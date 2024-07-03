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Дима, забудь про корзину! У тебя вызов в налоговую

Пока директор Дима решал, оплатить ли ему корзину, отправиться в отпуск или пойти на работу в вечнозеленый (потому что после поднятия налогов «малый бизнес умрет»), ему прилетело уведомление о вызове в налоговую. Мерзкая бумажка. После ее получения предложения рекламы ушли на второй план и насущно встал вопрос: «Что делать?»
Дима, забудь про корзину! У тебя вызов в налоговую

Когда-то я собирал все возможные причины, почему Диме не стоит ходить в инспекцию по вызову (это было в отдельном курсе). Сегодня постараюсь их кратко описать. Я их придумал не сам, а «насобирал» из наших многочисленных кейсов. Если что-то упустил, пишите в комментариях.

Вы не получите стресса от посещения налоговой. Увы, вряд ли вас вызывают попить чаю с пироженкой. Скорее всего, вы знаете все ваши «косяки»: будь то сомнительные контрагенты, минимальная заработная плата сотрудников или самозанятые. Мысль «они тоже все знают» постоянно насыщает кровь адреналином. Надо признаться, я и сам все это проходил как руководитель, и первые разы ручонки предательски подрагивали.

Вы не представите документы, которые требует налоговая. Конечно, вы и так их не должны представлять, так как вас вызывают для дачи пояснений. Но сколько у нас было случаев, когда при общении с нами клиент сообщал: «Ой, а я уже эти документы представил на комиссии». Ну молодец, чо. Теперь у налоговой доказательство, что твои поставщики умеют волшебным образом ставить печати и подписи на 10 документах как со сканера. Без единого отличия.

Вам не вручат повестку на допрос и не проведут его там же. Дело в том, что дача пояснений — это не допрос под протокол, не мероприятие налогового контроля. Сослаться на них, конечно, можно, но юридическая сила сомнительна. У меня в практике было, что я как представитель по доверенности явился на комиссию, а инспектор встретил меня словами: «А где бабуля?» (для молодежи — классика из фильма).

— Так я за нее.

— А давайте вас допросим.

— Так я же ничего не знаю.

— А мне все равно, у меня по регламенту допросить явившегося.

— А давайте!

В общем, то, что я не знаю, как компания искала контрагента и как взаимодействовали директора, — вполне себе нормальная история. А вот на аналогичные ответы директора обязательно сошлется проверяющий при написании акта как на доказательства формального документооборота.

Вас не запугают, и вы не уточнитесь. Основная цель любой комиссии — не получить от вас пояснения. На них 9 из 10 раз всем наплевать. Психологическое манипулирование для добровольного уточнения налоговых обязательств — вот зачем Диму вызывают в налоговую. В практике у нас был кейс, где начальник отдела ВНП и его зам на протяжении нескольких десятков минут «прессовали» директора рассказами, как они будут проводить проверку, если он не уточнится по фирме Х. И практически убедили.

У директора было только одно сомнение: «А как они могут проверить 2020 год в 2024?» С этим он обратился к нам. Мы подтвердили, что никак. Возможно, сотрудники рассчитывали заставить уточниться, потому что ранее этот директор уже попадался на удочку «уточнитесь за 1 квартал, а мы за другие его трогать не будем». А потом: «Ой, Москва взяла дело на контроль, мы ничего сделать не можем, надо уточнять и другие периоды».

Вы не расскажете лишнего. Молчание — золото. Мы прослушивали десятки записей с комиссий, которые представляли нам клиенты со словами: «Кажется, я там лишнего сболтнула». Ага, «спалила малину, пора когти рвать». Да и я сам, будучи неопытным бухгалтером, в свое время «болтал лишнего». Правда, времена были другие, массовости вызовов не было, последствия были минимальные. Сейчас все по-другому.

Вам не придется конфликтовать и сделать хуже себе. Директор-скандалист на комиссии — не такой уж редкий случай. А это плохо для дальнейших взаимоотношений с налоговой. Ничего личного — вот каким правилом необходимо руководствоваться при посещении инспекции.

Вывод:

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Дима, забудь про корзину! У тебя вызов в налоговую

Пока директор Дима решал, оплатить ли ему корзину, отправиться в отпуск или пойти на работу в вечнозеленый (потому что после поднятия налогов «малый бизнес умрет»), ему прилетело уведомление о вызове в налоговую. Мерзкая бумажка. После ее получения предложения рекламы ушли на второй план и насущно встал вопрос: «Что делать?»

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