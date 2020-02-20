Серверную для АСК НДС в конце 21 века перенесли на Луну. Марс наш. Налогокойны

На правах фантастики... Перед вами продолжение цикла «Будущее 2222 год». Начало читайте: АСК НДС вырвется из-под человеческого контроля и захватит цифровое пространство России и Постапокалиптика на «Клерке». 2200 год: пенсия в 118 лет, почка за налоги, маркировка наркотиков

Итак... Будущее 2222 год.

Как поделить Луну

В начале 21 века началась продажа участков на Луне, а к середине века это приобрело массовый характер. Сначала все думали, что это развод лохов на бабки. Но потом вдруг внезапно Штаты подняли вопрос, что Луна типа их, потому что они первые на неё высадились и у них есть доказательства. Ну и что, что снятые в Голливуде, а у вас и таких нету. На что Россия ответила, что мы счас выпилим вам кусочку Луны, где ваши ноги ступали, и пустим по орбите - пользуйтесь на здоровье. Так на какое-то время Луна стала русско-американской. Тогда же появился налог на Луну, срок уплаты которого был каждое полнолуние.

Потом и все остальные подтянулись со своими аргументами, пришлось делиться. Китайцы чуть было не оттяпали треть Луны себе. Логика была железная - делим Луну в пропорции к количеству населения. Еле угомонили их де-юре, однако де-факто так и получилось. Собственно, как обычно, тут ничего не поменялось.

Как поделить Марс

С Марсом нехорошо получилось. Штаты уперлись - Марс наш. Против аргументов не попрешь, тем более таких весомых. Штаты были не просто первыми - единственными. Пришлось делать по-плохому - продавать китайцам Ганимед. А точнее обещать не претендовать на Ганимед в пользу Китая. Нам-то он без надобности, свою бы территорию на родной планете освоить до конца. Марс использовался всеми землянами для ссылки, дело в то что при пересечении двойной сплошной в космосе нарушителей отправляли на рудники на Марс. А где рудники - там производство. Точнее, добыча. То есть налог на добычу полезных ископаемых. Который с 2198 года стали платить не только добывающие организации, но и физики, непосредственно добывающие полезые ископаемые. Двойное налогообложение было нормой.

Школьные спутники

Вокруг Земли и Луны летал целый пояс из спутников, обеспечивающих связью Землю с Луной и несколько районов Марса. Все бы ничего, но они создавали прям попаболь для шаттлов, курсирующих между Землей и орбитальными терминалами. Очень умные люди из Министерства образования ввели в курс школьной программы уроки космонавтики, одним из практических занятий был запуск в космос собственноручно собранного спутника. Но дети, начитавшись истории освоения космоса и проникнувшись идеей про Белку и Стрелку, в своей закрытой соцсети «Школота» организовали движение «покажи собакену космос». Каждый третий школьный спутник нёс в себе пассажира, от этого его траектория была случайной. Вот так и получалось, что летит шаттл по своему коридору, а тут наперерез собакен, в лобовуху шмяк... дворников-то нету. Также был введен налог на космос, ставки были прогрессивными: от просмотра ночного неба до запуска в космос личного шатла.

Серверная

Серверную для АСК НДС в конце 21 века перенесли на Луну. К тому времени вся площадь Луны уже была попилена между странами, свободного места не было. Жить там было неудобно, а для серваков самое место. Охраняли ее роботы, софт для которых по выигранному тендеру писали студенты ПТУ №675 по Городу М. Логика принятого решения была проста - данное учебное заведение последние 300 лет специализировалось на выпуске исключительно охранников вне зависимости от факультета. Ну, и откат, как без него.

В результате территория серверной оказалась перегорожена решетками, возле каждой двери в отдельной будке сидел робот-охранник. Он выполнял несложную функцию. Сначала говорил «предъявите пропуск, сообщите фамилию и цель визита» и записывал полученную информацию в бумажную тетрадь. Потом сканировал предъявленный документ, после чего говорил «проходите». На самом деле можно было сказать и предьявить все, что угодно. В числе посетителей были не только люди, но и предметы и даже инопланетяне, а предъявленными документами были в том числе чеки из супермаркетов и татуировки.

Очень скоро серверную стали населять черт знает кто и что. Поговаривают, что там видели крыс с небольшую лошадь, и тараканов размером с большую собаку, передвигающихся ноа задних лапах. Никто не видел ни крыс с тараканами, ни тех, кто их видел. Но в их существовании никто не сомневался. Огромной популярностью среди молодых мажоров пользовались квест-походы по серверной. Они собирались в несколько вооруженных отрядов и двигались с разных сторон в одну точку. Несколько отрядов так и потерялись, поэтому организовались квест-походы по поиску потерявшихся.

Сисадмин

Самым главным по серверной АСК НДС был Сисадмин. Никто не помнил уже, как его звали первоначально. Никто не знал, сколько ему лет. Половина его тела состояла из протезов, так что он был наполовину человек и наполовину робот. Причина такого состояния тела была не в случившейся аварии или болезни. Сисадмин родился с исполнительными листами с задолженностью в очень особо крупном размере. Дело в том, что в самом начале 21 века его прапрапрадед работал главбухом и был привлечен к субсидиарной ответственности при банкротстве юр.лица, вот так потомки его и рассчитывались по долгам. Пока Сисадмин рос и учился, задолженность выросла до астрономических размеров. После наступления совершеннолетия в 24 года состоялся суд, который обязал Сисадмина отдать в счёт погашения очень особо крупного размера задолженности по налогам одну почку, один глаз, одну руку, одну ногу и печень.

Как ни старалась АСК НДС подмять его под себя, ничего не получалось. Сисадмин был себе на уме. Хуже того, он держал за яйца АСК НДС, но это была строжайшая государственная тайна. Он безвыездно жил в серверной, от него зависела работоспособность АСК НДС. Говорили, что крысы с тараканами работали на него, и пропавшие группы мажоров тоже. И это было чистой правдой.

Налог на домашних животных

В начале 21 века был введён налог на содержание домашних животных. Сначала под налогообложение попали собаки и кошки. Затем хомяки, рыбки и птички. К 2200 году в список домашних животных, попадающих под налогообложение, попали тараканы и крысы. Причём налоговая ставка зависела от размера животного независимо от вида. Каждый год Сисадмин бегал по серверной считал тараканов и крыс и вносил их в деклу, применяя соответствующую размерам ставку. Получив сумму к уплате, в два раза превышающую его годовую зарплату по деятельности системного администратора сервера АСК НДС, он рвал в куски деклу и составлял новую, со ставками налога для обычных тараканов и крыс. Приговаривая при этом «хрен вам, а не вторая моя нога».

НДФЛ

АСК НДС, прочухав, что животные исполняют какие-то трудовые функции, на основании поданных деклараций на животных закидала владельцев письмами с требованием «уплатить налоги с заработной платы неучтенных работников исходя из МРОТ». Типа животные исполняют обязанности и получают натуральный доход в виде питания и проживания. Так как размер дохода определить невозможно, согласно 187-й поправке в Налоговый кодекс размер дохода в целях налогообложения устанавливается равным МРОТ.

Налоговый Кодекс часть 1

Любой разговор АСК НДС с Сисадмином на тему «а не охренел ли ты, старый?» заканчивался тем, что Сисадмин доставал потрепанную толстую бумажную тетрадь и начинал читать ее вслух. Тетрадь содержала рукописный текст первой части Налогового кодекса в первой редакции от 2000 года, еще до всех поправок. Логичный, а главное справедливый текст закона пугал АСК НДС до икоты, как людей пугали рассказы о метровых тараканах на задних лапах.

Налогокойны

Но самая печаль для АСК НДС была в том, что на одном из ее серваков Сисадмин устроил ферму, где майнил налогокойны для обнальщиков, банды которых обитали там же. Налогокойны заливались на микрокарты, паковались в кованные сундуки и контрабандными шаттлами отправлялись на Землю. Налогокойны как валюту ввели в конце 22 века для расчетов по налогам.

Обновления

В первых числах каждого года АСК НДС выпускал поправки налоговому законодательству, ввод новых уровней бюджетов и обновление программного обеспечения. Все это через пару дней вызывало коллапс в ежегодной отчетности. Деклы категорически не ложились к уплатам, потому что уровни бюджетов переплетались причудливым образом. Чтобы сдать деклу и уплатить налог, необходимо было указать 31 уровень бюджета - АБК, ББК, КБК, ОКТМО, ОКТМУ, ОКТМР, ОКТМП, УИН, УИК, УИЗ, УАУ, ОКОНЗ, ОКОНХ, ОКОНПРО, ОКОНОГР и т.д.

В итоге налогоплательщики переплачивали один и тот же налог по два и даже три раза. Многие не выдерживали и молча платили. Тех, кто бодался до конца, включали в отдельный список неблагонадежных граждан. Им специально путали все показатели так, чтобы невозможно было сдать отчетность. Приходилось сдавать отчетность в бумажном виде, за что был предусмотрен немаленький штраф.

Маркировка и сбор за грибы и ягоды

Как уже упоминалось, применение маркировки к товару приводило к его исчезновению. Интересная истоия случилась с лесными грибами и ягодами. В начале 21 века одновременно с маркировкой был введён сбор за пользование объектами леса - грибы, ягоды, орехи, травы и т.д. Промаркированные товары постепенно исчезли. По логике вещей вроде налог платить не с чего. Однако, АСК НДС рассудил иначе. Сбор за пользование объектами леса был переделан - налоговая база теперь считалась вменённым способом. Каждый лес был оценён с точки зрения максимального объема сбора грибов, ягод, орехов, трав и т.д. И с него считался сбор.

Иллюстрации арт-объединения MXD.

Продолжение следует...