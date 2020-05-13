



Когда можно списать просроченную кредиторскую задолженность?

В налоговом учете кредиторская задолженность списывается по следующим основаниям:

Истек установленный срок исковой давности 3 года (согласно п.1 ст. 192, п. 1 ст.196, ст.200 ГК РФ). Основанием для списания кредиторской задолженности является инвентаризация и внутренний документ с обоснованием причин списания; Обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации организации; Невозможность взыскания подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства.

Согласно п.21 ст.251 НК РФ кредиторская задолженность по налогам и сборам, пеням и штрафам перед бюджетами, а также по взносам, пеням и штрафам перед внебюджетными фондами, списанная в соответствии с законодательством РФ или по решению Правительства РФ не учитывается в составе внереализационных доходов.





Чек-лист по списанию просроченной кредиторки

Шаг 1

Издать Приказ “О проведении инвентаризации” (форма №ИНВ-22).

Шаг 2

По результатам инвентаризации оформить Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (форма №ИНВ-17).

В отношении кредиторской задолженности в акте указывается наименование и номер счета бухгалтерского учета кредитора, информация о сверке взаиморасчетов с кредиторами, сумма просроченной кредиторской задолженности. Акт составляется инвентаризационной комиссией в 2-х экземплярах и подписывается членами комиссии.

Шаг 3

Для списания просроченной кредиторской задолженности подготовить бухгалтерскую справку. В справке указываются реквизиты кредитора, а также, дата образования, причина и размер конкретной кредиторской задолженности.

Пример бухгалтерской справки. Общество с ограниченной ответственностью «А» Бухгалтерская справка № __ от __________ г. о списании кредиторской задолженности По итогам проведенной инвентаризации расчетов с контрагентами _____________ г. была выявлена кредиторская задолженность перед ООО «Н» (ИНН _____________, КПП __________________, адрес: _______________, по которой истек срок исковой давности (акт №_ инвентаризации расчетов с контрагентами от _________________г.). Выявленная задолженность образовалась по договору №____ купли-продажи товарно-материальных ценностей от ________________г. Согласно пункту ____ договора отгруженные товарно-материальные ценности должны быть оплачены до _______________г. включительно. Сумма кредиторской задолженности по указанному договору составляет _______________ руб., в том числе НДС ________________ руб. Срок исковой давности по обязательству истек ___________________ г. Исходя из вышеизложенного, кредиторская задолженность в размере ______________ руб. подлежит включению в состав внереализационных доходов по налогу на прибыль за _________ год на основании п. 18 ст. 250 НК РФ и может быть списана в бухгалтерском учете. Главный бухгалтер ___________ООО «А»

Шаг 4

На основании Акта инвентаризации и бухгалтерской справки издается Приказза подписью руководителя о списании просроченной кредиторской задолженности.

Какую информацию включить в Приказ?

Обоснование списания задолженности перед кредиторами с ссылками на законодательство (ГК РФ, НК РФ и др.); Указание на признание списанной задолженности внереализационным доходом (п.18 ст.250 НК РФ); Указание лица, на которое возложен контроль за исполнением приказа.