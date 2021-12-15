Новый порядок возмещения расходов из ФСС на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами

С 01 января 2022 г. начнёт действовать новый порядок возмещения из Фонда социального страхования РФ расходов работодателя на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами (Постановление Правительства РФ от 09.08.2021 № 1320).

Как и раньше, чтобы возместить расходы на оплату 4-х дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами работодателю необходимо будет представить в ФСС:

заявление о возмещении расходов по утверждённой Фондом форме;

копию приказа о предоставлении дополнительных выходных дней одному из родителей (опекуну или попечителю) для ухода за ребёнком-инвалидом, заверенную уполномоченным лицом организации.

Территориальный орган Фонда в течение 10 рабочих дней со дня получения документов принимает решение о возмещении работодателю произведённых расходов. Перечисление средств на расчётный счёт работодателя производится Фондом в течение двух рабочих дней со дня принятия решения о возмещении расходов.

Новым порядком предусмотрены положения, позволяющие Фонду отказать в возмещении работодателю произведённых расходов по нескольким основаниям. Так, в возмещении расходов могут отказать, если в ходе проверки специалисты Фонда установят, что расходы на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами

произведены с нарушением законодательства;

отсутствуют необходимые документы, подтверждающие произведённые расходы;

документы, необходимые для предоставления таких выходных и их оплаты, оформлены некорректно.

Для отказа в возмещении расходов у Фонда будет 10 календарных дней со дня получения от работодателя заявления о возмещении расходов. По истечении этого срока Фонд должен вынести мотивированное решение об отказе и в течение 5 рабочих дней направить его по месту нахождения организации-страхователя лично, по почте заказной корреспонденцией или чрез ТКС.

Екатерина Сорокина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°»

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более 3 лет. Доступно рассказывает сложные вещи на простом языке.

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