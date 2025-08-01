💥 Путин подписал важные законы, новые правила трудовых проверок, известна судьба лимита дохода по УСН, повысили госпошлины, Visa и Mastercard всё. Топ новостей за неделю

Собрали для вас самые важные бухгалтерские новости недели с 28 июля по 1 августа 2025 года, которые вы могли пропустить.

❗ В ТК хотят добавить положение о выплатах при увольнении безналом. Мнение эксперта по трудовому праву

Сейчас Трудовой кодекс регулирует только правила наличных выплат при увольнении. В закон хотят добавить, что при безнале работодатель обязан рассчитаться с сотрудником сразу в день его увольнения.

📄 Банки будут предоставлять следователям справки о счетах клиентов

По запросу следственных органов банки обязаны давать справки по счетам физлиц и юрлиц.

❗ С 28 июля 2025 года Правительство РФ изменило правила проведения трудовых проверок

По новым правилам проверки работодателей можно проводить дистанционно. Также утверждены целевые показатели для госконтроля.

🙏 ТПП просит не снижать лимиты по УСН

Малый бизнес в торговле может закрыться из-за перехода на НДС.

❌ Маркетплейсам запретили ставить скидки без ведома продавцов — Путин подписал закон

В личных кабинетах продавцов на маркетплейсах будет обязательная кнопка, которая позволит отказаться от участия в скидках, распродажах и акциях.

⏫ Путин подписал закон об увеличении госпошлин с 1 сентября 2025 года

Автовладельцам повысят государственную пошлину за получение номеров, ПТС, СТС и других разрешений, а мигрантам придется платить за постановку на учет по месту пребывания.

👍 Совместители при увольнении будут получать компенсации

Подписан закон о гарантиях для совместителей и для работников в районах Крайнего Севера.

↔ В Госдуме предлагают удерживать НДФЛ там, где сотрудник живет, а не работает + опрос

Чтобы региональные бюджеты не теряли доход из-за трудовой миграции жителей, законодатели подготовили законопроект, который позволит зачислять НДФЛ по месту жительства сотрудника.

❗ Сазанов: лимит по упрощенке снизят не раньше 2028 года

Минфин рекомендует не снижать порог по доходам для упрощенцев до 2028 года, так как бизнесу это уже пообещали.

🔐 Банки начали на месяц блокировать подозрительные счета клиентов

Чтобы защитить клиентов от мошенников или пресечь отмывание денег, банки блокируют счета клиентов. Однако заморозить счет могут из-за обычного перевода друзьям.

👓 Все основные изменения с августа 2025 для бухгалтера: обзор

В августе 2025 года начинает действовать ряд важных новшеств в российском законодательстве,которые затрагивают работу бухгалтера.

👀 С 1 ноября 2025 года ФНС получит право взыскивать долги с граждан без суда

ФНС сможет взыскивать с физических лиц налоговые долги и штрафы без обращения в суд — если у налогоплательщика не будет возражений. Закон подписан Президентом.

🔒 Путин подписал закон о временной блокировке счетов подозреваемых

Президент Владимир Путин 31 июля 2025 года подписал закон, который дает следователям и дознавателям право без судебного решения приостанавливать операции на банковских счетах подозреваемых. Максимальный срок такой приостановки составляет 10 дней.

👌 Малому бизнесу и самозанятым разрешили уйти на кредитные каникулы

Самозанятые и МСП смогут оформить кредитные каникулы с 1 октября 2025 года. Отсрочку дадут по договорам, оформленным после 1 марта 2024.

📅 С 1 апреля 2026 года рассрочку можно будет взять только на полгода

Сначала максимальный срок покупок в рассрочку ограничат 6 месяцами, а с 1 апреля 2028 года он будет 4 месяца.

👶 Отцам хотят давать отпуск при рождении ребенка. Эксперт по трудовому праву оценила шансы на принятие

Законопроект-2025 о двухнедельном отпуске для отцов при рождении ребенка направлен на заключение в кабмин.

❗ Банк России ограничит срок действия карт Visa и Mastercard

Сейчас в РФ работают уже выпущенные карты международных платежных систем, однако их собираются постепенно заменить на карты «Мир».

📃 С 1 сентября 2025 согласие на обработку персданных нельзя добавить внизу договора мелким шрифтом

По новым правилам согласие на обработку персональных данных оформляют отдельным документом. Бизнес и предпринимателей пугают необходимостью менять правила получения согласия у клиентов.

🙅 Минфин: если изменилась ставка налога на прибыль, нельзя учесть расходы предыдущих лет

Налогоплательщика могут обвинить в искажении своих обязательств, если он будет учитывать расходы прошлых лет в ситуации, когда выросла ставка по налогу на прибыль организаций.

💲 Каким будет курс доллара осенью 2025 года: прогноз

Эксперт считает, что доллар осенью будет стоить в России 83-89 рублей. Из-за того, что устойчивость рублю давала ключевая ставка, ее снижение может привести к ослаблению курса рубля по отношению к доллару.