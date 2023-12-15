Управляющий ИП. Сага о проверке

Но с моей проверкой это никак не происходит. Даже не знаю, как назвать это состояние. То ли многоточие, то ли полумноготочие. Если думаете, что дело рассматривается в суде, то вы ошибаетесь.

Наполовину мы выиграли. По одной из организаций (а претензии были по двум) решение о привлечении отменили по формальным признакам. А по второй жалоба лежит в Управлении с формулировкой «мы не знаем, что с вами делать». Им нельзя идти в суд — получат отрицательный прецедент. Но и не отменяют, потому что, видимо, не выполнили задание руководства — изничтожить всех Управляющих в области. Или привлечь. Но это мои догадки, на самом деле я не знаю, что у них за мено жалобопауза такая.

Но и мне тянуть с рассказом дальше некуда, так можно забыть, что было практически два года назад. А рассказать есть о чем. Я планирую не только пересказать все шаги налоговой с указанием их косяков, но и изложить, какую тактику мы предприняли, какие ошибки допустили. А в конце сделаю вывод не типичный для налогового консультанта. Тем более в этой истории я не столько консультант, сколько Управляющий — руководитель, отвечающий за бизнес.

Описывать ситуацию я буду на примере той организации, по которой еще нет решения, но иногда подкидывая материал и по другой, чтобы было интереснее. По объему получится 4-5 недель, так что потерпите. Постараюсь в каждой публикации давать что-то полезное, а не только «я увидел в глазах замначальника налоговой полное непонимание того, что я говорю и мысленно приготовился к отрицательному решению». Но начну плясать от печки.

РСВ и 6-НДФЛ мы сдали 13 января 2023 года, а 23 января уже пришло требование в рамках допмероприятий (со ссылкой на п. 6 ст. 101 НК РФ) по КНП представить документы по взаимоотношениям с Управляющим.

Это требование мы разобрали 28 января 2023 года на старом канале. Так я познакомился с опусами отдела камеральных проверок ИФНС № 20 по Нижнему Новгороду. И с отдельными представителями инспекции.

В то время я еще считал, что словами можно донести мысль до любого разумного существа. Ошибка была не в самой идее, а в том, что я отнес инспекторов отдела КНП зарплатных налогов к категории разумных. Увы, теперь я еще больше люблю собак.

Так как к моменту описываемых событий я уже продолжительное время управлял Обществом дистанционно, из другого города, то просто набрал по телефону исполнителя и попытался объяснить, что у нас нет никакой схемы, просто так удобнее управлять и вообще требование выставлено с ошибкой. Инспектор сказала, что ничего не понимает, что я ей говорю и сейчас позовет взрослых руководителя.

Мне показалось, что та меня услышала, восприняла информацию, что документы в рамках камеральной проверки она истребовать не может, пообещала отменить незаконное требование подчиненной, выставленное с ошибкой, и вообще общалась мило. Требование действительно аннулировали, но 31 января выставили новое. Уже без ошибки с допмероприятиями.

Но дав в соответствии со статьей 93 НК РФ 20 дней на исполнение.

Не верите? Ну и зря – скрин тут.

Откуда она такие сроки взяла? Откуда будет брать доказательства по проверке — из параллельной вселенной. Накосячить в двух из двух требований — это надо уметь. Но других проверяющих у меня для вас нет. И для нас тоже не было. Но дело не только в этом.

Вы же понимаете, что при камеральной проверке здорового человека, если налоговая обнаруживает какие-то сомнения и противоречия, то она требует представить пояснения по этим противоречиям. А КНП курильщика это когда с двух ног врываются с требованием «представить все».

Развитие событий в следующей публикации, там буду каяться в очередной ошибке.



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