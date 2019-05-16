Возвращение к рабочим будням и «ленивый» хек

Увы, майские праздники закончились, и мы снова вернулись к отчетам и документам. Для кого-то это может показаться скучным, но для настоящих бухгалтеров это так же интересно, как очередные похождения героев “Игры престолов”! Мы вновь готовы сделать вашу неделю вкуснее и информативнее: для начала мы предлагаем вам рецепт "ленивого" хека из новостей:

На неподогретую сковороду наливаем оливковое или растительное масло, пока еще не подлежащее маркировке Укладываем на нее куски очищенной от фейков и потрошенной до междустрочий новостной рыбы, посыпаем нарезанной морковью и добавляем слой лука и слезоточивых требований об уплате несуществующих налогов Размешиваем до полного растворения один бульонный кубик из обзоров судебной практики в стакане теплой воды и заливаем в сковороду, попутно мечтая о росте средней зарплаты Добавляем приправу из будущих прогрессивных изменений в законодательстве, накрываем крышкой, ставим на сильный огонь и проверяем, сдали ли мы уведомление о контролируемых сделках После закипания убавляем огонь и готовим еще 15 минут, попутно радуясь растущему курсу биткоина (для тех, у кого он есть)

Просим к столу! За ним мы не только опробуем новое блюдо, но и узнаем, что случилось на прошедшей неделе.

Вот ведь незадача

Спрашивали – отвечаем…

Понемногу о разном…

Внимание!

До чего дошел прогресс!

Новости из ФНС

Узнайте, как…

Не может не радовать!