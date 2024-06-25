Рубрика «Спрашивали? Отвечаем!»

Сегодня у нас рубрика в стиле вопрос-ответ, где мы разбираем интересные и актуальные вопросы из нашего чата, закрытых чатов и ботов для частных консультаций. Итак, приступим.

1. Вопрос по запросу документов у УСНщика по контрагенту, который сдал уточненку по НДС.

Вопрос: Здравствуйте! Я сдал уточненку по ндс камералят меня. Арендодатель мой, спорим что можно договор не давать и прочнее не относящиеся к НДС. Арендодатель на УСН. Требование пришло Арендодателю, Договоры без НДС и платежи были без НДС. Запрос по мне.

Я запросил требование и дал ответ : Здравствуйте! Значит глядите. может быть 3 позиции:

первая , камеральная проверка 3 квартал 2023 года, а документы запрашиваются за другой период. Позиция не очень сильная потому, что формально налогоплательщик не может оцениваться, что там относится к периоду;

вторая , в рамках КНП налоговый орган не вправе истребовать документы у налогоплательщика, ваш контрагент тоже налогоплательщик, поэтому на него распространяется эта норма п. 7 ст. 88 НК РФ;

третья, согласно основанием для исчисления НДС (налог в отношении которого проводится проверка) являются первичные и иные документы. Запрашиваемые документы не могут являться основание для начисления НДС, так как арендодатель находится на УСН, а значит данные в договорах не влияют на налогообложение.

Все три позиции (или их микс) не могут быть панацей от налоговой (на каждую ситуацию есть отрицательная практика) и могут быть как-то объяснены налоговой, что им это нужно было. Но для «отмазки» очень даже неплохие позиции. Кроме того к последней позиции очень хорошо подходит вот такая фраза:

«Кроме того, вывод о соотносимости документов деятельности проверяемого налогопла-тельщика, содержатся в Определении ВАС РФ от 15.10.2013 № ВАС-14062/13 по делу № А43-18174/2012. В нем сделан вывод, что если истребуемые документы не касаются дея-тельности проверяемого налогоплательщика и содержащаяся в них информация не может повлиять на определение размера его налоговых обязательств, то неисполнение такого требования не влечет ответственности.».

2. Вопрос по рассрочке по налогам

Вопрос: Добрый день, а подскажите такой вопрос от коллеги: внп прошла,судятся с налоговой, в это же время хотят оформить рассрочку по налогам. Возможно ли совместить два этих мероприятия? Или если оформляешь-автоматом соглашаешься с суммой доначислений?

Ответ: Теоретически возможно, если сумма до 10 млн. руб., то решение об отсрочке принимает вышестоящий налоговый орган, если сумма более 10 млн. руб., то такое заявление рассматривает межрегиональная инспекция по управлению долгом.

Необходимо направить соответствующий запрос, а дальше уже налоговый орган примет решение.

На 5 лет точно не дадут (смотря какая сумма еще), обычно в пределах одного года. Бюджету интереснее получить деньги как можно быстрее.

3. Вопрос по запросу документов по третьему лицу

Вопрос: Добрый день подскажите пожалуйста: налоговая запросила упд по одному нашему продавцу, а проверка ведется в отношении другого поставщика, обязаны ли мы предоставить документы?

Я запросил требование и дал ответ: По данному требованию можно отказать, поскольку налоговым органом не отражена цепочка контрагентов. Но есть риски получить штраф, так как конкретные сделки идентифицирован.

4. Вопрос по безвозмездной передаче авто учредителю

Вопрос: Здравствуйте, проконсультируйте, пожалуйста. В 2021 году на ооо (усн 6%) был куплен автомобиль. В августе 2023 было принято решение передать его безвозмездно единственному учредителю. С какой суммы определяется НДФЛ? Спасибо.

Ответ: Так как лица взаимозависимы — то по рыночной, мы бы рекомендовали обосновать эту стоимость в случае, если она будет значительно ниже этих показателей. С утвержденной суммы по документам передачи (решение, договор, приказ) — с этой суммы определяется НДФЛ.

Напоминаю, что у каждого из вас есть возможность задать вопросы в общем чате канала.