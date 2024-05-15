Избежать ВНП. С помощью лестницы

Свою политику в области налогов их директор не скрывал. Налоги должны платиться. Но лучше кем-либо другим, а если приходилось платить самим, то это должны быть незначительные суммы меньше стоимости бутылки коньяка.



Кроме всего прочего, это были те времена, когда требование из налоговой могло привести к обмороку у особо впечатлительных бухгалтеров. А вызов на допрос к микроинфаркту и мыслям об эмиграции.



Однажды, летним днем, мы услышали, что кто-то в коридоре активно стучит в соседскую дверь. Женский голос требовал открыть дверь налоговой инспекции. «Разведчик», посланный в коридор, выяснил, что две дамы из налоговой пытаются попасть к соседу и вручить ему решение о проведении выездной проверки. Они аргументировали свой крик тем, что они слышали, что за дверью кто-то был…



Через некоторое время шум утих, но оказалось, что инспектора заняли позицию на подоконнике напротив двери соседа с прицелом, что он выйдет. Еще через час этот сосед позвонил нам узнать, ушли ли сотрудники инспекции и очень расстроился, узнав, что нет. Тогда у него возник план. Под окнами офиса лежала лестница, которая доставала как раз до второго этажа. Наши бухгалтера поставили эту лестницу к окну соседа, и он счастливый сбежал от сотрудников налогового органа, которым так и не удалось вручить ему решение.



Спустя шесть дней он всё-таки явился в налоговую инспекцию, сообщив, что был в командировке, а приехав, узнал, что его разыскивают налоговые органы. Кроме того в офисе нашел копию решения, которую ему подсунули под дверь.



Однако, вручить решение налоговикам опять не удалось, так как на тот момент он уже не являлся ни директором этой фирмы ни учредителем, к большому удивлению выездников. Фирму все-таки проверили и начислили какие-то огромные суммы, сняли весь входящий НДС. Но так как новый директор и собственник так никогда и не был найден, итоги проверки передали в следственные органы. Бывший директор, который на тот момент торговал тем же самым в том же офисе, даже ходил к следователю, давал «правдивые» показания. В итоге следствие оформило отказной материал (по каким основаниям не знаю).



К чему эта история? Мы, в своих выступлениях, постоянно вспоминаем ее, как пример того, что когда-то было. Что можно было за 5 дней перекинуть фирму в другой регион, а отдел выездных или камеральных проверок об этом не имел представления. Или в такой же срок сменить «менеджмент». Что фирмы работали не больше 3 лет, а потом присоединялись «к паровозу» в какой-нибудь другой регион.



Сейчас все стало в разы сложнее (да и признаться дороже), но варианты все равно остаются. И отменить проверку и ликвидироваться. Но по лестнице от проверки уже не убежишь.



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