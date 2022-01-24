Невезуха с налогоплательщиками, двойки от налоговиков и новые запреты от Центробанка: топ новостей недели на «Клерке»

Еще даже не закончился январь 2022го, а многим уже хочется обратно в 2021 год. По уровню абсурда прошедшая неделя бьет рекорды.
Беседа недели
Дискуссия о налогах на Гайдаровском форуме — это прямо любо-дорого послушать. Мы посмотрели всей редакцией и до сих пор не знаем, плакать или смеяться.
Глава ФНС Егоров, замминистра финансов Сазанов и депутат Госдумы Макаров выяснили, что:
- налоговая в России — лучшая в мире;
- с налогоплательщиками — не повезло;
- НК надо переписывать реже;
- не все, что делают налоговики, есть в НК, но все, что они делают — законно;
- в налоговую систему надо встроить нормы международного права.
Вот тут полный обзор всего, что наболтали эти господа.
И как будто всего перечисленного мало: совсем скоро опять перепишут Налоговый кодекс.
Система недели
Вы знали, что налоговики ставят вашей компании оценки — как в школе? Им это нужно, чтобы вычислять компании-«технички» и бизнес, которому можно доначислить и с которого есть, что взять.
Мы разведали, как это происходит и как выставляются баллы. Если коротко, то делят компании как-то так:
- фактические выгодоприобретатели (от 50 баллов);
- потенциальные выгодоприобретатели (от 20 до 49 баллов);
- технические звенья (19 баллов и ниже).
Подробности собрали в этой статье — почитайте на досуге.
Идеи недели
Знатно отжег и Центробанк. Во-первых, там почему-то посчитали, что жестких правил системы «Знай своего клиента» (т.н. банковского светофора) недостаточно и их надо ужесточить.
А потом пошел громкий слух, что Банк России собирается еще и криптовалюту скоро запретить.
Продолжение следует: о том, что ничего хорошего запрет крипты не несет, заявил создатель Телеграм и ВКонтакте Павел Дуров.
Инструктаж недели
Легкий запах дыма все еще носится над бухгалтериями, где кипит отчетность. Вот несколько заметок, разбирайте те, которые касаются вас:
- Главы КФХ до 30 января должны сдать РСВ с разделом 2
- Таблица 5 расчета 4-ФСС не меняется весь год
- В строке 124 декларации по УСН указывают код пониженной ставки
- Если вы опоздали со сдачей единой упрощенной декларации, еще есть время все исправить
А поговорить недели
Бухгалтеры продолжают жаловаться на выгорание, обсуждают, что делать, если уже 10 дней налоговики не принимают декларации, и делятся вариантами, как помечать токены электронных подписей клиентов, если работаешь на аутсорсе.
Горячие посты в блогах
Собрали для вас только топ:
- Зачем вашему бизнесу нужен факторинг
- Как с помощью аналитики улучшить продажи на маркетплейсах
- Управленческий учет для бухгалтера: где его вести
- Работа с самозанятыми — это просто: сервисы для регистрации, поиска, проверки и выплат «все в одном»
Постскриптум
Огненное интервью о «Клерке» основателя «Клерка» Бориса Мальцева — обязательно посмотрите :)
БУХУЧЕТ КАРДИНАЛЬНО ПОМЕНЯЛСЯ! ВЫ ГОТОВЫ?
Как правильно внедрить в работу сразу 5 новых ФСБУ? Когда и какие сделать проводки?
Идет набор в группу на курс повышения квалификации 120 часов «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ».
Старт 15 февраля.