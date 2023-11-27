Если будешь хорошо трудиться, то… твоим именем назовут сыр.

Работать в компании надо так, чтобы твоим именем называли продукты.
ВкусВилл выпустил лимитированную партию сыра «Валера».
Продукт позаимствовал имя у Валерия Разгуляева.
На заре своей карьеры в компании он управлял расчетом заказов (товарный запас) — важный инструмент управления бизнесом.
Обязательно напишу про это.
В то время ВкусВилл представлял из себя сеть пусть и из тридцати, но не особо прибыльных, торговых точек. Свою карьеру во ВкусВилле Валерий закончил в должности управляющего информацией. Важнейшая компонента в эффективном управлении бизнесом.
Если ваше информационная логистика не работает по принципу «Just in Time», то будет крайне проблематично выстроить систему Управленческого учета.
Без которой, в свою очередь, ваши управленческие решения будут обладать малой эффективностью.
А без всего этого вы никогда не узнаете, каких высот мог бы достичь ваш бизнес.
=== ===
Кстати, ВкусВилл, ударение на У.
Интересный факт, который можно узнать, прочитав книгу
ВкусВилл. Как совершить революцию в ритейле, делая все не так
Книга о зарождении брэнда. О развитии.
О людях.
Рекомендую к прочтению.
=== ===
Владислав Савушкин, управленческий учет.
Наставничество и консалтинг.
Обращайтесь за советом.
Комментарии1
Владислав
Кто попробует - напишите отзыв😉