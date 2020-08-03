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Новый оборотный налог. Порядковый номер для каждого в России. Неделя на «Клерке»

В России есть примета: если сначала власти сказали, что чего-то не будут вводить (повышение пенсионного возраста, изменение Конституции, пропускной режим, продолжите список сами) — то это наверняка произойдет. Главное за неделю на «Клерке».

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«Ночной бухгалтер»

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За 28 июля: Каждому из нас присвоят отдельный номер;

За 29 июля: Где ещё будет не обойтись без карты «МИР»;

За 30 июля: Проблем с приемом деклараций станет больше?

За 31 июля: Хотите получить деньги от государства на поездку? Скорее всего, не успеете.

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