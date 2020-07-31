Срочные трудовые договоры стали опаснее. Почему?

Многие предприниматели любят заключать с работниками срочные трудовые договоры. Это выгодно: если не понравился работник, можно просто не продлить трудовой договор и не нужно платить компенсации при увольнении. Ну вы прекрасно и сами все понимаете.

Но так получилось, что за проблемами пандемии многие не обратили внимание на знаковую позицию Конституционного Суда РФ, выраженную в Постановлении от 19 мая 2020 № 25-П, которая касается оснований заключения срочных трудовых договоров.

Напомню, что трудовой договор, по общему правилу, заключается на неопределенный срок.

Удобно ли это практике? Чаще всего, не очень. Поэтому работодатели часто применяют положения ст.59 ТК РФ, особенно если речь идет о применении абзацев 6 и 8 части первой ст.59 ТК РФ, разрешающих заключать срочные трудовые договоры, а именно:

для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также работ, связанных с заведомо временным (до одного года) расширением производства или объема оказываемых услуг (абз.6 ч.1 ст.59 ТК РФ),

с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной датой (абз.8 ч.1 ст.59 ТК РФ).

Думаю, что у каждого найдутся свои примеры по адаптации ст.59 ТК РФ под собственные нужды. И в чем я точно убежден, так это в повсеместности использования приведенных оснований на практике. Причем их применяют не только и не столько для найма работников, которым поручается несвойственная организации деятельность, а и в обычной деятельности компании, которую Конституционный Суд РФ именует «уставной».

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Но в КС в своем Постановлении от 19 мая 2020 г. № 25-П предельно ясно указал, что:

— если работа, на которую привлекаются работники, является обычной экономической деятельностью работодателя (имеет уставный характер), то заключение срочных трудовых договоров для ее выполнения недопустимо.

Конституционный суд особо указал что:

— ограниченный срок действия гражданско-правовых договоров возмездного оказания услуг, заключенных работодателем с заказчиками соответствующих услуг, при продолжении осуществления им уставной деятельности сам по себе не предопределяет срочного характера работы, подлежащей выполнению работниками, обеспечивающими исполнение обязательств работодателя по таким гражданско-правовым договорам. И не свидетельствует о невозможности установления трудовых отношений на неопределенный срок, а значит, и не может служить достаточным основанием для заключения срочных трудовых договоров с работниками, трудовая функция которых связана с исполнением соответствующих договорных обязательств, и их последующего увольнения в связи с истечением срока указанных трудовых договоров;

— истечение срока гражданско-правового договора с заказчиком не может являться основанием для расторжения трудового договора с работниками;

— действуя в качестве самостоятельного хозяйствующего субъекта и участника гражданского оборота, к сфере ответственности которого относится заключение гражданско-правовых договоров и их пролонгация, выбор контрагентов и их замена и т.п., работодатель самостоятельно несет и все риски, сопутствующие осуществляемому им виду экономической деятельности. Так, вступая в договорные отношения с иными участниками гражданского оборота, именно он несет риски, связанные с исполнением им самим и его контрагентами своих договорных обязательств, сокращением общего объема заказов, расторжением соответствующих договоров и т. п.

Работник же, выполняя за гарантированное законом вознаграждение (заработную плату) лишь определенную трудовым договором функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, не является субъектом осуществляемой работодателем экономической деятельности, а потому не может и не должен нести каких бы то ни было сопутствующих ей рисков и не обязан разделять с работодателем бремя такого рода рисков".

При этом КС предлагает работодателям обращаться к ст.157 ТК РФ и оплачивать как время простоя период, в течение которого работники не обеспечиваются работой (период, когда один гражданско-правовой договор завершен, а другой еще не заключен или не исполняется).

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В резолютивной части Постановления КС четко указал:

Конституционно-правовой смысл абзаца восьмого части первой статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации, выявленный в настоящем Постановлении, является общеобязательным и исключает любое иное его истолкование в правоприменительной практике".

Т.е. КС РФ перечеркнул возможность использования конструкции срочного трудового договора в большинстве случаев, которые на сегодня используются в практической деятельности.

Выводы:

То, что вы использовали годами, уже не действует. Ищите другие варианты. Это, в первую очередь, сигнал работодателям не работать больше по старой схеме.

Рекомендую учитывать данное обстоятельство при оформлении новых трудовых договоров, а также при расторжении ранее заключенных договоров в связи с истечением срока их действия.

Ведь за подобные нарушения штрафы очень даже приличные.

За нарушение правил оформления срочного трудового договора, в том числе заключение договора без достаточных оснований, организацию и ее должностных лиц суд или инспекция может привлечь к административной ответственности (п. 14 постановления Пленума Верховного суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2, ст. 5.27 КоАП РФ).

Организация, ее должностные лица или предприниматель нарушили законодательство о труд е (если иное не предусмотрено другими частями ст. 5.27 или ст. 5.27.1 КоАП РФ). Для должностных лиц — предупреждение или штраф от 1000 до 5000 руб. Для предпринимателей — штраф от 1000 до 5000 руб. Для организаций — штраф от 30 000 до 50 000 руб. ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ

е (если иное не предусмотрено другими частями ст. 5.27 или ст. 5.27.1 КоАП РФ). Для должностных лиц — предупреждение или штраф от 1000 до 5000 руб. Для предпринимателей — штраф от 1000 до 5000 руб. Для организаций — штраф от 30 000 до 50 000 руб. ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ Организация, ее должностные лица или предприниматель уклоняются от оформления трудового договора или ненадлежащим образом оформили трудовой договор, в том числе подменили трудовой договор гражданско-правовым. Для должностных лиц — штраф от 10 000 до 20 000 руб. Для предпринимателей — штраф от 5000 до 10 000 руб. Для организаций — штраф от 50 000 до 100 000 руб. ч. 3 ст. 5.27 КоАП РФ.

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