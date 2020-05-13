Когда можно списать просроченную кредиторскую задолженность?
В налоговом учете кредиторская задолженность списывается по следующим основаниям:
- Истек установленный срок исковой давности 3 года (согласно п.1 ст. 192, п. 1 ст.196, ст.200 ГК РФ). Основанием для списания кредиторской задолженности является инвентаризация и внутренний документ с обоснованием причин списания;
- Обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации организации;
- Невозможность взыскания подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства.
Согласно п.21 ст.251 НК РФ кредиторская задолженность по налогам и сборам, пеням и штрафам перед бюджетами, а также по взносам, пеням и штрафам перед внебюджетными фондами, списанная в соответствии с законодательством РФ или по решению Правительства РФ не учитывается в составе внереализационных доходов.
Чек-лист по списанию просроченной кредиторки
Шаг 1
Издать Приказ “О проведении инвентаризации” (форма №ИНВ-22).
Шаг 2
По результатам инвентаризации оформить Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (форма №ИНВ-17).
В отношении кредиторской задолженности в акте указывается наименование и номер счета бухгалтерского учета кредитора, информация о сверке взаиморасчетов с кредиторами, сумма просроченной кредиторской задолженности. Акт составляется инвентаризационной комиссией в 2-х экземплярах и подписывается членами комиссии.
Шаг 3
Для списания просроченной кредиторской задолженности подготовить бухгалтерскую справку. В справке указываются реквизиты кредитора, а также, дата образования, причина и размер конкретной кредиторской задолженности.
Пример бухгалтерской справки.
Общество с ограниченной ответственностью «А»
Бухгалтерская справка № __ от __________ г.
о списании кредиторской задолженности
По итогам проведенной инвентаризации расчетов с контрагентами _____________ г. была выявлена кредиторская задолженность перед ООО «Н» (ИНН _____________, КПП __________________, адрес: _______________, по которой истек срок исковой давности (акт №_ инвентаризации расчетов с контрагентами от _________________г.).
Выявленная задолженность образовалась по договору №____ купли-продажи товарно-материальных ценностей от ________________г.
Согласно пункту ____ договора отгруженные товарно-материальные ценности должны быть оплачены до _______________г. включительно.
Сумма кредиторской задолженности по указанному договору составляет _______________ руб., в том числе НДС ________________ руб.
Срок исковой давности по обязательству истек ___________________ г.
Исходя из вышеизложенного, кредиторская задолженность в размере ______________ руб. подлежит включению в состав внереализационных доходов по налогу на прибыль за _________ год на основании п. 18 ст. 250 НК РФ и может быть списана в бухгалтерском учете.
Главный бухгалтер ___________ООО «А»
Шаг 4
На основании Акта инвентаризации и бухгалтерской справки издается Приказза подписью руководителя о списании просроченной кредиторской задолженности.
Какую информацию включить в Приказ?
- Обоснование списания задолженности перед кредиторами с ссылками на законодательство (ГК РФ, НК РФ и др.);
- Указание на признание списанной задолженности внереализационным доходом (п.18 ст.250 НК РФ);
- Указание лица, на которое возложен контроль за исполнением приказа.
Пример Приказа о списании кредиторской задолженности.
Приказ № __ от ___________ г.
о списании кредиторской задолженности
Руководствуясь ст.196, 200 ГК РФ, на основании акта проведенной инвентаризации расчетов с дебиторами и кредиторами от _____________ № __ и бухгалтерской справки от _______________ № ___, содержащей обоснование причин списания
Приказываю:
- Списать кредиторскую задолженность перед ООО «М» в размере _________ (расшифровка суммы) руб. по причине истечения срока исковой давности.
- Главному бухгалтеру отразить списание в бухгалтерском и налоговом учете организации.
Контроль за исполнением Приказа возлагаю на себя.
Генеральный директор ________________________
С приказом ознакомлен:
Главный бухгалтер _________________________