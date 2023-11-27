Если будешь хорошо трудиться, то… твоим именем назовут сыр.

Интересный маркетинговый финт от ВкусВилл. Во «ВкусВилле» появился лимитированный сыр. Продукт создан в честь экс-управляющего информацией ритейлера и основателя системы управления Beyond Taylor Валерия Разгуляева.

Работать в компании надо так, чтобы твоим именем называли продукты.

ВкусВилл выпустил лимитированную партию сыра «Валера».

Делаем бизнес человечнее!

Продукт позаимствовал имя у Валерия Разгуляева.

На заре своей карьеры в компании он управлял расчетом заказов (товарный запас) — важный инструмент управления бизнесом.

Обязательно напишу про это.

В то время ВкусВилл представлял из себя сеть пусть и из тридцати, но не особо прибыльных, торговых точек. Свою карьеру во ВкусВилле Валерий закончил в должности управляющего информацией. Важнейшая компонента в эффективном управлении бизнесом.

Если ваше информационная логистика не работает по принципу «Just in Time», то будет крайне проблематично выстроить систему Управленческого учета.

Без которой, в свою очередь, ваши управленческие решения будут обладать малой эффективностью.

А без всего этого вы никогда не узнаете, каких высот мог бы достичь ваш бизнес.

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Кстати, ВкусВилл, ударение на У.

Интересный факт, который можно узнать, прочитав книгу

ВкусВилл. Как совершить революцию в ритейле, делая все не так

Книга о зарождении брэнда. О развитии.

О людях.

Рекомендую к прочтению.

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Владислав Савушкин, управленческий учет.

Наставничество и консалтинг.

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