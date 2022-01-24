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Невезуха с налогоплательщиками, двойки от налоговиков и новые запреты от Центробанка: топ новостей недели на «Клерке»

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Еще даже не закончился январь 2022го, а многим уже хочется обратно в 2021 год. По уровню абсурда прошедшая неделя бьет рекорды.

Беседа недели

Дискуссия о налогах на Гайдаровском форуме — это прямо любо-дорого послушать. Мы посмотрели всей редакцией и до сих пор не знаем, плакать или смеяться.

Глава ФНС Егоров, замминистра финансов Сазанов и депутат Госдумы Макаров выяснили, что:

  • налоговая в России — лучшая в мире;
  • с налогоплательщиками — не повезло;
  • НК надо переписывать реже;
  • не все, что делают налоговики, есть в НК, но все, что они делают — законно;
  • в налоговую систему надо встроить нормы международного права.

Вот тут полный обзор всего, что наболтали эти господа.

И как будто всего перечисленного мало: совсем скоро опять перепишут Налоговый кодекс.

Система недели

Вы знали, что налоговики ставят вашей компании оценки — как в школе? Им это нужно, чтобы вычислять компании-«технички» и бизнес, которому можно доначислить и с которого есть, что взять.

Мы разведали, как это происходит и как выставляются баллы. Если коротко, то делят компании как-то так:

  • фактические выгодоприобретатели (от 50 баллов);
  • потенциальные выгодоприобретатели (от 20 до 49 баллов);
  • технические звенья (19 баллов и ниже).

Подробности собрали в этой статье — почитайте на досуге.

Идеи недели

Знатно отжег и Центробанк. Во-первых, там почему-то посчитали, что жестких правил системы «Знай своего клиента» (т.н. банковского светофора) недостаточно и их надо ужесточить.

А потом пошел громкий слух, что Банк России собирается еще и криптовалюту скоро запретить.

Продолжение следует: о том, что ничего хорошего запрет крипты не несет, заявил создатель Телеграм и ВКонтакте Павел Дуров.

Инструктаж недели

Легкий запах дыма все еще носится над бухгалтериями, где кипит отчетность. Вот несколько заметок, разбирайте те, которые касаются вас:

А поговорить недели

Бухгалтеры продолжают жаловаться на выгорание, обсуждают, что делать, если уже 10 дней налоговики не принимают декларации, и делятся вариантами, как помечать токены электронных подписей клиентов, если работаешь на аутсорсе.

Горячие посты в блогах

Собрали для вас только топ:

Постскриптум

Огненное интервью о «Клерке» основателя «Клерка» Бориса Мальцева — обязательно посмотрите :)

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