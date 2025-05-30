💥 Новые регламенты для ОКВЭД, платежек на налоги, взносов на травматизм, реестр должников по алиментам, хитрости сдачи уведомления в РКН. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

❗ Правительство утвердило порядок определения основного и дополнительных кодов ОКВЭД

При определении кодов ОКВЭД будут учитывать все виды деятельности за календарный год с детализацией не менее 4 знаков.

👪 Начал действовать реестр должников по алиментам: ссылка на проверку

ФССП запустила общедоступный реестр с информацией о злостных неплательщиках алиментов. Проверить человека по ФИО можно бесплатно.

〽 Сайт Роскомнадзора рухнул от наплыва уведомлений. Опрос

Бухгалтеры негодуют: осталось два дня, чтобы подать уведомления о работе с персональными данными в 2025 году, а сайт РКН «лежит».

❗ Минфин поменял порядок заполнения платежек для уплаты налогов и взносов

Опубликован приказ ведомства, утверждающий новые правила перевода денег в бюджет. Применять их нужно будет с 1 апреля 2026 года.

❓ Какие трудности возникают при отправке уведомления в Роскомнадзор и как их решить: пользователи делятся опытом

При отправке уведомления в РКН больше всего проблем возникает с подписанием его ЭЦП. В нашем телеграм-канале подсказали несколько вариантов решения.

👀 Минцифры подготовит список обстоятельств, смягчающих штрафы за утечки персональных данных

Сейчас закон о повышенных штрафах за персональные данные не предусматривает смягчающих обстоятельств, но Минцифры хочет это изменить. Чтобы получить особые условия, нужно инвестировать в информационную безопасность.

📝 Уведомление об обработке персданных оформляют по правилам делопроизводства — РКН

Уведомление в Роскомнадзор на бумаге нужно оформлять на бланке организации или с проставлением печати.

📍 Почтовый адрес в уведомлении об обработке персданных нужно писать как в ЕГРЮЛ – Роскомнадзор

Управление РКН рассказало о частых ошибках при заполнении адреса. Операторы пишут неполный адрес или он не соответствует указанному в ЕГРЮЛ/ЕГРИП, прописке самозанятого.

💳 Нужен ли кассовый чек, если ИП платит компании на УСН с личной карты как физлицо – ответ ФНС

Если предприниматель рассчитался своей личной картой – применять ККТ не нужно.

📅 Какую дату начала обработки персданных писать в уведомлении в РКН, если компания работает давно

В уведомлении в Роскомнадзор ставят фактическую дату начала обработки персональных данных. При этом срок давности за нарушение – 90 дней.

💡 Налоговая служба сосредоточится на развитии электронного документооборота – Егоров

На заседании Общественного совета при ФНС обсудили основные задачи ведомства. Кроме электронного документооборота, это разработка рекомендаций для налогоплательщиков и информационная работа.

❌ Верховный суд выступил против ареста предпринимателей

Если преступления предпринимателей связаны с их бизнесом, ВС РФ предписывает судам обязательно рассматривать альтернативные меры пресечения.

💨 У главы ФНС Егорова просят разрешить менять спецрежим чаще, чем раз в год. Комментарий эксперта ФОСТ-инициатора письма

Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) направило письмо руководителю ФНС Даниилу Егорову с просьбой упростить для организаций и ИП смену налогового режима.

👍 Уточнили правила определения класса профриска для взносов на травматизм: подтверждать вид деятельности больше не нужно

Правительство уточнило порядок определения основного вида экономической деятельности для компаний и подразделений.

❗ Работодатель может применять дисциплинарные взыскания в любой последовательности – Роструд

Очередность взысканий при нарушениях может быть любой, но ведомство рекомендует учитывать тяжесть проступка и обстоятельства его совершения.

💢 Налоговики: «мы стремимся к реальности, в которой бухгалтерам не нужно сдавать декларации, все будет происходить автоматически»

Для бизнеса обещают снизить административную нагрузку и поменять акцент с выездных проверок на риск-ориентированный подход, профилактику нарушений и автоматизацию.

📃 Не получается отправить уведомление на сайте РКН — скачайте бесплатно на «Клерке» и заполняйте бланк на бумаге!

Мы собрали все официальные в 2025 году бланки уведомлений об обработке персональных данных, чтобы вы могли их бесплатно скачать, распечатать, заполнить и отправить в Роскомнадзор, пока сайт ведомства работает с перебоями.

❗ РКН: в уведомлении неправильно ссылаться только на закон о персданных как основание для их обработки

Для операторов в уведомлении в Роскомнадзор правовое основание обработки персональных данных – это отраслевые и локальные нормативные правовые акты (НПА). Сам закон 152-ФЗ таких оснований не дает.

💵 Какие составные части зарплаты надо включать в аванс: Роструд разъяснил

В аванс нужно включать оклад за отработанное время и надбавки, которые не зависят от результатов работы. Стимулирующие выплаты включают в зарплату по окончании месяца.

❗ ФНС: если ККТ зарегистрирована, но не применяется, она попадает в категорию риска

В 2025 году в разные сроки постепенно для практически всех применяющих специальные налоговые режимы вводится обязательное применение онлайн-касс.

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