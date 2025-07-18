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Обзоры для бухгалтера

💥 ЕС согласовал новые санкции против РФ, ФНС будет оценивать деятельность бизнеса, статус самозанятых могут убрать, правила IT-отсрочки меняют. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели, которые вы могли пропустить.

Евросоюз согласовал новый пакет санкций против РФ

Новые ограничения затронут больше 50 компаний и физлиц. ЕС запретил импортировать продукцию из российской нефти, в том числе автомобильное и авиационное топливо.

30% россиян столкнулись с блокировкой карт и переводов. Они попали в особую базу ЦБ

Тем, кто попал в специальную базу Центробанка, ограничили переводы лимитом в 100 тысяч рублей в месяц.

В состав бухгалтерской отчетности предлагают включить строку с оценкой производительности труда

Чтобы определиться с мерами по повышению производительности труда, «Опора России» предлагает учитывать этот показатель в бухгалтерской отчетности.

Налоговая может проверять расходы у упрощенцев, даже если они не превышали лимит в 60 млн

Налоговики могут проверить обоснованность расходов, особенно если есть постоянные перечисления физлицам.

Совфед одобрил закон: ФНС с 2026 года будет оценивать деятельность компаний и ИП

С 1 января 2026 года у ФНС появятся полномочия проводить оценку деятельности юридических лиц и ИП.

С 1 сентября 2025 года будет новый порядок расчета среднего заработка: эксперт объяснит все правила

Изменения в расчетах среднего заработка нужно учитывать при начислении выходных пособий и отпускных. Расскажем, как применять новые правила и избежать ошибок.

В Госдуме предложили упразднить статус самозанятых

Статус самозанятых мешает бороться с теневой занятостью, а бюджет теряет НДФЛ и страховые взносы, заявил зампред Комитета по экономической политике Николай Арефьев.

По работнику, снятому с воинского учета по возрасту, направлять сведения в военкомат не нужно

Если на работу принимают сотрудника старше возраста пребывания в запасе, отчет в военкомат не отправляют.

ФНС может затребовать несданные декларации 10-летней давности и заблокировать из-за них счет

Налоговики могут затребовать отчетность даже за периоды, по которым прошли сроки исковой давности. И при этом заблокировать банковский счет.

До 21 июля 2025 нужно сдать отчетность и заплатить косвенные налоги за импорт

Понедельник – крайний день для отправки декларации по косвенным налогам.

ФНС объяснила, нужно ли сдавать нулевой расчет 6-НДФЛ, если зарплата начислялась, но не выплачивалась

Нулевой расчет 6-НДФЛ можно не сдавать, если не было выплат. Однако стоит об этом письменно уведомить налоговую.

Банки могут задать физлицу вопросы о происхождении денег

Данные по операциям от 600 тыс. рублей отслеживает Росфинмониторинг, но бывают вопросы и к меньшим суммам.

Розничная и интернет-торговля – это разные виды деятельности. К ним можно применять разные системы налогообложения

Бухгалтеры объяснили, что можно торговать на маркетплейсе на УСН, а розничный магазин открыть на патенте.

ФНС пояснила, когда нужны чеки при расчетах между агентом и принципалом

Если агент и принципал – ИП или компании, выбивать чек при расчетах между ними не нужно, кроме расчетов через электронное средство платежа.

Котяков: для сотрудников с маленькими детьми принят «корпоративный демографический стандарт»

Стратегия демографической и семейной политики до 2036 года включает улучшение условий для рождения детей у работающих женщин.

Минцифры меняет правила отсрочки от призыва в армию для айтишников. Призыв-2025 это не затронет

Теперь отсрочку смогут получить и те, кто еще не получил диплом о высшем образовании. Также расширили список специальностей для отсрочки.

На любого ребенка можно получать одновременно две выплаты

Минтруд пояснил, как оформить одновременно единое пособие и выплату из маткапитала до 3 лет.

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