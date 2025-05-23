💥 Повышение лимитов для МСП, новый бесплатный сервис «Клерка» от штрафов РКН, новые налоговые льготы в НК РФ, выросла средняя зарплата и др. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

⌚ Приближаются сроки отправки отчетов и уплаты налогов в мае 2025: таблица

28 мая — крайний срок уплаты ряда налогов. Отчетность нужно сдать еще раньше — смотрите бухгалтерский календарь.

📅 В июне 2025 года будем отдыхать 4 дня подряд: когда выгодно взять отпуск

Многие работники задаются вопросом, когда лучше и выгодно взять отпуск в июне 2025 года. Если уйти в отпуск в июне, можно потерять часть зарплаты из-за длинных выходных.

❗ Самозанятым, которые обрабатывают персональные данные, нужно отчитаться в Роскомнадзор

Все операторы персданных должны уведомлять об этом Роскомнадзор. Если самозанятые обрабатывают персональные данные не вручную — им тоже нужно отчитаться. Бухгалтеры подсказали несколько способов.

👍 Штрафы Роскомнадзора с 30 мая 2025: на «Клерке» появился инструмент для проверки сайта на наличие cookies и метрических программ

На «Клерке» появился полезный инструмент — проверка сайта на наличие сервисов cookies и метрических программ.

💢 Лимиты для МСП могут увеличить — Силуанов

Минфин и Минэкономразвития работают над увеличением порога по выручке для малого и среднего бизнеса с 2 до 3,5 млрд рублей, а по сотрудникам — со 150 до 525 человек.

❗ Минфин предлагает расширить налоговые льготы для бизнеса и населения

Кабмин одобрил новые поправки Минфина в НК РФ. Планируется увеличить помощь семьям с детьми и снизить налоговую нагрузку для некоторых сфер бизнеса.

❓ Какие трудности возникают при отправке уведомления в Роскомнадзор и как их решить: пользователи делятся опытом

При отправке уведомления в РКН больше всего проблем возникает с подписанием его ЭЦП. В нашем телеграм-канале подсказали несколько вариантов решения.

❌ Минфин: нельзя уменьшать налог на прибыль в 2025 году на расходы прошлых лет, если ставка налога выросла

Уменьшение налоговой базы за период с более высокой ставкой налога, чем в периоде, к которому относятся расходы — это искажение налоговых обязательств.

📜 Если самозанятый невовремя выдаст чек, его оштрафуют на 20% от суммы расчета

За повторное нарушение оштрафуют на всю сумму расчета, но есть и смягчающее обстоятельство — когда самозанятый исправил ошибку в чеке.

💰 Новый рекорд: средняя зарплата превысила 91 тысячу рублей

Заметнее всего выросли заплаты молодых специалистов до 24 лет, они получают в среднем 72,5 тысячи рублей в месяц.

❗ Минтруд утвердил новые списки материально ответственных должностей и работ + типовые договоры матответственности

Новые перечни должностей и работ для полной материальной ответственности не отличаются от действующих. Также утверждены типовые договоры полной индивидуальной и коллективной материальной ответственности.

📦 Владельцы ПВЗ маркетплейсов массово получают вызовы в налоговую

Инспекторы усилили контроль за теневой занятостью на пунктах выдачи заказов, также собственников точек проверят на предмет уклонения от уплаты налогов.

📞 Замглавы ФНС сравнил механизм ЕНС с пополнением баланса телефона

Благодаря внедрению единого налогового счета стало меньше ошибок и недоимок при уплате налогов. Налогоплательщики могут не думать, в какие бюджеты разносить платежи, утверждает высокопоставленный чиновник ФНС.

❎ Исходящий НДС не идет в расходы на УСН: разъяснение Минфина

Налогоплательщик на упрощенке не учитывает в доходах НДС. Но и в расходы его включать нельзя, даже если это НДС с прошлогодних авансов.

💡 Какие изменения внесут в НК РФ по НДФЛ в рамках донастройки-2025 налоговой системы: таблица

Минфин планирует внести в Налоговый кодекс важные нормы по НДФЛ, которые снимут спорные вопросы и уберут пробелы.

📄 Для несчастных случаев на производстве разработали новые формы медицинских заключений

С 1 сентября 2025 года документы о медпомощи после несчастного случая на работе нужно будет оформлять по новым формам.

😈 Исследование: на работе труднее всего найти общий язык с бухгалтерами

Большинство россиян считает, что у бухгалтеров максимальная степень «вредности». В тройку лидеров также вошли менеджеры по продажам и IT-специалисты.

📚 Минфин подготовил изменения в налоговом учете для налога на прибыль

В рамках донастройки налоговой системы согласно основным направлениям налоговой политики подготовлены поправки в НК РФ. Они учитывают новые поручения Президента и Правительства.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.