Возвращение к рабочим будням и «ленивый» хек

Увы, майские праздники закончились, и мы снова вернулись к отчетам и документам. Для кого-то это может показаться скучным, но для настоящих бухгалтеров это так же интересно, как очередные похождения героев “Игры престолов”! Мы вновь готовы сделать вашу неделю вкуснее и информативнее: для начала мы предлагаем вам рецепт "ленивого" хека из новостей:
- На неподогретую сковороду наливаем оливковое или растительное масло, пока еще не подлежащее маркировке
- Укладываем на нее куски очищенной от фейков и потрошенной до междустрочий новостной рыбы, посыпаем нарезанной морковью и добавляем слой лука и слезоточивых требований об уплате несуществующих налогов
- Размешиваем до полного растворения один бульонный кубик из обзоров судебной практики в стакане теплой воды и заливаем в сковороду, попутно мечтая о росте средней зарплаты
- Добавляем приправу из будущих прогрессивных изменений в законодательстве, накрываем крышкой, ставим на сильный огонь и проверяем, сдали ли мы уведомление о контролируемых сделках
- После закипания убавляем огонь и готовим еще 15 минут, попутно радуясь растущему курсу биткоина (для тех, у кого он есть)
Просим к столу! За ним мы не только опробуем новое блюдо, но и узнаем, что случилось на прошедшей неделе.
Вот ведь незадача
- Новых компаний в стране все меньше
- Налогоплательщики получают требования об уплате несуществующих долгов
- Роботизация грозит потерей работы в первую очередь женщинам
Спрашивали – отвечаем…
Понемногу о разном…
- Граждане без адреса тоже могут получить ИНН
- Курс биткоина превысил $8 тысяч
- Идентификация пользователей мессенджеров не заработала в срок
Внимание!
- Список товаров, подлежащих маркировке, резко увеличат
- Не забудьте сдать уведомление о контролируемых сделках за 2018 год
- Расходы всех россиян предлагают взять под строгий налоговый контроль
До чего дошел прогресс!
- Сбербанк может стать пилотной площадкой по внедрению электронных трудовых книжек
- Скоро у россиян появится цифровой профиль
- Все регистрационные изменения ваших контрагентов теперь можно оперативно отслеживать
Новости из ФНС
- Новый сбой программы ФНС может привести к ликвидации организации
- ФНС подготовила обзор судебной практики за 1 квартал 2019 года
- ФНС расширила возможности сервиса «Узнать о жалобе»
Узнайте, как…
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- Какие документы заказчик может требовать с самозанятого
- Когда при продаже недвижимости не придется платить НДФЛ
Не может не радовать!