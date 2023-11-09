Работодатели из рейтинга Forbes потратили 42 миллиарда рублей на обучение своих сотрудников

Хорошо там, где нас нет
Встречайте! Рейтинг Лучших работодателей страны. В этом списке значатся 125 компаний и из них 27 компаний получили высший статус «платина». МТС и «Яндекс» единственные в России удостоились наивысшей «платиновой» оценки по всем критериям.
Средняя зарплата в компаниях — участниках рейтинга составляет 127,4 тыс.руб.
Самая высокая в IT — 191,3 тыс.руб
Самые обделенные — в ритейле — 72,7 тыс.руб.
В общей сложности за последние два года участники рейтинга трудоустроили более 30 тысяч молодых специалистов.
Потратили на обучение сотрудников более 42 миллиардов рублей.
Почти полтора ляма на специалиста.
МВА что ли все получили?)
Может кто работает в компаниях из списка? Отзовитесь.
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