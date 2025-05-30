💥 Новые регламенты для ОКВЭД, платежек на налоги, взносов на травматизм, реестр должников по алиментам, хитрости сдачи уведомления в РКН. Топ новостей за неделю

❗ Правительство утвердило порядок определения основного и дополнительных кодов ОКВЭД
При определении кодов ОКВЭД будут учитывать все виды деятельности за календарный год с детализацией не менее 4 знаков.
👪 Начал действовать реестр должников по алиментам: ссылка на проверку
ФССП запустила общедоступный реестр с информацией о злостных неплательщиках алиментов. Проверить человека по ФИО можно бесплатно.
〽 Сайт Роскомнадзора рухнул от наплыва уведомлений. Опрос
Бухгалтеры негодуют: осталось два дня, чтобы подать уведомления о работе с персональными данными в 2025 году, а сайт РКН «лежит».
❗ Минфин поменял порядок заполнения платежек для уплаты налогов и взносов
Опубликован приказ ведомства, утверждающий новые правила перевода денег в бюджет. Применять их нужно будет с 1 апреля 2026 года.
❓ Какие трудности возникают при отправке уведомления в Роскомнадзор и как их решить: пользователи делятся опытом
При отправке уведомления в РКН больше всего проблем возникает с подписанием его ЭЦП. В нашем телеграм-канале подсказали несколько вариантов решения.
👀 Минцифры подготовит список обстоятельств, смягчающих штрафы за утечки персональных данных
Сейчас закон о повышенных штрафах за персональные данные не предусматривает смягчающих обстоятельств, но Минцифры хочет это изменить. Чтобы получить особые условия, нужно инвестировать в информационную безопасность.
📝 Уведомление об обработке персданных оформляют по правилам делопроизводства — РКН
Уведомление в Роскомнадзор на бумаге нужно оформлять на бланке организации или с проставлением печати.
📍 Почтовый адрес в уведомлении об обработке персданных нужно писать как в ЕГРЮЛ – Роскомнадзор
Управление РКН рассказало о частых ошибках при заполнении адреса. Операторы пишут неполный адрес или он не соответствует указанному в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, прописке самозанятого.
💳 Нужен ли кассовый чек, если ИП платит компании на УСН с личной карты как физлицо – ответ ФНС
Если предприниматель рассчитался своей личной картой – применять ККТ не нужно.
📅 Какую дату начала обработки персданных писать в уведомлении в РКН, если компания работает давно
В уведомлении в Роскомнадзор ставят фактическую дату начала обработки персональных данных. При этом срок давности за нарушение – 90 дней.
💡 Налоговая служба сосредоточится на развитии электронного документооборота – Егоров
На заседании Общественного совета при ФНС обсудили основные задачи ведомства. Кроме электронного документооборота, это разработка рекомендаций для налогоплательщиков и информационная работа.
❌ Верховный суд выступил против ареста предпринимателей
Если преступления предпринимателей связаны с их бизнесом, ВС РФ предписывает судам обязательно рассматривать альтернативные меры пресечения.
💨 У главы ФНС Егорова просят разрешить менять спецрежим чаще, чем раз в год. Комментарий эксперта ФОСТ-инициатора письма
Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) направило письмо руководителю ФНС Даниилу Егорову с просьбой упростить для организаций и ИП смену налогового режима.
👍 Уточнили правила определения класса профриска для взносов на травматизм: подтверждать вид деятельности больше не нужно
Правительство уточнило порядок определения основного вида экономической деятельности для компаний и подразделений.
❗ Работодатель может применять дисциплинарные взыскания в любой последовательности – Роструд
Очередность взысканий при нарушениях может быть любой, но ведомство рекомендует учитывать тяжесть проступка и обстоятельства его совершения.
💢 Налоговики: «мы стремимся к реальности, в которой бухгалтерам не нужно сдавать декларации, все будет происходить автоматически»
Для бизнеса обещают снизить административную нагрузку и поменять акцент с выездных проверок на риск-ориентированный подход, профилактику нарушений и автоматизацию.
📃 Не получается отправить уведомление на сайте РКН — скачайте бесплатно на «Клерке» и заполняйте бланк на бумаге!
Мы собрали все официальные в 2025 году бланки уведомлений об обработке персональных данных, чтобы вы могли их бесплатно скачать, распечатать, заполнить и отправить в Роскомнадзор, пока сайт ведомства работает с перебоями.
❗ РКН: в уведомлении неправильно ссылаться только на закон о персданных как основание для их обработки
Для операторов в уведомлении в Роскомнадзор правовое основание обработки персональных данных – это отраслевые и локальные нормативные правовые акты (НПА). Сам закон 152-ФЗ таких оснований не дает.
💵 Какие составные части зарплаты надо включать в аванс: Роструд разъяснил
В аванс нужно включать оклад за отработанное время и надбавки, которые не зависят от результатов работы. Стимулирующие выплаты включают в зарплату по окончании месяца.
❗ ФНС: если ККТ зарегистрирована, но не применяется, она попадает в категорию риска
В 2025 году в разные сроки постепенно для практически всех применяющих специальные налоговые режимы вводится обязательное применение онлайн-касс.
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