Новый оборотный налог. Порядковый номер для каждого в России. Неделя на «Клерке»

В России есть примета: если сначала власти сказали, что чего-то не будут вводить (повышение пенсионного возраста, изменение Конституции, пропускной режим, продолжите список сами) — то это наверняка произойдет. Главное за неделю на «Клерке».

Темы недели

1. Страсти по новому налогу:

Бухгалтеры уже высказались про это.

2. Нас всех пронумеруют: Готов проект о структуре нового 11-значного номера

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«Ночной бухгалтер»

За 27 июля: Новый вид налоговой уголовки для бухгалтеров и директоров;

За 28 июля: Каждому из нас присвоят отдельный номер;

За 29 июля: Где ещё будет не обойтись без карты «МИР»;

За 30 июля: Проблем с приемом деклараций станет больше?

За 31 июля: Хотите получить деньги от государства на поездку? Скорее всего, не успеете.