Оплата электронной площадки 10 тыс. руб. Публикации перед и после продажи, еще 55 тыс. руб.

Имущество продали на сумму 80 млн.

Допустим, дебиторскую задолженность управляющий, будучи юристом по образованию, взыскал сам, в целях экономии. Хотя и тут возможны затраты, если он привлекает для этого специалистов. Взыскал 1 млн, остальное пришлось списать как безнадежную.

Также пришлось привлечь бухгалтера для ведения учета (эту обязанность во время банкротства никто не отменяет). Конкурсное производство шло 8 месяцев, оплата его услуг 30 тыс. в месяц. Итого еще 240 тыс. Конечно, если у АУ есть бухгалтерское образование и навыки, он это сам может делать. Будем считать, в этом случае он только юрист.

Будем также считать, что в судебные заседания ходил он сам, специалиста привлекать не понадобилось.

В итоге, дела сдаются в архив, это 15 тыс. руб. Опять публикации 10 тыс. 500 руб. За 8 месяцев конкурс завершился ликвидацией компании.

По итогам конкурса кредиторам в реестре взыскано 81 млн. Из 100 млн долгов.

Итак, расходы. Их делим на две группы. Первая — обязательные. Это стоимость госпошлины, публикаций, стоимость площадки, услуг оценщика. То есть, без них процедуре не обойтись совсем.

Необязательные расходы, в принципе, можно было бы избежать, обладай АУ необходимыми знаниями и навыками. Если он ими не обладает, ему придется их понести. К примеру, он может сам вести бухучет, взыскивать дебиторку,

Итак, обязательные расходы составляют: 31500 (три публикации) 55 тыс (публикации перед и после продажи) 10 тыс (площадка) 9 тыс (уведомления и запросы) 15 тыс. (дела в архив). Итого 120 500 руб.

Считаем необязательные расходы. 50 тыс (услуги ЧОПа) 50 тыс (услуги оценщика) 240 тыс (бухгалтер), итого 340 000 руб. Не так уж плохо, как мы уже выше указали, часть функций АУ выполнил сам.

Эти расходы нужно будет АУ возместить, всего они составят 460500 руб.

Далее, считается вознаграждение АУ. По закону оно состоит из фиксированной части и процентов. Фиксированная часть — 30 тыс. руб. в месяц. Наблюдение завершилось за 6 месяцев, конкурсное производство за 8. Считаем 30 000*6 30 000*8. Итого 420 000.

Плюс процентная часть (ст. 20.6 ФЗ о банкротстве). Ее нужно разделить на часть при наблюдении, и часть при конкурсе.

Наблюдение. Тут вознаграждение АУ не превышает 60 тыс руб., и в нашем случае так оно и будет.

Конкурс. Взыскано до 50% из реестровых требований, значит вознаграждение составит 4,5% от размера удовлетворенных требований кредиторов, включенных в реестр. У нас это 81 млн, а значит, АУ должен получить 3 млн 645 тыс. руб.

Итого вознаграждение АУ: 4 млн 125 тыс. рублей. В итоге, ООО за процедуру банкротства заплатит: 4000 рублей госпошлина;

460500 рублей расходы АУ;

4125000 рублей вознаграждение АУ. Итого, 4 млн 589 тыс. 500 руб. При совокупной сумме долгов в 100 млн.

Данный пример является лишь примером, дающим общее представление, за что платятся деньги. Пример умозрительный, и тут специально приведено много расходов, которые можно оптимизировать.

А в чем преимущество, если банкротство сопровождаем мы?